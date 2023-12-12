豆芽菜減肥法｜台星靠芽菜半年狂減16kg　減肥醫生、營養師大推！

吃鐵板燒最常見的配菜豆芽菜，竟然也是減肥寶藏！



在節目《健康2.0》分享的一週甩肉黃金期，就分享了許多明星名人都在做的豆芽菜減肥法，例如木村拓哉就曾公開豆芽菜私房料理，男星蔣偉文也靠豆芽菜瘦了16公斤！

豆芽菜減肥法，低卡飽肚減重快！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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靠豆芽菜減肥真的可以？

為什麼豆芽菜被當作減肥聖品？好處一就是「低卡高纖」膳食纖維比高麗菜還多！而且每100g豆芽菜熱量只有16卡，無論是少油熱炒一大盤，還是直接水煮川燙都很方便料理又吃得健康！而且因為豆芽菜脆脆的口感，可以讓人滿足口慾、增加飽足感，在減肥初期大推用豆芽菜取代澱粉當作主餐，每餐攝取的熱量就會大量減少達到減肥效果！

豆芽菜的好處有哪些？

除了前面介紹的低卡高纖，豆芽菜還有一種成分叫皂甘，可以有效排出體內的膽固醇、降血糖，防止脂肪囤積在體內，另外豆芽菜也含有抗氧化的質化素，甚至維生素C也贏過蘋果，營養相當豐富！營養師李婉萍就分享，豆芽菜的膳食纖維比一般常吃的椰菜還多，而且發芽之後的豆芽菜，也能讓鈣質吸收率變好，減肥之外如果想要強健骨質，豆芽菜也會是個好選擇！

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蔣偉文豆芽菜減肥法

男星蔣偉文就曾靠豆芽菜成功甩肉16公斤！他的吃法是早餐正常吃，中餐和晚餐戒澱粉，只吃海鮮蛋白質和蔬菜，例如他會用豆芽菜偽裝義大利麵或是做成漢堡排，或搭配魚肉一起煮成豆芽菜魚湯，或是用豆芽菜做成涼拌也非常美味可口！減肥專科醫生邱正宏也表示，豆芽菜最大好處就是膳食纖維很多，但豆芽菜減肥法不建議長期執行，可以靠豆芽菜減重到一定程度，就要恢復正常飲食，邱正宏醫師說：「只要總熱量控制好，不用太擔心主食的問題。」

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