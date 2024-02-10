男友每逢新年必催婚，27歲陸女狠砍4年情：婚後只會降低生活質素

在深圳蓮花山公園相親角，人羣中經常能聽到一句話——男方家長倨傲地説「我們不考慮30歲以上的女孩」，儘管他們的兒子年齡已經超過35歲，甚至超過40歲。婚戀市場上對女性年齡的歧視由來已久，30歲像是一條鴻溝和界線。抱着歧視的家長們或許是沒有察覺，又或許是不願意承認，當女性的婚育意願越來越低時，「30歲」又怎麼能困住她們。



2022年，中國人民大學人口與發展研究中心教授李婷，以及她的兩位博士生鄭葉昕、閆譽騰，面向30所高校學生獲取的9775份婚戀觀調查問卷（以下簡稱「大學生戀愛觀調查」）中，認為自己未來會進入婚姻的女生不到五成，相對應地，接近75%的男生表達了對婚姻的渴望。2023年，自媒體「後浪研究所」面向1587位年輕人（其中超過9成為90後）的「催婚調查」中，近三成女生想「只談戀愛不結婚」，在男生當中，這種想法僅佔14.3%。

年輕人，尤其是女性的婚育意願連年走低，長輩們的催婚熱情卻絲毫不減，過年被催婚，已成為年輕人的春節恐怖事件。在小紅書上搜索「催婚」，顯示共涉及26萬條筆記。其中，《男方父母逼婚，該分手嗎？》《被男友家裏催婚催得想分手了》《男朋友爸媽一直催婚怎麼辦？》之類的筆記並不少見。林靜宜也在小紅書上發佈過類似的筆記。2022年春節過後，男友迫於家庭壓力，再一次催她結婚。冷靜考慮過後，林靜宜決定與對方分手，當時她27歲。

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被催婚的女性

在這些分享中，女性面臨男方催婚的情況五花八門。有的女生剛剛大學畢業，工作還未穩定，男方家庭就要求趕緊結婚；有的女生確定戀愛關係時，就與男友約定不結婚，但男友架不住家庭的壓力，又把壓力傳遞給她；有的女生，跟男友沒有任何經濟基礎，想多存一些錢再考慮結婚，男方父母沒有給予經濟支持的表示，但還是發出了催婚信號……

這些催婚筆記中，不少戀人以BE告終，有的是男友催婚不成，旋即提出分手，有的是女生，在被催婚的過程中，發現這段戀情的諸多問題，如男友沒有擔當，缺乏處理家庭分歧的能力，或者男友在催婚過程中很不尊重自己……選擇跟男友分手。未分手的情侶也有很多，絕大多數情況下，是女生妥協，與男友結婚，不知該歸為HE還是BE。也有極少數男生，妥善處理了來自父母的催婚壓力。

（備註：BE，bad ending，意指悲劇性結尾。HE，happy ending，指美好的結局）

林靜宜與前任馮立戀愛4年多，每年春節前後，馮立的態度都有一次180度大轉彎，「過年分開前，我們都是好好的，過完年他從老家回來，我們就要為來自他父母的催婚壓力吵架」。馮立催婚的理由，翻來覆去就幾句話，「爸媽催我了」，「老家那邊，跟我們一樣大的朋友，小孩都有兩個了」。馮立老家在西北，林靜宜聽他描述過老家的婚戀風氣，年輕人戀愛談得差不多就結婚生子，「至於結完婚怎麼過，生活質量怎麼保證，他們不怎麼考慮，感覺像是完成任務」。林靜宜老家在長三角地區，未婚或者已婚未生育，在同齡人中非常常見。

在李婷帶領博士生做的「大學生戀愛觀調查」中，東部與中西部地區大學生的婚戀觀也存在明顯差異，學校的等級越往下，地區越是中西部，生育意願越高，結婚意願也更高。在日常相處中，馮立沒有流露過結婚的渴望，也幾乎不會提結婚的事情。這一點更讓林靜宜窩火，「不是他想結婚，是他父母催婚，他直接把壓力和問題拋給我。」林靜宜評價馮立缺乏主見， 「像個任人擺佈的洋娃娃」。馮立催婚歸催婚，卻從未對林靜宜談及結婚安排和婚後生活規劃。

實際上，從戀愛之初，林靜宜就開始考慮結婚涉及到的一系列問題。兩人確定關係當天，她就問過馮立，將來是在兩人工作的長三角定居，還是回西北老家，如果馮立打算回老家發展，那兩人沒必要在一起。馮立當時的答覆，是在長三角發展。結婚涉及到的經濟問題，馮立從來沒有主動提起過。林靜宜跟他聊起過自己的期望，兩個人成家，要考慮買個房子，大房子買不起，可以先買個小一點的。至於彩禮之類，林靜宜也主動跟馮立講明，自己父母不在乎這些。

