長實中期少賺16％　中期息跌9%　李澤鉅：樓市取決房屋政策及利率

長實（1113）公布，上半年股東應佔溢利為86.03億元，按年跌16.5％，投資物業重估前溢利減少11.2%至67.26億元，每股溢利2.44元，派中期息0.39元，按年少9.3%。



主席李澤鉅表示，於2024年，地緣政治壓力及貿易衝突將持續為全球經濟帶來各種挑戰。預期多個主要經濟體的增長動力表現、貨幣政策與息率走向於下半年仍有所差異。際此多變之政經局面，環球營商環境將繼續受到影響。



內地方面， 他指內地經濟保持穩步復甦，上半年錄得5%按年經濟實質增長。國家持續著重高質量發展，為內地實現全年經濟增長目標提供支援。房產行業仍面對挑戰，中央政府積極對多個城市擴大執行扶持內房市場措施，以提振樓市信心，促進其平穩健康發展。

他又指，香港第二季本地生產總值按年錄得3.3% 溫和增長。近年來本港經歷連串壓力測試，金融穩定發展與經濟動力走向乃依靠香港之國際金融中心地位及房地產行業作為根基。香港擔當大灣區及內地與世界連繫的重要橋樑角色，將有利經濟長遠發展。

樓市將仍取決於房屋政策及利率走向

長實上半年物業銷售收益減少48.4%至18.21億元，當中香港減少37.3%至10.44億元。截至6月底，已簽訂合約但尚未確認之物業銷售約284.4億元。集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）約7,400萬平方呎，其中700萬平方呎、6,300萬平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

他提到，本地樓市將仍取決於房屋政策及利率走向。 集團在利率高企環境下延展實力，憑藉堅守嚴謹財務紀律，秉持審慎管理傳統，致力保持業務發展穩中有進。透過專注環球高質資產投資所創造之經常性收入及可觀回報，集團恪守其投資與可持續發展原則，延續推動業務長遠增長，並為股東增值。低資本負債比率及穩健財政乃集團獨特優勢，可把握投資於全球各類資產及與可持續發展相關的機遇。

過去年半斥35億回購：對前景有信心

集團自2023年起至今年6月30日止，動用逾港幣35億元回購股份，足見集團對旗下業務未來發展及增長前景之信心。