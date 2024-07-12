杜拜港人｜3球買千呎樓　港媽大談生活經　回教國無憂女兒早拍拖

杜拜作為一座由沙漠上建立起來的現代城市，近年發展之迅速令國際矚目，而當地低稅及治安極佳的特點，同時也吸引環球富豪及外勞進駐，獲經濟學人智庫（EIU）評為中東及北非地區最為宜居城市，杜拜政府並設下2033年目標，希望躋身全球四大金融中心之一，並同時發展高科技製造業、物流及旅遊業，這意味將需要吸納更多人才及資金進駐。港人Betty是其中一員，因一個原因落戶當地，並花三球買入千呎樓，開始一場異地生活。



受中美貿易戰及地緣政治等因素影響，中港近年興起「中東熱」，希望進一步擴大「朋友圈」，當中作為中東最為富裕之地的杜拜，更是備受注目，其政府揚言希望躋身全球四大金融中心，變相與香港及新加坡較勁。事實上，杜拜與香港的發展軌跡有著驚人的相似。不說不知，杜拜曾經也是個小漁村，僅花了數十年便轉型成為金融城市，成為中東最重要的國際金融中心。而在這座名城，早已有香港人來尋夢，或打工或創業或落地生根，各自譜寫自家的打拼故事。而從他們的故事中，也可側面看到杜拜的發展。

《杜拜港人》系列之四

Betty慶幸已找到穩定安全的生活之地，所持物業價格3年來也升逾20%。（顧慧宇攝）

在杜拜已居住3年的Betty，2019年經歷過香港大型社會運動，因當年整體社會氣氛低沉，才會想到要為自己和家人包括尚年幼的女兒，找尋一個更穩定安全的生活之地。至今她慶幸願望得到滿足之餘，女兒也能夠免受填鴨式教育，享受愉快及國際化的成長環境。與此同時，Betty所持有的物業價格也節節上升逾20%。

移民杜拜勝在方便 三球買千呎樓

Betty稱，當日選擇杜拜，並沒有考慮太多，只是純粹因為曾經到訪杜拜，了解到當地政府有推出投資簽證政策，相較其他西方國家繁複需要較長時間的移民政策及手續，杜拜只要投資一定價格的物業，就能送簽證，對於急於尋求移民的Betty 來說，具備相當大的吸引力。

Betty最後決定在杜拜大型新住宅區置業，以約300萬元港幣購入一個面積達1,000呎的一房單位，並在2021年取得投資簽證後，正式和全家一起移居杜拜。丈夫在香港及杜拜兩地從事貿易生意，而她就在杜拜當起了全職家庭主婦，照顧家人的起居飲食。

Betty 表示，相較香港填鴨式教育為學生，女兒在杜拜能有愉快及國際化的教育環境。（圖為杜拜其中一家國家學校，顧慧宇攝）

國際學校減學習壓力 學騎馬當興趣班

Betty女兒現年8歲，Betty表示，由於外來人口眾多，杜拜當地學校以國際學校為主，她為女兒選擇了當地一家屬於英國著名學府的分校，實行英國教育體系，學費每月約逾萬港元。學校老師主要來自英國，而學生則彷如聯合國，白人及黑人均有，中國人包括香港人則較少。

Betty 表示，雖然來到杜拜女兒失去了學習寫中文字的機會，但相較香港填鴨式教育為學生帶來巨大學習壓力，杜拜國際學校能夠令女兒有愉快及國際化的教育環境。而在女兒較小年紀的時候來到新的學習環境，也會較容易適應。假日裡，Betty 會帶女兒去學騎馬等活動當是興趣班。

Betty笑言，杜拜不允許在公共場所有親密行為，故此不擔心女兒早戀。（顧慧宇攝）

旁人化身「道德警察」 笑言不擔憂女兒早拍拖

她又笑言，由於杜拜是伊斯蘭國家，男女有別，不能在公共場所有親密行為，故此不擔心女兒出現早戀的問題，「在香港兩個男女中學生拖手拍拖，警察不會來抓人，但在這裡不用等警察來抓，路過的旁人都會化身『道德警察』來阻止。」

