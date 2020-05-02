【新冠肺炎】《刺針》總編：指責中國是病毒傳播源頭沒用也不真實

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）總編輯霍頓（Richard Horton）5月1日接受《央視》專訪時談及中國防疫的經驗和病毒起源等話題。他贊同中國政府在面對緊急情況時決定封鎖武漢非常果斷，又稱指責中國是傳播源頭的說法沒有用也不真實。

霍頓認同中國政府因應疫情對武漢作出「封城」的決定。（央視截圖）

霍頓：中國政府封鎖武漢是正確的決定

在央視《新聞1+1》欄目中，主持人白岩松向霍頓提問，如何看待中國因疫情對武漢作出「封城」的決定。霍頓表示，中國政府在面對緊急情況時決定封鎖武漢非常果斷，通過封鎖武漢，中國能夠讓世界有時間來應對疫情，「這不僅僅是正確的決定，同時也向其他國家展示了他們應該如何應對疫情的緊急威脅。所以我認為應該感謝中國在武漢抗擊疫情中做出的努力。」

愈來愈多國家要求追查新冠肺炎病毒起源，矛頭直指中國和武漢。霍頓則認為，指責中國是疫情傳播的源頭並沒有用，也並不是真實的。他指出，真正需要做的是冷靜下來與中國政府合作來了解疫情，竭盡所能確保疫情不會捲土重來。

中國自己不想看到疫情的爆發，也不應為此負責。但事情已經發生了，我所了解到的中國醫生和科學家已經做出了最為傑出的貢獻，他們對政府提建議、治療病人，保護了中國公民的生命。所以我認為中國應該非常自豪，因為中國有非常優秀的科學研究和醫務人員群體。有一些世界政治領導人批評中國，這是不公平的，從事實上就是錯誤的，我們應該感謝抗擊疫情的中國醫生和科學家。 《刺針》總編輯霍頓

不過，霍頓同時指出，確實要了解這種病毒的起源，知道它來自於哪裏，這種病毒很可能是從一種動物宿主傳播到人類。現在的目標是了解動物身上產生的病毒是從何而來，減少病毒從動物傳播到人類的風險。他還認為尋找零號病人並不是很有意義。

霍頓在受訪時提到，方艙醫院是中國成功應對疫情的一個非常重要的創新舉措之一，也是世界其他國家可以學習的重要經驗。圖為早前在武漢漢陽方艙醫院內治療的新冠肺炎患者。（中新社）

霍頓：美國政客鼓吹陰謀論

霍頓還說，他對美國的政客很失望，因為他們鼓吹陰謀論，或者支持一些沒有明確證據的治療方案，還公開批評其他國家，比如美國批評中國，或者是批評一些組織，比如世界衛生組織。他指這種做法沒有用處，分化各個國家和人民並不能有效應對全人類面臨的威脅。

霍頓強調，這次疫情的討論最後被解讀為國家地緣政治鬥爭的一部分，他感到很遺憾。「我非常遺憾有些政治領袖發出了這樣的批評，這也是為什麼我想在這裏公開感謝我的這群中國同事和朋友，感謝他們在中國醫務工作和醫療科學中所做的貢獻，他們付出了太多，我們需要正式地說一聲感謝。他們不應該被批評，而應該得到我們的感謝。」

新冠疫苗研發進度受矚。圖為4月10日，工作人員在中國生物集團新冠疫苗生產基地展示新型病毒滅活疫苗樣品。（新華社）

霍頓又提到，世界衛生組織是全球衛生領域最重要的權威組織，大家需要重視世衛組織的警告。很不幸的是很多國家並沒有重視預警，造成數萬人死亡，而這種情況本可以避免。他指出，唯一能夠防止疫情再反彈的就是疫苗，能夠讓大家免疫，才能夠在未來保護大家。

（央視）