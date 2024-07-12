杜拜港人｜港大女做公務員　月入逾4萬　異地搵食須「強大心臟」

中東因石油一夜暴富，杜拜作為區內最富裕、最國際化的城市，除了吸引全球富豪落戶，也吸引了年僅25歲、港大傳理系畢業的Chris Wong在此工作和生活。



3年前她隨前男友前來杜拜，從人地生疏到創業再到考入政府工，月入4萬、5萬港元。事業順利，但亦有與香港不一樣的職場文化，「香港人可能對中東有很大誤解，不是遍地黃金就是terrorism﹙恐怖主義﹚，但其實在這裡生活過才知道，有好的地方也有不好的地方，並非一面倒！」



受中美貿易戰及地緣政治等因素影響，中港近年興起「中東熱」，希望進一步擴大「朋友圈」，當中作為中東最為富裕之地的杜拜，更是備受注目，其政府揚言希望躋身全球四大金融中心，變相與香港及新加坡較勁。事實上，杜拜與香港的發展軌跡有著驚人的相似。不說不知，杜拜曾經也是個小漁村，僅花了數十年便轉型成為金融城市，成為中東最重要的國際金融中心。而在這座名城，早已有香港人來尋夢，或打工或創業或落地生根，各自譜寫自家的打拼故事。從他們的故事中，也可側面看到杜拜的發展。

《杜拜港人》系列之一

Chris Wong在政府部門工作，月入四至五萬港元，坦言現時不考慮回流香港。（顧慧宇攝）

月薪逾4萬港元 現不考慮回流香港

記者相約Chris在她工作的政府部門大廈裡見面，只見伊人拖著一襲燙染後的金髮緩緩遲來，抱歉說是由於工作關係，華麗妝容下藏著的是一張年輕美麗的臉孔，對於在杜拜這些年來的經歷和體會她娓娓道來。

原來，這3年來她經歷了早期初到陌生環境，以至因失戀帶來的孤立無助，夜深曾在哭泣中醒來，直到後來轉移精力打拼事業，心態才有所轉變。她除了嘗試自己做寵物用品生意，也有在不同類型及文化背景的公司工作，包括中資虛擬資產交易公司及杜拜當地外匯交易公司，均是擔任市場推廣工作。

至數月前，Chris經過數輪面試及筆試，成功獲錄取為杜拜政府機構任職部門經理，處理包括外來公司註冊等事宜，月薪大約四萬、五萬港元，假期福利均優於港，當中法定有薪年假較香港多逾一倍。如此高薪厚職及優質生活的吸引力下，她坦言現不會考慮回流香港。

Chris表示，齋戒月裡不管是否是伊斯蘭教徒，都可以提前兩個小時下班。（VCG）

注重工作和生活平衡 齋戒月兩點半收工

「相對香港緊湊的生活節奏，杜拜這裡的人會更注重life and work balance﹙工作和生活平衡﹚。」Chris 分享道，一般公司上班時間為周一至周五或周六早上9點至下午6點，工作時間外很少有加班文化。這裡公司的法定有薪年假為25至30日，相較一般香港公司的12至14日多逾一倍。

除此以外，也有很多額外假期，例如在齋戒月，不管是否是伊斯蘭教徒，都可以提前兩個小時下班，而政府部門工作更能提早至下午2點半就下班。齋戒月結束後，更有至少一周的有薪假期，包括周六日也會支付薪金。

而除了假期較香港多外，這裡工作的員工福利也非常吸引。在香港，新入職員工一般試用期為3個月，雖然杜拜這裡可以長達6個月，但員工基本上一入職就能享有醫療福利，包括專科門診。

Chris 認為，杜拜近年推動發展虛擬資產行業，現較欠缺中英雙語人才。（顧慧宇攝）

港人兩文三語有優勢 本科畢業都「夠照」

Chris 在杜拜3年，找到不少工作，對於香港人在當地職場是否存在優勢，她認為，香港人兩文三語能力屬於優勢，「好多中東企業希望開拓中國市場，而中國企業也希望走出去中東市場，當中會需要能夠進行兩邊溝通的人才。杜拜近年大力推動發展虛擬資產行業等，會較為欠缺人才，後者常有相關大型活動舉辦，政府或企業往往都希望有中英流利的人才參與，幫助打開中國市場。」

