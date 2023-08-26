相睇一定要著到好有女人味？參加聯誼活動5大迷思：切忌漁翁撒網

出了社會後，生活圈變得狹小，常常上班、下班兩點一線，除了同事之外生活中幾乎不會接觸到新的陌生異性，如果想要談戀愛該怎麼辦？有些人會下載交友軟體，有些人則會選擇培養興趣、參加活動，更積極一點的可能會想報名聯誼或交友活動。



我自己在單身時也參加過多場聯誼，從小型活動到幾百人的大亂鬥都有過，發現有些人對於參加聯誼或交友活動有迷思，造成得失心很重、打擊自信心，或是覺得參加活動很痛苦但又要逼自己去參加。

參加交友活動的5大迷思，其實自然一點就可以啦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 越多參加者越好

事實上，參加者太多的場合，很難深入或一一認識彼此，反而變成快速面試的概念，能聊到的容易淪為工作、收入、學歷、年紀等基本資料，後續在社群軟體上根本不知道要進一步聊什麼，有時候甚至會搞錯聊天對象和交換聯繫方式的對象是不是同一個。

我認為最好的活動人數是在12 – 24 人左右，一方面可以一次認識「一些」異性，但又可以花時間和每個人都稍微互動到。

2. 打扮沒有女人味很吃虧

之前有個諮詢個案疑惑的問我：參加聯誼一定要打扮得很「女生」，如果不這樣是不是就很吃虧？不諱言在香港的環境，的確會有某種樣貌的女生在聯誼場合特別吃香，但是！我一直強調，交友的重點不在於成為萬人迷，而是遇見彼此喜歡的那個人，喜歡你的只要是那個你也喜歡的就夠了。

所以你不需要為了吸引很多人，而打扮成不是你原本的樣貌，這樣就算獲得了很多人的青睞，但到頭來那並不是你真正平常的樣子，這些人喜歡上的只是你那天特別裝扮的樣子而已。

請別誤會，我的意思並不是說聯誼時完全不要用心，而是你可以呈現自己比平常更用心、好看的樣子，但不要失去自己原本的風格或喜好。

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3. 目標是找結婚對象

當你想找結婚對象時，你的心中會先設下非常高的門檻，結婚對象需要具備A、B、C、D、E 各種條件，只要對方做出不太討你喜歡的行徑，馬上劃下大叉叉，想說「我才不要跟這樣的人結婚。」自然會一直無疾而終，可能每個禮拜都在參加活動，卻一個聯絡方式也沒留下過，我身邊就真的聽過這樣的案例。

那麼應該要抱著什麼目的去呢？認識潛在的戀愛對象和練習與異性相處。

聯誼活動短短幾小時，很難決定要跟誰結婚，與其設定通過結婚對象考驗的高標，不如設定戀愛對象通過的低標，只要過了低標都可以認識看看，先認識了再決定要不要下一步。另一方面，對於完全沒有戀愛經驗，或與異性相處上有些障礙的人，這場合就很適合當作「練習打怪」的環境，反正這些人可能以後再也不會見到，你可以更勇敢的去嘗試自己想說的話、想互動的方式，不用抱著必須要有結果的心態，自然就不容易得失心太重。

4. 每一個人都要聯絡方式再說

千萬不要！如果你是男生，現場繞著每一個女生要聯絡方式，別人只會覺得你根本沒想過，隨便亂加，就算一開始願意給，後續也不一定會聊。如果你是女生，跟每一個男生要聯絡方式，他們大概只會覺得你是什麼直銷或保險業的……所以該怎麼做？

只跟你有認真聊天，而且覺得聊得還不錯的對象詢問聯絡方式，當天可能只有一個、兩個，都沒關係，回到前面說的，參加活動的目的不是要累積戰利品，而是遇見合適的那個人。

如果都沒有交換到聯絡方式呢？就當作來一場活動，聽聽大家的故事、吃吃東西、喝喝飲料，不然在家不也可能只是躺著追劇、耍廢、玩遊戲？

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5. 不喜歡也要逼自己去參加

有些人會很有衝勁的認為自己需要跨出舒適圈，增加認識對象的機會，所以每一個禮拜拖著自己去參加聯誼，即使一樣的話說過千百次、無聊又無奈，但還是覺得自己「應該」要。我完全不這麼認為。如果你沒有樂在其中、沒有期待，只把這件事當作是待做事項般做完，那他就會變成是你痛恨的工作之一，其他人一定可以感受得到你缺乏熱情、沒有靈魂，那怎麼可能在眾人之中發光發熱呢？

給自己一些時間和空間，如果嘗試過發現不喜歡，也不用硬逼自己，有些人就是比較適合其他的交友管道，例如我自己就是非常討厭傳統聯誼的人，受不了制式化的自我介紹和在場男子條件式的比拼。如果從來沒有嘗試過，我鼓勵你試試看，但試過了很痛苦就不要再逼自己做不喜歡的事。

我希望參加聯誼的人在看過這些迷思之後，能對於聯誼活動有更自在的心態、更舒服的體驗，交友這回事沒有絕對的好或壞、SOP、或法則，重要的是秉持著自己的初心，認清自己想要什麼樣的伴侶、什麼樣的感情。

交友沒有什麼滿足別人的「應該」，它就該是一個喜悅和充滿期待的過程！如果你在這個過程中很痛苦，那絕對是哪裡出了問題。



【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】