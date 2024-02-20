結婚流程清單2024｜婚姻登記流程攻略：註冊費用、申請時長、文件

【婚禮籌備/註冊結婚/登記結婚】近年不少準新人都會偏向選擇形式簡單、不用太繁瑣的結婚模式，例如旅遊結婚、海外婚禮、輕婚禮，或者只註冊登記結婚。而註冊結婚可算說最精簡、最方便的結婚選擇，特別合適預算有限、低調、一切從簡的準新人們。《01女生》就為大家準備好以下的註冊結婚流程攻略，由註冊費用、申請時長、遞交文件等，令大家可以輕鬆準備自己夢想的婚禮。



結婚流程清單2024｜什麼是婚姻登記？

結婚形式如數繁星，大家可以隨意挑選自己的夢幻婚禮。眾多婚禮中，大同小異的是準新人們擇好日，定下婚禮大日子後，就需要辦理婚姻登記，透過親自提交或網上遞交通知書予婚姻登記官，以便入境事務處更換你與另一半的婚姻狀況，以及獲得具法律效力的結婚證書。

準新人可以在5個婚姻登記事務及紀錄辦事處或婚姻登記處（大會堂／紅棉路／尖沙咀／沙田／屯門）遞交結婚通知書、舉行婚禮（香港政府）

結婚流程清單2024｜婚姻登記、註冊結婚分不清，兩者的分別是？

不論是打算旅行結婚、律師證婚或婚姻登記處（婚姻註冊處）中註冊結婚，都需要先遞交擬結婚通知書，因為根據香港法例，在香港締結婚姻需經以下程序：先遞交擬結婚通知書，再待發出以及簽發婚姻登記官證明書，結婚雙方則要在通知書的三個月有效期內舉行婚禮。

婚禮須在婚姻登記處由登記官主持，或在特許的禮拜場所由合資格的神職人員主持，或由婚姻監禮人在香港其他地方主持。當中則以註冊結婚，為最簡潔，自在的結婚模式，相對的婚禮流程較少。

結婚流程清單2024｜婚姻登記能否邀請朋友、家人或重要人士擔當婚姻監禮人？

可以的，不過大家要提早籌備以及有心理準備，並非短期即可決定的事宜。因為根據入境事務處的『婚姻監禮人計劃』，資格條件第3段訂明，任何人士如欲獲得委任為婚姻監禮人，均須完成登記官所指明的為施行《條例》而籌辦的培訓課程，而處理委任/續期委任為婚姻監禮人的申請為HK$715。

另外，為使申請人可符合資格條件第3段，登記官將在收到申請書後，以先到先得的方式，邀請那些符合資格條件第1及2段的申請人參加由登記官舉辦的培訓課程。

註冊結婚為最簡潔、自在的結婚模式（《簡單的婚禮》劇照）

結婚流程清單2024｜註冊結婚流程懶人包

註冊結婚流程懶人包 ！（01 製圖）

結婚流程清單2024｜婚姻登記費用

婚姻登記費用主要為兩大部分：將擬結婚通知書存檔及展示、婚姻監禮人價錢，總括而言婚姻登記費用豐儉由人。因為婚禮後，仍需要在婚姻登記處（大會堂婚姻登記處及紅棉路婚姻登記處除外）和婚姻登記事務及紀錄辦事處公開展示最少15整天，15整天的展示期內無人提出反對及擬結婚雙方符合所有法定要求，該婚姻才算正式生效。

▼▼▼ 一圖了解婚姻登記費用（截自2024年的婚姻價錢，以供參考）▼▼▼

結婚流程清單2024｜婚姻登記費用（截自2024年的婚姻價錢，以供參考） （01 製圖）

結婚流程清單2024｜婚姻登記所需文件

遞交通知書時，擬結婚人士須出示雙方的香港身份證或有效的旅行證件，以及必須提供下列個人資料，供婚姻登記處職員擬備及印製通知書之用。

▼▼▼ 不同人士所需的婚姻登記文件▼▼▼

婚姻登記申請時長

婚姻登記需在婚禮前15天至3個月內處理。大家可以先訂好擬舉行婚禮日期並大家亦可以考慮婚姻登記的地方：選定的婚姻登記處？特許禮拜場所？或由婚姻監禮人主持的其他地方。

先在擬舉行婚禮日期前的三個月前兩星期（97到104天），透過電子網頁或電話預約遞交「擬結婚通知書」，而免費預約服務24小時運作，預約名額先到先得；唯要注意的是每對準新人只能預約一個時間遞交。

當預約遞交「擬結婚通知書」完成後，大家則可以親自到婚姻登記處/辦事處提交或網上遞交，而遞交通知書的最早日期為舉行婚禮三個月前的首個工作天；處理通知書需時大約1個月。特別要留意的是，大家最好提早或準時遞交，未有依時到達的話，已作出的預約以及所獲編配之揀選婚禮時段籌號，一概逾時無效。

想在婚姻登記處禮堂舉行婚禮，需要在婚禮舉行日期三個月前的14日內，辦理預約遞交通知書同時預約登記地方並取得優先籌號登記，再根據所持籌號的先後次序，揀選其婚禮的舉行時段。錯過了上述的14天提前預約期，亦可在遞交通知書當天之後12個工作天內，到所選定的婚姻登記處遞交通知書。