與此同時，相較香港競爭激烈的職場，包括要求名校高學歷等，這裡一般公司職位的入職要求會較低，一般大學學士學位已足夠，故此找工作及升職並不太難。Chris 認為，這可能和當地外勞大部分為印巴籍基層勞動力有關，而來自其他地區或者文化水平較高的人口，則佔小部分，包括香港人在杜拜也是屬於少數族群。

Chris表示，在杜拜工作，需要特別留意上班的衣著，不能過於暴露。（顧慧宇攝）

衣著不能過於暴露 工作場所如「聯合國」

杜拜擁有約360萬人口，但有約九成人口屬於外來人士，主要來自印度、巴基斯坦、孟加拉和菲律賓等國家，平均年薪為19.26萬迪拉姆，即月薪大約3.4萬港元，高於香港的2.12萬元。在杜拜工作，需要適應這裡由不同國籍及文化背景人士組成的工作環境，Chris分享道，在杜拜外匯交易公司工作時，同事不少是印巴族人，需要包容包括其食物濃烈的味道，及相應的身體味道。

不過，相較香港職場的競爭文化，Chris笑言這些印巴同事，不少是以「養老心態」來應對工作。但目前在政府部門工作，又或者高端公司工作，就比較少這種工作文化，目前她是部門中唯一一個華人，同事及上司主要是中東當地人及歐美等發達國家的白人。

Chris又分享稱，在杜拜工作，由於同事來自不同國籍及宗教背景包括伊斯蘭教，需要特別留意上班的衣著，不能過於暴露，裙子或者衣物需要覆蓋至小腿大部分範圍，短袖衣物一般不是太建議，「起碼也應該是中袖」。由於伊斯蘭教傳統，一天需祈禱5次，同事在上班時期需要祈禱次數大概為兩至三次，每次約十來二十分鐘左右，公司會設有專門的祈禱室讓他們祈禱。

Chris表示，杜拜不少人會以車代步，但這也造成了堵車嚴重的問題。（顧慧宇攝）

堵車問題嚴重 「外賣」文化盛行

上下班交通方面，Chris表示，由於當地公共交通並不如香港發達，故此不少人會以車代步，考車牌會比香港容易，而買車租車及油費也非常便宜，注滿一個油箱所需約300港幣，相較香港則需要逾千港元。不過，這也造成了上下班時路途堵車嚴重的問題，「平時約20分鐘的車程，堵車時期可能需要花1.5至2小時才到達」，故此出門往返需要預足時間。

在杜拜生活，還需要適應當地的天氣，這裡最炎熱的時候氣溫可以高至50度，「有人試過攞隻蛋係會就甘煎熟」。由於杜拜天氣炎熱及公共交通不發達，當地流行「外賣」文化，除了一般的食物外賣外，連理髮、美甲、水療、洗燙衣物，甚至寵物購買及剪毛護理等，也有送上門服務，非常方便，而價格也僅較實體店高約5%左右。

Chris表示，杜拜有很大機會只是她人生的一個中轉站。（資料圖片）

杜拜為人生中轉站 「賺夠就離開」

目前Chris 居住的地方為租用，屬於市中心單位面積600至700尺，租金每月1.5萬港元。雖然近年杜拜租金高漲，但目前沒有計劃置業，因為在年紀仍尚輕的她看來，杜拜有很大機會只是她人生的一個中轉站，「人來人往紙醉金迷表面風光的世界，幾乎每個人來到此都是為了『錢』，賺夠了就離開。」

她又補充，作為香港人，在這裡結識朋友的話，語言可能是一個很大的障礙。除了這裡常用的阿拉伯語，比較多的是印巴族人，而他們本來就有自己的語言及團體，英語水平也只屬於一般。而即使找到語言相通的朋友，對方也只是在杜拜作短期停留，難以有長期交流。故此，如果香港人想選擇在杜拜生活，需要具備「強大的心臟」，去應對孤獨的感覺。