杜拜港人｜女鐘錶商攻中東富豪圈　喜聞華人文化抬頭噴泉播學友歌

很長的一段時間，商界「重男輕女」，回教國家猶甚。但經營名錶等奢侈品貿易的黃麗嫦，早於15年前透過合作夥伴，開拓中東包括杜拜市場，瞄準當地富豪。有人說，珠寶是中東人的生活必需品，話雖如此，黃麗嫦也非坐享其成，她大方分享這些年來營商的心得，一定要「夠閃」！看著中東近年漸漸開放，她也觀察到近年中國在中東的影響力，例如杜拜的大型旅遊熱點音樂噴泉已開始播張學友的歌。



近年受到中美貿易戰及地緣政治等問題影響，中港興起「中東熱」，希望進一步擴大朋友圈，當中作為中東最為最為富裕之地的杜拜，更是備受關注，而杜拜政府並揚言希望躋身全球四大金融中心之一，暗含超越香港或新加坡之意，因首兩大即紐約及倫敦難以有任何城市能超越。事實上，杜拜與香港的發展故事也有著驚人的相似，不說不知道，原來杜拜也曾經是一個小漁村，僅花了數十年就轉型成為金融城市，目前為中東最重要的國際金融中心。而在這座城市裡，原來早已有香港人在這裡淘金，創業、打工、全職，各自譜寫自家故事。而從他們的故事中，也可側面看到杜拜的發展。

《杜拜港人》系列之三

黃麗嫦在以男性為主導的中東商界，她深刻感受到男女有別的社會文化。（圖為黃麗嫦向中東皇室家族成員客戶介紹產品，由受訪者提供）

而作為香港鐘錶業總會歷史上首位及至今唯一女主席，除了為鐘錶業界少見的女商人外，在以男性為主導的中東商界，同樣屬於「稀有動物」。而這種男女有別的社會文化，即使在較為開放的杜拜，也是如此。

男女仍有別 合照用枕頭「隔開」

做生意交朋友，往往由握手開始，但簡單一個動作，在中東卻仍有避忌，故黃麗嫦直言︰「男性在當地營商較著數！」

她解釋，當地男性由於宗教因素，會盡量與女性保持距離，避免身體接觸，連普通的握手也不會與她進行，取而代之的是微微屈身問候。她又回憶道，有次在杜拜，需要和當地男性合照留念，但男女不能站在一起，「他們會特意用枕頭等物件，隔開男女雙方」。

而中東不同地區，營商環境及對女性文化也不一樣。黃麗嫦分享，杜拜會比較國際化，卡塔爾也已對外開放，相較沙地則剛剛開放，女性若果首次前往，建議最好找朋友或者團體一起前往，而當地開公司成本也會較高。故此，她建議若有意進軍中東市場，可以先選擇在杜拜落腳，然後再開拓其他地區。

黃麗嫦又分享，在中東做生意最好能夠找當地人「帶路」， 他們會較為看重關係。（顧慧宇攝）

找當地人做「盲公竹」

「杜拜早年開始發展時，不少臨近地區有錢富豪家族由於戰亂等原因，而移居到杜拜，至今仍是富豪聚集地。當地實施免稅優惠，打工仔不用交薪俸稅，吸引不少來自世界不同地區打工的外勞，做生意的環境也很自由。」

杜拜屬於阿聯酋七個酋長國中最為富裕的城市，據2023年國際最富裕城市報告顯示，去年有逾6.85萬個高淨值人士。另外，據杜拜經濟及旅遊局(Dubai Economy and Tourism) 提供的數據顯示，杜拜吸引環球120個淨資產逾1萬億美元的富裕家族或者個人。

黃麗嫦又分享，在中東做生意最好能夠找當地人「帶路」， 他們會較為看重關係，以及評估對方是否屬於「自己人」，在中東「隔山買牛」是很難做到，以她自己為例，當年也是透過合作夥伴，開拓中東市場的。雖然英文也是杜拜官方語言之一，但和其他地方類似，如果能夠講當地語言即阿拉伯語，在當地營商也會有優勢。

黃麗嫦表示，鐘錶產品的皮質錶帶，需要迎合中東天氣需求換成金屬質地。（圖為杜拜批發中心，由受訪者提供）

喜五光十色產品 鐘錶換成金屬錶帶

中東客戶偏好方面，黃麗嫦表示，中東人士由於天氣關係本身膚色會比較暗沉，他們會喜歡穿戴閃爍和五光十色的產品，除了衣飾，連家居等產品也有此偏好，故此在產品上也會迎合他們這方面的喜好，例如加入鑽石元素。於此同時，鐘錶產品的皮質錶帶，在當地炎熱天氣會變得比較黏膩，故此也需要迎合需求換成金屬錶帶。

黃麗嫦創辦並經營的Acestar Concept，代理的品牌包括MINI和Van Gogh Swiss Watches，同時還以Da Vinci、Claude Monet等世界知名畫家的作品，作二次創作推出例如家品、茶具、衣服等不同類型產品，業務遍佈全球各地，除了中東，還有歐美及東盟等地。

整體中東市場目前佔公司總收入僅為單位數字，但黃麗嫦表示，中東市場具備增長潛力，近年增長快速，並計劃先在杜拜開展一些非鐘錶業務，包括與當地商戶合作，推出一些與生活品味相關的業務，預計中東市場佔比能在兩三年內大幅提升至20%至30%

黃麗嫦觀察到近年中國在中東市場的影響力，例如杜拜音樂噴泉有播張學友的歌。（圖為杜拜音樂噴泉，顧慧宇攝）

音樂噴泉播學友歌

至於香港人在中東營商具備的優勢，黃麗嫦就認為，香港人除了懂得兩文三語，更有國際視野，作為中東與中國內地的橋樑方面具備優勢。以她自己為例，她除了是香港中東經貿協會副會長之外，也是亞太經貿聯盟(中國)企業家協會（APBA） 創會會長，近期並代表APBA 到訪中東，不少大型中資企業均有意大力拓展當地市場，包括在當地發展建築及城市建設業務。

她表示，受到地緣政治等因素影響，加上內地政府一帶一路政策的推動，與香港一樣，內地也興起「中東熱」，企業走出去也會考慮中東市場，而中東也歡迎西方外資，並沒有中西兩邊的地緣政治包袱，同時與歐美及中國保持良好關係。

據杜拜商會數據顯示，今年首季來自中國企業註冊數目按年上升65%至1560個。而黃麗嫦也觀察到近年中國在中東市場的影響力，她舉例，杜拜的大型旅遊熱點音樂噴泉，已開始播張學友的廣東話歌。而她近期到訪沙地阿拉伯，也驚喜發現當地洗手間也都有中文簡體字標示。