杜拜港人｜建中東最大冷藏庫　港漁民食品批發淘金　瞄準阿曼海產

許多人都聽過「非洲賣鞋」的故事，可以悲觀也可以樂觀。在炎熱的中東，食水珍貴，許多漁農產品皆依賴進口，有香港仔漁民20年前來到杜拜，看到箇中藍海，雖然不懂英語也不識當地人，卻「膽粗粗」創立農產品批發公司，時至今日已發展成阿聯酋其中一間規模最大的新鮮食品貿易公司，擁有中東最大的冷庫大樓，客戶包括港人熟知的帆船酒店。生意如此成功，這名「漁民」飲水思源，目前的心願是希望幫助香港漁民來中東捕魚，將當地的海鮮帶到香港。



受中美貿易戰及地緣政治等因素影響，中港近年興起「中東熱」，希望進一步擴大「朋友圈」，當中作為中東最為富裕之地的杜拜，更是備受注目，其政府揚言希望躋身全球四大金融中心，變相與香港及新加坡較勁。事實上，杜拜與香港的發展軌跡有著驚人的相似。不說不知，杜拜曾經也是個小漁村，僅花了數十年便轉型成為金融城市，成為中東最重要的國際金融中心。而在這座名城，早已有香港人來尋夢，或打工或創業或落地生根，各自譜寫自家的打拼故事。而從他們的故事中，也可側面看到杜拜的發展。

《杜拜港人》系列之二

吳金華的公司已成阿聯酋最大新鮮食品貿易公司之一，擁有中東最大冷庫。（顧慧宇攝）

香港明星食品綜合貿易創辦人吳金華，本來是香港仔漁民出身，曾經出海十年捕魚為生，源於對香港漁業前景的憂慮，開始為自己尋覓出路而在20年前來到杜拜——一個與香港一樣由漁村發展成金融中心的城市 。

90%的新鮮食品由外國進口

吳金華坐在自己杜拜的小小辦公室裡，婉婉向《香港01》記者分享他的創業故事。他辦公室牆上掛著杜拜領導人謝赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆酋長，以及王儲哈姆丹的掛相，中間有張中國的福字揮春，室內只有簡單的木書桌和椅子，毫不花巧。在杜拜做生意和生活多年，吳金華的廣東話仍然流利，並混合著水上人的獨特口音。

他分享，約在20年前，朋友輕輕一句「杜拜有商機」，多年已習慣四海為家捕魚生活的吳金華，懷住漁民四海一家的冒險精神，即開始考慮前往中東來創業，考察約一年時間後，便決定落腳杜拜，「當年相較（中東）其他地區對於外資或者外人持較為保守態度，杜拜會較為開放。」

事實上，包括杜拜在內的整個阿聯酋，農業並不發達，本土產量與消費者需求差距很大，有近90%的新鮮食品，均都是由外國進口，非常依賴海外市場，令吳金華感覺存在商機，於是抓緊機會，進口各種各樣的海外食品。與此同時，杜拜為中東的重要貿易樞紐，地理位置優越，是多條重要航運路線的交匯點，方便了日後在中東市場的運輸和發展。

吳金華杜拜創業初期首先面對許多難題，但他仍迎難而上。（顧慧宇攝）

一天走訪逾30個客 迎難而上

吳金華回憶道，農產品和漁產品是兩個不同的行業，在當年沒有任何當地人帶路的情況下，一切由零開始創業，「你問有什麼困難？（失笑）真的多到說都說不完」。

首先面對的有三大難題，即客戶在哪裡、當地營商文化如何，及語言溝通，吳金華仍迎難而上。他首先透過內地供應商的幫忙，取得優質的產品，然後逐一去尋找客戶推銷。這也促成其成為首家將中國內地新鮮蔬果、冷藏肉類及海鮮進口到阿聯酋的公司。

經驗從失敗中取得。在杜拜，近九成人均為外來移民或工作者，較多來自印度、巴基斯坦及孟加拉。吳金華稱，初期接觸到的潛在客戶主要來自孟加拉及巴基斯坦，本來學歷不高的他，透過自學英文來和他們溝通。而當年杜拜交通配套未有完善，沒有高速公路，也沒有手機地圖導航，在此情況下，需要長途走路去不停摸路找尋這些客戶， 但他都沒有介意過而是不辭勞苦一直堅持下去，一天接觸三十到五十個客戶，「和他們見多幾次，熟悉了之後，便瞭解到他們的需求，於是可以針對其需求而提供產品。」

從「走數」中篩選出好的客戶

不過，由於當年杜拜經濟仍屬於起步階段，人均收入並不高，故此吳金華還要面對客戶走數問題。對於不守信用的客戶，便不會再與他們做生意，也由此篩選出一批好的客戶。

對於中東市場的口味偏好，由於近年有不少海外人士在此定居，故此偏好的蔬果也與外界沒有太大不同，但由於是伊斯蘭國家，故此在這裡冷凍肉類產品以雞、牛及羊為主，而由於價格較不少蔬果為便宜，故此銷量也會比蔬果會大。與此同時，由於烹飪飲食習慣，薑的市場需求一直很大，在齋戒月過後的一段時間，需求也會變得更加龐大。

