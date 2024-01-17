「汶萊最帥王子」馬丁娶妻，禮金只有5千8？10天超豪婚禮照片曝光

為期10天的婚禮‍‍‍‍‍‍‍，奢華而甜蜜‍‍。1月最熱鬧的王室，莫過於汶萊。有「亞洲最帥王子」之稱的阿都馬丁王子 （Prince Abdul Mateen）大婚，受到了全世界的關注。



上週日（14日），婚禮重頭戲在努魯伊曼皇宮（Istana Nurul Iman）落下帷幕。新娘阿尼莎（Anisha Rosnah binti Adam）穿着白色婚服，頭戴冠冕，手上戴着兩顆碩大的方型鑽戒。蕾絲上繡滿珍珠和黃金，看上去高雅精緻。就連手中的捧花，也由鑽石打造而成。當她走過人羣時，燈光下閃閃發光的光芒，十分引人注目。

新郎馬丁則身穿白色軍裝，頭上戴着軍帽，胸前佩戴勳章。兩人看起來十分登對，深情對視的瞬間，盡顯甜蜜。儀式結束後，他們坐上敞篷車，在首都斯里巴加萬港（Seri Begawan）街頭舉行婚禮巡遊，向街邊的民眾致意，整個城市瀰漫着節日氛圍。

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01 超奢華婚禮‍為期10天

馬丁和阿尼莎的婚禮，從1月7日開始，整整為期10天，每天都有不同的安排。這麼長時間的婚禮，在汶萊不算特別。馬丁的兩位姐姐結婚時，都是類似規模。婚禮會從求婚儀式開始，依次舉辦婚前儀式、王室婚禮儀式、宗教儀式、皇家宴會，最後還有祈禱儀式和婚禮閉幕式，處處充滿儀式感。‍‍‍‍‍

其中最受人們關注的，莫過於預熱儀式、撲粉儀式和皇家婚禮。‍‍‍每一場儀式，阿尼莎都會換一套新的禮服，各具特色。在單人預熱儀式上，阿尼莎身穿銀白色長裙，把西式風格和宗教要求巧妙融合在一起。這是馬來西亞設計師Teh Firdaus定製的傳統禮服，由汶萊傳統的織物tenunan Brunei製成，看起來優雅知性。

10號的汶萊傳統「撲粉儀式」上，她換上了紅色民族禮服，搭配華麗頭飾。「撲粉」是汶萊宗教婚姻中的關鍵環節，家人會把彩色大米碾成的米粉和鮮花等，塗到新人的身上，來表達祝福。當天，阿尼莎帶着紅蓋頭，全身墜滿黃金首飾，款款走來。‍‍‍她胳膊上的22個手鐲，非常搶鏡。手上20克拉的鑽戒，盡顯端莊大氣之美。她的媽媽也來到了現場，同樣是高顏值。‍‍‍‍身穿民族服裝的馬丁，坐在黃金座椅上，接受國王夫妻的祝福。他的親生母親瑪麗亞姆，20年前被貶為平民的前二王妃瑪麗亞姆，也來到了現場。她一時情緒激動，眼淚汪汪。看着動情的母親，馬丁差點忍不住流淚。

再到11號的正式婚禮上，兩人分開舉行宗教儀式。阿尼莎換上Zuhair Murad的高定婚紗，白色蕾絲設計搭配複雜花卉圖案，摩登時尚。按照汶萊的傳統，新娘要用薄紗將頭髮覆蓋住。可即便如此，也不影響她的美。也是在這天，馬丁坐着黑色勞斯萊斯抵達清真寺。他認真地宣讀誓言：「阿尼莎女士，我接受這樁婚姻，並提供1000汶萊元現金聘禮。」這筆金額不算大，相當於港幣$5880。以至於剛看到時，很多人難以置信，還以為少寫了一個「萬」。不過，儀式感本身大於金額多少。

最後便是14號的皇家婚禮，兩人攜手切下大蛋糕時，臉上都洋溢着開心的笑容。現場聚集了眾多來賓，包括馬來西亞最高元首和最高元首後、不丹國王和王后等。佩瑪王后（Jetsun Pema）的傳統裙子，盡顯東方美。約旦國王與王后沒有來，王儲夫婦正在出訪新加坡，是約旦公主努爾來參加的。巴林王子納賽爾，也乘專機趕來。

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02 「全能型王子」擁有百萬粉絲

平時，馬丁在社交媒體上是「話癆」體質，擁有數百萬粉絲。不過婚禮期間，他停更了11天，直到1月11日才曬出了現場照片。今年32歲的他，是汶萊蘇丹波基亞的第四個兒子，第五順位繼承人。因為能力出挑，再加上外表英俊，他成為汶萊王室頗受矚目的成員之一，經常跟隨父親到國外出訪。可能因為母親在他很小的時候就離開了，所以哪怕出身顯赫，他卻始終謙遜內斂。身上沒有「紈絝子弟」的壞習慣，一直以來等非常自律。

18歲時，他就進入英國皇家桑赫斯特軍事學院學習。這是世界「四大軍校」之一，要求嚴格，校友有丘吉爾、威廉王子和哈里王子等。不管是軍事課程還是野外演練，他都表現很出色，不僅順利通過考核，還拿到了中尉頭銜。之後，他又在倫敦國王學院和倫敦大學亞非學院，獲得國際政治學士學位及國際研究與外交文學碩士學位，可謂「文武兼備」。

馬丁不僅基本素質過硬，興趣也很廣泛，既是馬球運動員，也是直升機飛行員和汶萊皇家空軍少校，曾獲得兩枚東南亞運動會獎牌。各種極限運動，比如蹦極、滑雪、跳傘等，他都不在話下。健身房的他，玩起拳擊來帥氣十足。談起吉他來，又充滿文藝氣息。更具有反差萌的是，他很喜歡貓咪，有一隻小豹貓，經常曬出合影。他看起來沒什麼架子，跟網友互動起來親切有愛，所以公眾對他的印象很好。

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03 新娘家境殷實兩人「青梅竹馬」

馬丁和阿尼莎去年10月宣佈訂婚，他沒有按照傳統進行家族內部聯姻，而是選擇了非皇室成員。當時消息一出，就有不少人好奇起新娘的背景。阿尼莎比馬丁小3歲，是個混血兒，擁有英國血統。她的童年及學生時代，都是在英國度過的。不過雖然出身平民，她的家境卻一點也不普通。祖父是蘇丹的特別顧問，還是汶萊皇家航空的創辦人，在當地擁有強大的影響力。

話説回來，馬丁的母親在嫁給蘇丹之前，就在這家公司做過空姐，也算是冥冥之中的緣分。阿尼莎本身很優秀，畢業於英國巴斯大學。平時喜歡喜歡下廚，熱衷於分享烘焙技巧。她在商業方面很有想法，目前經營着一個名叫Silk Collective的時尚品牌，還跟朋友共同擁有旅遊公司Authentirary。

因為家族本身和王室關係密切，她跟馬丁從小就認識，堪稱是「青梅竹馬」。她的哥哥也跟馬丁關係很好，經常一起打球。目測兩人在官宣前，就已經在一起很久了。早在2020年，阿尼莎就跟馬丁一起出席過活動。在公眾面前，阿尼莎總是低調不張揚，常穿的簡單白T，顯得落落大方。按照慣例，男性能娶4個老婆，可馬丁卻表現得專一，這些年沒什麼緋聞。他也坦言：「既然選擇了她，就要相守到老。」

祝福他們。