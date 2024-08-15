兩大因素加持　杜拜黃金簽證成內地人寵兒　上海吳生豪斥2億買樓

杜拜黃金簽證，因同時滿足樓市投資及移民需求，近年備受全球富豪及中產人士歡迎，包括吸引不少內地人選擇移居當地。來自上海的吳先生接受《香港01》訪問時便大訴「出走」杜拜緣由，他已斥逾2億港元在當地掃入3套獨立別墅。



記者親訪申請移居杜拜的內地人、移民專家，以至當地發展商等，細看這股移居浪潮背後的推拉動力。



來自上海的吳先生，近月斥資逾2億港元在杜拜置業，並認為拿黃金簽證如多拿一個退路。（新華社）

「拿黃金簽證就是多拿一個退路」

來自上海的吳先生，最近決定帶全家跳出在內地生活的框框，近月一口氣拆資1億迪拉姆（約2.13億港元），在杜拜買入3套獨立別墅，同時申請了「黃金簽證」，計劃將子女送到杜拜接受國際學校教育。

「可以多拿個身分是好事，拿黃金簽證就是多拿一條退路，小朋友做華橋生，以後也比較容易考入名校。」吳先生坦言，吸引他來杜拜的其中一個主要原因是子女的教育及未來。吳先生目前在上海做建築材料生意，他計劃先以太空人模式移民杜拜，即把太太和子女留在杜拜生活，自己則兩邊跑。

，歐美等西方國家收緊對中國內地人士簽證，相比之下，杜拜政府門戶大開。（顧慧宇攝）

疫情種下「出走」種子 杜拜兩大賣點吸內地人

像吳先生的例子，在內地殊非特例。有移民業內人士向《香港01》透露，疫情三年期間，當外界紛紛學習與病毒共處對外開放，中國仍實施嚴格的封關政策，經濟活動受限，令部份中產或以上人士其時開始思考前景，為未來移民、移居鋪路。

該業內人士續稱，內地去年對外開關以來，對外移民的查詢蜂湧而來，一改疫情前，他們傾向留在國內，享受經濟增長帶來的穩定及財富效應。但為何選擇杜拜？一來，杜拜近年發展之迅速令國際矚目，其低稅及治安極佳的特點，吸引環球富豪及外勞進駐，而內地高收入人士也不例外。

二來，歐美等西方國家收緊對中國內地人士簽證之際，杜拜政府門戶大開，近年推出黃金簽證，除了歡迎創業家、醫生、科學家及不同範疇的專才申請外，全球百大大學畢業生也可申請，而一般人更可選擇以簡單投資及置業方式申請，其中置業移民要求最為簡單，金額門欄為200萬迪拉姆，無需交稅，便能申請長達10年的居留權，而且能夠續簽及帶同全家移民，於是便成為內地客的熱門移居地之一。

余偉龍表示，杜拜屬國際化城市，有多達200家國際學校，對不少想移居的家庭具備非常大的吸引力。（黃浩謙攝）

移居不乏為子女教育 杜拜國際學校達200家

據投資移民諮詢公司Henley & Parners 數據顯示，新冠疫情後阿聯酋成為全球高淨值人士首選移民目的地，2021年至2023年累計逾萬名百萬富翁淨遷入，預計今年還會在吸引6,700名富豪湧入，當中杜拜的黃金簽證備受歡迎。相較最多富翁流出的是中國內地，過去兩年有近2.5萬名富翁遷出，今年料再有1.52萬名離開。

移民諮詢公司環亞海外執行董事Paco Szeto向《香港01》表示，公司近期每個月平均收到逾200宗內地客查詢移民個案，當中80至100宗為主力查詢杜拜黃金簽證移民，並有上升趨勢，移民目的包括子女教育及個人業務發展。「由於地緣政治等因素，歐美等西方國家收緊對中國內地人士簽證，以學簽為例近期拒簽率達65%，更不要提移民簽證成功難度。」

Smart2go首席移民顧問余偉龍也表示，近期每個月平均收到過百宗內地客戶查詢移民事宜，當中20至30宗為主力查詢杜拜黃金簽證移民，他們主要是來自上海、杭州及四川等各地中產以上人士。而杜拜本身屬於國際化城市，當地並有多達200家國際學校，故此對於有在學子女的內地客，具備非常大的吸引力。

