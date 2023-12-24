假期前後肥一圈？7大消水腫食物推薦：芹菜＋蘋果清宿便兼美白！

早上起床量個體重，發現突然自己胖了2、3公斤嗎？別擔心！這不是真的變胖，通常是「水腫」造成的！特別是長時間站立、前晚吃重口味食物或月經快來的女生們，更容易有水腫的困擾。



想要改善水腫問題，除了保持規律的運動習慣、調整作息，盡量早睡早起不熬夜，才能促進新陳代謝和血液循環。除此之外，也可以透過以下7個食物「消水腫」，只要選對食物就能幫助身體排出多餘水分，平衡多餘的鈉喔！

7大消水腫食物推薦，擺脫虛胖體質！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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消水腫食物

1. 薏仁

薏仁含有膳食纖維，有助於促進腸道健康、排除體內多餘的水分，還達到美白的效果。薏仁也有大量的鉀，可以平衡體內的鈉，因人體鈉過多就容易引起水腫。若想要快速告別水腫的話，多吃薏仁是最好的方法！

2. 紅豆

紅豆富含鉀和膳食纖維，有助於維持體內正常的水分平衡，並減少體內液體堆積。由於紅豆是抗氧化劑含量最高的食物之一，可以減少體內發炎，進一步幫助減少水腫。不過，要避免在晚上喝紅豆水，因為紅豆是利尿的食物，會影響到睡眠品質~~

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3. 檸檬

檸檬裡有很多的鉀，能夠清除多餘的水分。很多人不太喜歡純水的味道，但在水裡加幾片檸檬可以增加水的風味，並鼓勵人們攝取更多水分，來預防因水分攝取不足而導致的水腫問題。

4. 青瓜

青瓜是一種低卡路里、高水分的蔬菜，非常適合消水腫！含水量甚至高達98%，可以保持身體水分平衡，同時提供了維他命K和膳食纖維，能幫助消化健康。青瓜跟紅豆一樣都有利尿的作用，可促使多餘的水分排出體外，還能幫助人體散熱。

5. 茄子

茄子含有多種維他命和大量的鉀，可以增加細胞的黏著性，加速新陳代謝，並排除體內多餘的油脂、水分和毒素。

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6. 冬瓜

冬瓜和青瓜一樣非常適合用來對抗水腫，因為冬瓜也含有豐富的鉀，能促進利水、利尿。冬瓜的熱量低、糖分低、膳食纖維特也低，除了可以消水腫，也是減肥的好朋友喔！

7. 芹菜

芹菜的纖維素含量高，可以促進腸胃蠕動之外，也含大量鉀能預防水腫。容易水腫的女生如果不敢直接吃芹菜，可以試著加入蘋果、奇異果打成芹菜汁。不但可以消除水腫，還可以養顏美容。

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