搶人搶錢！　杜拜、香港各出奇謀　有來港高才做保安專家呻錯配

「城外的人想衝進去，城裡的人想逃出來。」在港生活多年、年僅38歲的上海金融才俊A先生﹙化名﹚，早年由北京大學畢業後便以工作簽證來港，在大型證券公司工作，其後更被升為高級管理人員，負責家族辦公室等業務。但隨著近年公司業務萎縮，資金及客戶外流加劇，加上香港整體社會及政治環境變遷等因素，他開始為家人覓其他出路，打算移居杜拜。雙城記下，見證的不僅是人來人往，還有兩地移民政策。



由於有家族辦公室工作背景，A先生曾有計劃過去近年家辦業務發展蓬勃的新加坡，但認為競爭激烈，最後選擇了去杜拜，去年尾他大手拆資4,000萬迪拉姆（約8,520萬港元），購入杜拜位於市區的一個超級豪宅單位，樓高兩層，總面積約1.2萬呎，還附有私人泳池。今年初成功取得黃金簽證後，他便帶著兩個兒子及全家定居杜拜。

「香港已是金融遺址，沒有什麼希望了！」A先生選擇看淡香港金融方面的發展前景，還認為杜拜政府大力推出政策吸引外資，推動包括虛擬資產在內的金融發展，當地前景更值得看高一線。他目前在杜拜和合作夥伴從事家族辦公室業務，幫助內地、新加坡及香港等地的家族管理資金投資杜拜各領域，包括基金及虛擬資產等。

Paco表示，近期收到內地客主力查詢杜拜黃金簽證移民，有一半為本身已在香港居住的內地客。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

查詢移居杜拜內地客 最終申請率達40%

A先生捨港取杜拜，不算孤單。移民諮詢公司環亞海外執行董事Paco Szeto表示，公司近期收到的內地客對杜拜黃金簽證移民查詢，當中約有一半為本身已在香港居住的內地客。相較查詢移民香港的內地客，每月平均高達150宗，但最終申請率僅有20%，但查詢杜拜的內地客最終申請率高達40%。

杜拜近年憑其低稅及治安極佳等特點，吸引無數環球富豪及外勞進駐，包括內地高收入人士，部分更是在香港已居住一段時間的內地專才。杜拜政府也已設下2033年目標，希望躋身全球四大金融中心之一，變相與香港及新加坡較勁，這意味將需要吸納更多金融等方面的人才及資金進駐。

Paco表示，選擇移民杜拜的內地人，多為跨國或者外資公司專才，並且以從事金融及科技行業的專才為多。（黃浩謙攝）

黃金簽證年均吸逾4萬申請 多為金融及科技專才

目前杜拜較受海外富豪或者高收入人才歡迎的黃金簽證，除了歡迎創業家、醫生、科學家及不同範疇的專才申請外，全球百大大學畢業生也可申請，而一般人更可選擇以簡單投資及置業方式申請，但投資需要為符合政府認可的基金，門欄200萬迪拉姆（約426萬港元），並需要每年交稅至少25萬迪拉姆。至於置業移民則要求最為簡單，金額門欄為200萬迪拉姆，無需交稅，便能申請長達10年的居留權，而且能夠續簽及帶同全家移民。

杜拜黃金簽證計劃於2019年5月啟動，據杜拜居留和外國人事務局數據顯示，截至2022年11月，該局已簽發約15.2萬份黃金簽證。以此計算，即每年平均大約吸4.2萬份申請。

在港生活多年、年僅38歲的上海金融才俊A先生，認為香港已成「金融遺址」，選擇移民杜拜發展。（資料圖片）

Paco並指出，選擇移民杜拜的內地人，大部分均是上海及北京等一二線城市的高收入人士，他們多數為跨國或者外資公司專才，故此較具備國際視野，明白國際發展趨勢。這些人中，大概僅有約20%會真實地移居杜拜發展事業，但比例有增加的趨勢，並且以從事金融及科技行業的專才為多。

至今在杜拜已生活半年的A先生，除了對自己事業前景感覺滿意外，他感受到杜拜的治安非常好，而一對年僅10歲及15歲的子女，也分別已由香港的傳統及國際學校，轉學到杜拜國際學校，繼續學習。他目前打算將在杜拜長久居留。

相較杜拜能夠吸引全球富豪或人才，本港近年吸引的人才主要為內地人，海外人才較稀缺。（資料圖片）

對比黃金簽證 港人才計劃主要吸納內地人

另一邊廂，面對移民潮及人才流失，香港這個國際金融名城近年亦主動推出吸引移民或者人才的政策希望能夠「補充新血」，主要包括高才通、優才通、輸入內地專才計劃、非本地生畢業簽證，以及新資本投資者入境計劃。

