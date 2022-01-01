熱戀過後，面對愛情交叉點？5件事令男友由冷淡回到迷戀妳的當初

前幾天看了《擁抱美好時光 La Belle Epoque》，是一名畫漫畫的老先生因為對生活失去熱情、厭惡生活中的科技產品、和老婆感情生變，兒子和兒子友人想幫助他，所以送給他一個「回到過去」重新體驗人生中最美好的那一天的機會，希望他重拾熱情。



他選擇最美好的一天，是他遇到人生摯愛的那一天。

有歐洲電影的另類幽默，拍得很劇場感，對話很有趣又真實。讓我印象最深刻的是老先生和老婆接近尾聲的一次見面，風韻猶存的老婆對於老先生選擇這天感到訝異，如果是她會選擇一起去某個地方度假的回憶。

在感情諮詢遇到的個案中，很多女生都對這件事感到困擾，通常一開始是男生比較愛，很積極、熱戀時常常約，過了一段時間，感情穩定後就變得冷淡、不積極、不想見面、不想聊天，忽然變得很需要自己的空間 ，女生習慣了男生的積極和滿滿的迷戀，男生態度的改變反而就變成女生受傷和在意了，認為對方是不是不在意自己、不那麼愛自己了。

這是很典型的感情歷程，我相信不管男女都有這種經驗，但愛很難達到絕對的平等，一定會在交往的過程中經歷不同程度的拉扯，當男人不再願意為了經營關係而努力，當女人太過逼迫且侵入對方的空間，很容易就進入死亡交叉而漸行漸遠了。

遇到這種 男友變冷淡了 ，逐漸進入死亡交叉的情況，該怎麼解？

進入愛情的死亡交叉，如果沒有處理好，這段關係可能就掰掰了。（Source：正向戀愛學）

理想狀況是在開始發生變化時找出解法，逐漸邁向真正的穩定感情。（Source：正向戀愛學）

1. 給他空間，不緊迫盯人

女生遇到這種男生逐漸冷淡的情況，第一時間常常就有濃烈的不安全感升起，開始想盡辦法要「解決」這個情況，想約對方深聊、想約對方出去、想追根究底到底發生了什麼事、自己是不是做錯了什麼，通常男人只是因為關係穩定了而冷靜下來，腦袋裡不再充滿你的身影、想帶你去哪裡、還有看到你就充滿「衝動」的感覺。

這沒有什麼錯，就只是人類男女的對於關係的處理方式不同罷了，也不一定每個男人都會這樣，但若是遇到這種情況，請給對方空間，讓他多一點時間思考工作、人生、自己，還有你們的關係，能夠退一步讓彼此關係有些喘息空間，不僅會讓雙方都更有時間思考，也會讓彼此在有點距離的狀況下更想念彼此。

2. 讓他看見不一樣的你

男人是一種很需要新鮮感的動物，（對，我說動物），這就是為什麼通常男人一開始的迷戀程度會從100分開始往下降，而女人的愛戀程度則會從及格邊緣往上加。

讓他看見不同面向的你會重新刺激那條「迷戀」的神經，好像找回當初愛上你、看到你就眼睛發亮的感覺，舉例來說，讓他看見你的某項專長，迷人的歌聲、驚人的廚藝、微醺後的可愛模樣等等，都可以讓這把愛火重新燃起。

但很重要的，這一面不能讓你被扣分扣更多！

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3. 邀請對方開始一個計畫

當然你必須知道他的變冷淡並不是想要分手，如果是在單純穩定關係後有點無趣感覺，兩個人可以一起開始某個計畫，一起存錢、一起學新的語言、一起上課程、一起練習新的技能、一起運動都很好，這會讓你們加深原本的連結，並創造很多只有你們兩人才擁有的回憶，更可以共同成長，看著彼此都有不一樣的樣貌。

4. 規劃大小旅行和未來的度假計畫

日常生活的柴米油鹽無聊事總是會把人壓得喘不過氣來，常常因為工作和生活壓力太大，使得男人不想再多花時間在感情上，你們可以規劃不同規模的旅行，一起期待出遊和度假。

很重要的是，規劃旅行並不是男人的責任，女生也可以承擔起找飯店、找美食、規劃行程、或是安排驚喜等活動，這樣才不會讓已經不想努力經營的男人感覺心更累，而更想放棄。

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5. 做你該做的就好

很多女生在這種時候會選擇「對對方更好」，原本有個性、很做自己、讓對方難以捉摸忽然都變成了小綿羊、媽媽角色，叮嚀這叮嚀那、或是送湯送飯，怕對方太累餓著，說是這樣說，但總歸就是想找時間跟對方聊天和相處，這種「好」反而會讓對方感覺有壓力，更想往後退、更想拒絕見面或聊天，因為你已經不是原本那個他一開始因追求而充滿樂趣的你了，變成一個守在電話邊、家中等著他青睞邀約的小寵物。

永遠記得，你只需要做你該做的，什麼叫做該做的？他找你的時候你不消失、他需要幫忙的時候你伸出援手、他想約會的時候而你也剛好沒事可以約一下。

什麼叫做不該做的，包含但不限於：

他沒有要求你就幫他想好做好

他問你有沒有空，你把原本的事情推掉陪他

你無時無刻等在手機邊，他傳訊息來你秒讀秒回（睡著了也起來回）

你明明超累，還幫他送便當

在不了解他的財務狀況下，借他很多錢

為他的不負責任或冷淡想理由

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】