吳金華表示，薑的市場需求一直很大，齋戒月過後需求會更加龐大。（顧慧宇攝）

天氣熱自建冷藏庫 千呎變逾50萬呎

「這是個現貨市場，產品除了價格需要合理，質量也必須好才會有銷路，不然就會全部變垃圾。這個市場也不同於手機等耐用品產品市場，農產品會腐爛，規格也可大可小並不統一，有時因為運送問題，產品又會被壓扁，諸如此類存在非常多的問題。初期只能去盡量解決這些問題，第一次不行就試第二次，第二次不行就試第三次，做到最後始終都會有改善的。」

為解決杜拜天氣炎熱，農產品存儲不易的問題，吳金華其後便租用地方，建立冷藏庫延長產品保鮮時間。憑藉這股遇到困難和挑戰積極應對的毅力及勇氣，吳金華的食品批發生意越做越大，公司冷藏庫面積也已由最初的100平方米（約1,076方呎），擴大至5萬平方米（約54萬方呎），翻了足足500倍，總儲量15萬立方米，是目前中東地區最大的冷庫大樓。

吳金華分享，外籍基層員工民風淳樸，很聽話工作又勤奮，比較容易管理。（顧慧宇攝）

外籍員工民風淳樸易管理

吳金華的公司至今也已發展成為阿聯酋規模最大的新鮮食品貿易公司之一，也是數一數二的易腐食品及冷凍食品冷鏈物流及倉儲服務營運商。該公司合作夥伴和客戶除了中東外，也包括東盟國家如泰國、馬來西亞、印度及越南等300多個交易夥伴合作。在中東當地的主要客戶包括阿聯酋航空餐飲公司（頭等艙乘客餐飲）、迪拜帆船酒店、阿聯酋皇宮酒店、迪拜控股公司，以至阿聯酋數百家酒店及一些著名餐廳。 通過利用迪拜作為物流和配送中心，業務覆蓋中東、非洲、歐洲和亞洲其他地區。

該公司目前聘用了逾100名員工，香港及內地員工主要為管理階層，其餘大部分為基層勞工，來自巴基斯坦及孟加拉等多地。

吳金華分享，這些基層員工民風淳樸，很聽話工作又勤奮，比較容易管理，「他們沒什麼『小思維』，例如你開家餐廳，他們不會想到在旁邊開多一家賺錢，（現有的工作）做了十幾年也都幾乎是原地踏步，沒有太多的要求。唯一比較大的缺點是，不能同一時間處理多項工作，只能同一時間專注於單一工作，這和香港和內地員工不同。」

故此，需要聘請多幾個基層員工，來補足這個方面的不足。不過，這些基層員工月薪只有5,000多港元，包食宿機票等費用，成本較在內地設廠更為便宜。

吳金華表示，在中東傾生意主要在辦公室進行，免卻應酬文化。（Getty）

少煙酒應酬 辦公室傾生意

面對早年經歷的有客戶走數問題，吳金華表示，至今仍然都會有壞賬情況，不過已經屬於少數個案了。對於仍有彈票問題發生，但在這裡難以循法律途徑解決，故除了酒店等大規模企業及熟悉客戶，會先發貨後收帳外，其他大部分均是先收取現金，然後再發貨模式進行。

吳金華又分享，阿聯酋禁止在公開場所吸煙及飲酒，由於宗教關係，公開吃豬肉也是禁止的。故此，在中東營商，與合作夥伴或者客戶傾談生意的模式，也和內地或者香港不同，後者通常會以一起喝酒吸煙及飯局模式進行，而在中東則簡單很多，主要在辦公室進行傾談，免卻應酬文化，「所以我在中國內地做生意應該會好難，（個人）又不喜歡吸煙又不喜歡飲酒。」

吳金華表示，目前心願是讓香港漁船到阿曼遠洋捕魚。（圖為阿曼海灣，網上圖片）

冀打通「中港」 引港漁船到阿曼捕魚

近年明星食品還跟隨中國一帶一路步伐，積極將分銷網絡拓展至其他中東國家，包括阿曼、卡達、巴林、沙地，另外還有中東以外的印度、中國及東盟等300多個交易夥伴合作。對於未來發展計劃，吳金華表示，一方面希望進一步推動冷藏管理服務業務，並會推動產業鏈自動及智能化；另一方面，由於臨近的阿布達比擬建賭場發展博彩業，相信會吸引不少包括內地客在內的國際旅客，故此有意新增豬肉產品的供應，目前主要想由香港引入燒豬，希望明年能夠成事。

香港仔漁民出身的吳金華，至今事業成功仍不忘初心，他表示，目前的心願是希望讓香港漁船到阿曼遠洋捕魚，將中東海鮮帶到香港，皆因阿曼是阿拉伯半島最古老的國家之一，位於半島的東南沿海，有豐富的海產。

吳金華續稱，中東當地農業不發達，但海產豐富，當地海鮮包括泥鯭、馬鮫、吞拿魚、鯛魚及蝦等，在香港漁區近乎絕跡的某幾類魚種，但目前則面對難題，包括有關香港漁民去阿曼或其他國家捕魚的情況，並未得到香港政府的重視和有關的支持，國家還未有對港澳流動漁民遠洋漁業政策的配額。

他希望，香港政府能夠努力爭取國家的遠洋漁業政策的支持，並積極研究發展一套適合香港的遠洋漁業政策的政策，推動香港漁業發展，「業界漁民都要努力尋求遠洋國家的可能性和生產概況，因為中東數量繁多，相信香港大型鐵殼漁船能到這漁區捕魚必定大豐收。」