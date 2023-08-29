曖昧必看！移一下杯子看對方對你有沒有好感？這反應證明快出pool

你聽過「杯子效應」嗎？



不論是面對朋友或是面對自己有好感的對象，不確定對方心裡如何看待自己的時候，總會在相處過程中覺得惴惴不安。

其實這個時候只要透過「杯子效應」，就可以簡單看出對方心中對你親密程度，快來了解一下什麼是「杯子效應吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是「杯子效應」？

「杯子效應」是網路上盛傳的戀愛心理學，在和其他人餐敘的時候，若是桌上剛好有水杯或飲料杯，可以試著悄悄將自己的杯子靠近對方的，並觀察他的反應。如果對方沒有將自己的杯子移開，說明你在他的心中是較為親近的關係，因此在你將杯子挪近時不會將兩個杯子之間的距離拉開。

不過若是對方在你把杯子靠近後便將自己的杯子移開，那麼他很可能對你還存在著防備心，兩個人之間的關係在對方心中還是存在著一點距離感。將杯子挪開的行為，其實也象徵著想保留一點界線，認為雙方之間還沒有那麼親近，短期之內想要和對方有進一步發展可能比較困難。

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杯子效應超神準？還是要考慮個人習慣

這樣的理論其實也有不少人分享過，經常發布各種戀愛主題影片的YouTuber劉芒就曾在影片裡提到「杯子效應」。她表示日本的戀愛實境節目《雙層公寓》裡就出現過這個理論，也有不少網友在影片底下留言自己的心得，「水杯的部分真的超準的」、「那個水杯的部分真的很神」。

不過也有人提醒，其實杯子效應也要看對方習慣，對有潔癖的人可能就不適用，在前陣子疫情較嚴重的時期可能也會有人出於健康考量將杯子挪開，「我朋友水杯如果離我太近我也會下意識離開一點距離，因為那樣要喝的時候不方便」、「疫情嚴重的話水杯測驗我覺得不準」、「水杯剛好在我身上不適用哈哈哈，我會很擔心搞錯杯子」、「水杯也有可能是潔癖喔」。

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