戀愛那幾年，林靜宜和馮立參加過好幾場朋友的婚禮。喜宴上，看着新人臉上的甜蜜，林靜宜不止一次燃起了結婚的衝動，她跟馮立聊起過，兩人的婚禮該怎麼辦，她喜歡中式婚禮，將來可以如何佈置。不過，對於林靜宜所有的規劃和憧憬，馮立的回應都很勉強，有時答一句「好吧」，有時候只有沉默。在林靜宜分享的微信聊天截圖裏，在她關於未來生活，以及馮立工作的討論後面，馮立的回覆是一個又一個「煩死了」。聊完關於婚姻的規劃，馮立的態度，總讓林靜宜心裏彈出兩個字「算了」。「他讓我覺得，至少當下他不會是一個有擔當、有責任心、有主見的男人。」

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婚姻的前提

馮立的經濟能力和職業進取心，也是林靜宜對步入婚姻猶豫不定的重要原因。馮立的工作一直不穩定，戀愛的四年多時間裏，他先後換過好幾份工作，下班後馮立的不少時間花在打遊戲上，林靜宜提醒他，「要給工作做規劃，不能只是找個工作就完事」，馮立的回覆還是「煩死了」。「説白了就是走一步看一步，安於現狀」。兩人分手時馮立27歲，據林靜宜瞭解，他幾乎沒有存款。「結婚以後，油鹽醬醋茶的事情太多了，將來生了小孩，你要好好培養吧，那也要很多錢的，萬一他工作上出現變動，或者失業，壓力全壓在我身上了。」林靜宜也擔心，一旦妥協步入婚姻，馮立的家裏人十有八九還要催生，在經濟能力薄弱的情況下生育，她想都不願意想。

《中國生育成本報告2022版》的數據顯示，我國家庭0～17歲孩子的養育成本平均為48.5萬元。在林靜宜生活的地區，養育成本高達72萬元，僅次於上海和北京。「我需要對我自己負責，我要的不是在某個年齡段結婚，而是和我結婚的這個人，有沒有解決問題的能力，或者有沒有在為我們倆的未來努力。」「大學生戀愛觀調查」中，也呈現出一個頗有意味的情況——「在所有的生育阻力考慮上，女生的感知均比男生更強烈」。而在「後浪研究所」的催婚調查中，在影響結婚的現實因素上，男生最愁的是房車問題，女生則是恐育。

林靜宜的父母，也曾經非常關注她與馮立的感情進展。林靜宜的母親問過她男方的意思。馮立去過林靜宜家中拜訪，不過由於兩個人的老家距離太遠，雙方父母從來沒見過面，這給林靜宜父親造成了錯覺，「男方不着急，我們着急幹嘛？」與馮立的長輩不同，林靜宜的父母很少干涉她的婚戀問題，「他們會提建議，但不會強制我做什麼，還是很支持我自己的選擇的」。與馮立分手以後，林靜宜聽説，馮立的家裏人抱怨，她不願意跟馮立結婚，還一直釣着他。這令林靜宜很是憤慨，「一個男的，連結婚怎麼規劃，全部都要女方來做 ，最後別人還覺得是女的不願意結婚」。

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「結婚不是必須，只是錦上添花」

今年林靜宜已經29歲，接近30歲這個無論在職場還是婚戀市場，都令當代人恐懼的數字。「我覺得年齡只是個數字，人不應該被年齡捆綁」，林靜宜説。根據《中國人口普查年鑑-2020》數據，我國平均初婚年齡不斷推遲，2020年全國平均初婚年齡為28.67歲，相比於2010年24.89歲，推遲了近4歲。

在婚戀問題上，林靜宜的心態也更加開放，「以前我可能覺得愛情、婚姻是不可或缺的。現在我倒感覺是錦上添花的東西，有最好，沒有的話我自己也可以把自己照顧得很好。」林靜宜不考慮相親，關於婚姻問題，她也跟父母深入地討論過。父母向她表明了態度，「不管我們怎麼催，你不願意是沒有用的，日子只有你覺得好才是好，我們決定不了」，父母唯一擔心的，是他們離世以後，林靜宜沒有親人陪伴和照顧。

在婚戀問題上，林靜宜家庭的態度不是孤例。《2022年民政事業發展統計公報》顯示，2022全年，全國辦理結婚登記的新人為683.5萬對，創43年來新低。2019年、2020年、2021年進行的一項調查顯示，1990年後出生的女性中，無意生育子女的比例分別為4.9%、4.5%和9.5%，且該比例之後很可能會持續增加。

眼下，林靜宜最關注的生活規劃，是給自己買個小房子。至於結婚對象，林靜宜有兩條標準，其一是經濟能力要過關，起碼跟自己勢均力敵，其二是不要逃避問題，能擔事兒。林靜宜事業心比較強，她不希望自己的職業機會，未來被婚姻剝奪，也不希望自己在婚姻裏成為丈夫的附庸，「每個人都是獨立的個體，我希望伴侶是相輔相成的。」「如果自己都沒有明確的職業規劃，沒有選擇愛人的標準，那很容易在現實或家庭壓力下妥協。知道自己需要什麼，才會眼睛亮晶晶。」林靜宜説。（備註：文中人物林靜宜、馮立為化名）

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