截至今年6月底，各項輸入人才計劃共接獲逾32萬宗申請，其中約20萬宗獲批，有13萬人已抵港。當中最受歡迎的為2022年12月推出的高才通計劃，其已批出逾7萬個申請，累計約5.6萬人抵港，但受養人數目則高達約6.1萬人，超越高才通人才數目，後者簽證來港人士僅有54%已就業。

數字看似不錯，實情又如何？ 移民諮詢公司環亞海外執行董事Paco Szeto稱，港府剛推出的新資本投資者入境計劃，收到不少內地客查詢，但由於該計劃門欄較高，包括入場費需達3,000萬元，故此查詢的人多，但真正申請的並不多。同時，內地客大部分移民的目的是幫助子女在港接受教育，故此不少在了解到人才計劃有申請人必須來港居住要求後，便不再繼續諮詢。

Paco表示，內地客移民來港有的轉行從事保險，甚至有的從事保安或者餐飲服務等非專業職位。（資料圖片）

有人才來港轉行做保險、保安或餐飲

與此同時，相較杜拜能夠吸引全球富豪或人才，本港近年吸引的人才主要為內地人，來源地相對單一化，海外人才較為稀缺。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，港府的吸引人才計劃中最為受歡迎的為高才通，申請客戶中大部分（約70%）為內地人，主要為家庭客戶，期望透過簽證令子女能夠來港接受教育。他們當中僅約50%至60%，會真正留在香港創業或者找工作。

Paco也表示，港府的吸引人才計劃吸引的主要是內地人，當中較受歡迎的高才通及優才通計劃，主要為來自二三線城市各種行業背景的人士，他們來港有的轉行從事保險，甚至有的從事保安或者餐飲服務等非專業職位，僅有少部分真正來港創業或者從事高端職業。

究其原因，港近年金融業吹淡風，中港股市連年跑輸外圍，港股新股市場又持續淡靜，全球新股集資額排名跌至第10名，對相關人才需求自然下降。早前《彭博》統計報告便指出，隨著中國投資市場交易放緩，以及跨國銀行裁員節省成本，去年有200名香港投資銀行家被裁，而中環空置率更升至逾一成。

有移民業內人士表示，杜拜政府近年積極推動金融及科技等行業，對於人才的吸引力，是「越來越無自由的香港」所無可比擬的。（圖為杜拜金融科技峰會，顧慧宇攝）

高才通出現工作職位錯配現象

有移民業內人士分析認為，香港在新冠疫情期間跟隨內地對外長久封閉，加上其後推出的國安法及23條，難免令一些外資卻步，甚至撤走，變相加深香港吸引海外人才的難度，「有企業進駐才會有人才。」

該人士指出，相較杜拜政府，在疫情早期便實施復常措施，近年大力發展基建，推出稅務優惠等吸引外資，並積極推動金融及科技等行業，對於人才的吸引力，是「越來越少自由的香港」所無可比擬的。他又認為，兩地對於人才的吸引力的落差，在目前發展趨勢下，預計將越來越大。

鄭天殷表示，首批高才通2年簽證將到期，當中剛畢業的年輕專科人才，或會因為未能找到合適工作而出現工作職位錯配的現象。（資料圖片）

另一移民顧問鄭天殷則表示，高才通吸引的海外人才中，有部分為內地人背景，其在海外取得當地身份，少部分為來自東南亞或者英國、澳洲及加拿大等地，這些人才以年輕客戶居多，剛剛院校畢業逾20歲，希望透過簽證在香港找工作機會，包括在外資企業實習，他們專科背景或找工作多為金融、科技及人工智能等。

不過，值得關注的是，首批高才通2年簽證將到期，當中剛畢業的年輕專科人才，或會因為未能找到合適工作而出現工作職位錯配的現象。鄭天殷遇到的個案中，有讀建築學畢業的海外人才，透過高端人才計劃申請，由於剛畢業沒有工作經驗，所以在港暫時找到合適職位。另一方面同時需要考慮香港生活成本高（住宿租金等），因簽證快將到期，所以未能符合續期要求繼續留港。

她建議，港府可以幫人才計劃申請人配對工作，亦可以在企業公司做宣傳，知道他們對求職者的要求。與此同時，也建議進行更多海外宣傳，吸引更多國際人才。