Paco 表示，近期內地客查詢杜拜黃金簽證移民有上升趨勢，現時每月平均收到80至100宗。（黃浩謙攝）

杜拜發展商：內地客為第三大客源 貢獻收入升至10%

除了子女教育外，內地中產及富豪申請黃金簽證，也劍指當地蓬勃向上的樓市。杜拜私人發展商Danube大中華區經理兼中國市場部銷售總監應靜靜表示，去年中國新冠疫後對外開關以來，來自中國人的資金回流杜拜樓市，投資熱況並已超越疫情前。

應靜靜在杜拜接受《香港01》訪問時表示，中國客今年初以來佔公司總銷售額的比例約為10%，較去年約7%有所上升，這些客戶中除了投資及移民外，也有計劃透過置業做兩手準備，以備需要時便能隨時移居杜拜。「中國客目前為公司第三大客戶來源，首兩大則為印度及英國，中國客大部分買樓目的為投資，但也有部分會透過黃金簽證移居杜拜，包括將子女帶來杜拜接受教育。」

應靜靜表示，中國客今年初以來佔公司總銷售額的比例約為10%，較去年約7%有所上升。（顧慧宇攝）

另有當地經紀表示，內地客比較喜歡買獨立豪宅別墅，基本上會買200萬迪拉姆（黃金簽證門欄）以上單位，而買2000萬迪拉姆（4260萬港元）以上的別墅，也都大有人在，平均一個月都會有一至兩個買大金額的大客出現。杜拜獨立房地產顧問李嘉敏則表示，中國客戶的資產淨值及背景甚為廣泛，包括中產家庭及機構投資，由於投資額基本已達黃金簽證門欄，絕大部份也同時會選擇同時進行辦理黃金簽證。

除了吳先生外，同樣是來自上海從事跨境貿易的M先生﹙化名﹚，去年也斥資逾600萬迪拉姆（約1,278萬港元），購入杜拜市中心一個逾2,000尺的豪宅單位。M先生的子女均已成年，故此吸引他來杜拜的原因，主要是當地經濟及樓市增長的潛力，他也正籌備今年冬天到當地辦理黃金簽證，目的是方便自己日後的生意往來，「如果喜歡也可以隨時移居，畢竟已拿到居民身份，只是真的要耐得了炎熱的天氣。」

來自上海的吳先生和M先生，均看好杜拜樓市前景，並計劃進一步投資。（顧慧宇攝）

內地中產富豪看好當地樓市 紛稱擬進一步投資

事實上，杜拜由於外勞及移民者甚多，也帶動樓市需求，政府推出黃金簽證，一時之間更令樓市需求大增，樓價節節攀升，在全球新冠疫後經濟及樓市復甦緩慢的環境下，堪稱一枝獨秀。據萊坊提供的數據，新一輪樓價升勢由2020年3月開始，至今累計升幅為47.4%。

《香港01》記者上月親訪杜拜， 發現雖然整座城市高樓大廈已林立，但無論是在市中心還是市郊的新住宅區，目測均有不少新住宅項目正在起建，前者主要為獨立的豪宅別墅，而後者主要為高層公寓，同時也有不少黃沙空地仍待發展。

目前吳先生購買的3套豪宅別墅有1套位於市中心，2套位於新住宅區，他還在考慮進一步投資於南城區，「（杜拜樓價）上升空間肯定有，但預料不會像早兩年那麼高。但整體來說還是非常穩定。杜拜樓市租金回報率高，而且對比其他城市在許多方面都免稅。」

而M先生除了在杜拜買樓，也在澳門及新加坡等海外地區持有物業，他去年了解到杜拜當地經濟發展快速，同年即決定入市，「今年冬天會去杜拜打高爾夫球及朋友聚會，還在物色第二個物業，也會帶朋友去看。」

應靜靜補充，杜拜樓市由於暢銷，新樓一般為樓花，現樓則一般為二手房。目前每年租金回報率則可以高達10厘，一般均高於銀行定存。她又稱，公司去年成功推出並銷售約1萬套房，仍看好杜拜樓市前景，雖然市場新盤供應持續，但需求增長更甚，故此今年全年計劃進一步加大推出1.5萬套房，年初以來已銷售4,000套房。