Betty 認為，整體來說，杜拜是適合長期居住的合適地方，能夠滿足當年希望尋求穩定及安全居住地的願望。於此同時，杜拜治安也極好，適合有孩子的家庭居住，「那種安全感很強，不用擔心孩子被拐走，即使晚上出去也不會有任何擔心。」

Betty 表示，杜拜治安極好，不擔心孩子被拐走，晚上出去也很安全。（圖為杜拜市集，顧慧宇攝）

杜拜治安極佳 犯罪成本高

相較香港治安也屬於良好，犯罪率約僅有3.9%，在Ranking Royals全球最安全城市排名第18，相較而杜拜則更為安全，犯罪率接近零，排名第7，為十大最安全城市之一。

Betty 舉例，在餐廳檯面上隨手放個錢包佔位置，也不會有人盜取，又或者停車有時也不必鎖車門。「杜拜有很多外勞，以工作簽證方式移居，有的會把家人也帶過來，其工作薪金雖然可能不多，但足以支持衣食住行，生活質量較原居地更高，這意味其犯罪成本也會相當高，一旦犯罪即有相當大機會失去所有，所以沒有太大誘因去犯罪」。

她又坦承，原本預期這裡的生活會很苦悶及不習慣，但其實住過才知道，和香港生活不會有太大落差，「有些方面的生活質量甚至高過香港，例如超市食品的質量及新鮮度都相當高，而價格也合理，有的更較香港為便宜。」

Betty計劃購置多一兩套物業用以收租，預計收租回報率最高達10厘。（圖為杜拜市中心正在起建的新盤，顧慧宇攝）

收租回報率可高達10厘

當初移民衍買業需求，也造就資產增值。目前Betty持有的物業價格已大幅升至380萬元（升幅約26.7%），她並計劃在鄰近地區購置多一兩套物業，用以收租之用，參考目前市況，預計收租回報率能夠最高達10厘，「這裡買樓放租一般不會太難，而且普遍是每年收租模式，買樓基本上一定是有錢賺的。」

杜拜樓市在全球新冠疫情仍然橫行的2020年起，開始持續復甦，至今累計升幅為47.4%。Betty非常看好杜拜樓市前景，雖然新增供應持續，但認為需求增長更甚，「這裡（杜拜）是中東最自由穩定的地方，除了吸引外來移民持續湧入，低稅政策也吸引人買樓投資，支持樓價及租金蓬勃向上。相較公寓式住宅，這裡以獨立別墅為多，但均供不應求，樓盤都很搶手，很少現樓出售，往往一推出樓花就有一大班人排隊買，基本上樓盤落成之前都已買完。」

對於Betty來說天氣炎熱並不是太大問題，因為幾乎所有生活所需都集中在有冷氣的商場。（圖為杜拜商場，顧慧宇攝）

炎熱天氣非太大問題

Betty分享，杜拜少有類似香港的街市，有的也以批發為主如海鮮市場，故此食材多選購自超級市場。超級市場內的新鮮蔬果有來自中東其他地區，也有不少是西方國家進口，肉類包括雞、牛及羊多屬於冷凍食品，而豬肉就僅在中高檔大型超市內才有售賣。

在消費物價方面，杜拜在美世2014年生活成本排名第15名，低於排名首兩位的香港及新加坡。不過，在日常餐飲方面則並非如此，Betty表示，和香港不同，杜拜在外就餐的選擇並不多，有的價格也會偏貴，故此最為實際及健康的選擇就是自己在家煮食。

至於天氣，相較香港的四季，杜拜只有夏天及冬天兩個季度，夏天最熱可以去到五六十度，白天街道上很少有行人，大部分人都躲在室內工作或者活動。不過，對於Betty來說這並不是太大問題，「相較香港很多街鋪，這裡幾乎所有生活所需都集中在有冷氣的商場，而且出行主要以車代步，只有在上下車時才會感受到片刻的炎熱。」

而事實上，杜拜當地有不少大型商場，是當地人避暑及假日娛樂之地。Betty分享，除了逛商場，杜拜當地人假日的娛樂還包括看電影，和香港生活類似。而由於天氣關係，杜拜很多活動也都會在室內進行，例如有室內高爾夫球場，還有不少室內的兒童遊樂場。只有在冬季天氣比較舒服的時候，才會有更多室外娛樂，包括踢足球及騎馬等。