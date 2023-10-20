網民熱話｜港女投訴已計劃一年的日本旅行 男友因1理由棄機票？

自從疫情下降、香港開關後，不少人都有計劃或已經外遊，日本、韓國、台灣等地都是港人常去的旅游地點。對於情侶旅行，不少人都會高呼救命，網上不少人都會直指情侶旅行不單是個考驗，更會盡顯對方的真性情，難怪在旅行中途或旅程結束過後就會分手收場。



近日台灣討論區Dcard中亦有一名港女，就著情侶旅行上網投訴，直指自己男友不負責任，原來男友因為1個理由想取消已計劃一年的日本旅行！網民聽後都紛紛議論，不少人都提示事主分手要狠。

情侶旅行是考驗？（《原諒他77次》劇照）

原本已計劃好日本旅行 機票一早買好

事主在Dcard上申訴，指自己跟男友早就在年頭的時候，計劃好年尾前往日本旅行。事主更指自己第一次前往日本所以十分期待，滿懷希望地買入機票，一早計劃好情侶體驗，打算創造出兩人專屬的回憶。

機票一早已經買了，原本超興奮。因為由細到大都未去過日本，打算第一次就同男朋友去 事主

當旅行時間日漸步近，事主開始與男友商量行程，不過男友卻一直迴避、冷處理，當一提及日本旅行時，男友更會拉開話題；事主十分不解。雙方一直拉鋸，沒有處理日本旅行的細節，直到近日事主再次主動提及計劃行程的事宜，男友繼續一貫態度，令事主忍無可忍。事主最終發脾氣，再三追問男友迴避原因，然後男友才坦白直言因為福島核廢水而不想前往日本。

事主得悉男友疑懼後更為不滿，因為網絡一直有傳出有關福島核廢水排放的消息，而日本政府亦宣佈持續30年的核廢水排放計劃並於8月24日開始將經過處理的福島核廢水排入太平洋。事主認為排水問題已經發生，但男友卻要多番追問、此時此刻才坦言，令事主十分失望，認為男友的處理態度極不尊重、不負責任。

港女投訴男友態度 已計劃一年的日本旅行竟想「縮沙」（Dcard）

網民熱議不斷：一切都是藉口

不少網民聽後，紛紛指男友因為輻射、核廢水而放棄旅程的理由十分不智，直指這是藉口，懷疑男友只是想冷淡事主：「實際上佢驚咩？」、「驚的話建議移民，香港都好近大亞灣核電站，大把核廢水」、「日本啲廢水應該放在你男朋友個腦」。

另外亦有一部分網民指理解男友的恐懼，核廢水所帶來的無形影響未必即時顯現，認為總會有一部分人擔心。更有指去不到日本旅行不要緊，反而是時候認清雙方價值觀的問題，以及與男友討論處理態度。

情侶旅遊嘈交是必然之事？（《原諒他77次》劇照）

筆者認為最重要是雙方共識，人與人是個獨立個體，雙方擁有不同的意見與想法正常不過。而對於日本核廢水排放的問題，長達30年的排放才剛剛開始，雖然有著聯合國框架下的國際原子能機構的評估報告，指出排放對於人體以及環境的放射性影響微乎其微，不過報告未能充分反映所有專家意見，確實長期生態後果、經濟後果仍需觀察，所以都無從判斷男友與事主誰對誰錯，但男友的處理態度的確過於消極，引起對方落差觀感。