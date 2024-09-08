攀比光鮮網路生活令人疲憊　學懂清理負面情緒發放正能量｜陳仕娜

女性朋友Amber的事業如日方中，她美麗、勇敢、獨立，還嫁了個好老公。她的社交媒體上經常分享外遊、出席商界活動、進出高級酒店、享受米芝蓮餐廳的靚相，大家對她絢彩奪目的生活都艷羨不已。在近期一次聚會中，Amber竟然在吃抗抑鬱藥，原來她和家人的關係一直極度惡劣，我驚訝得不敢相信。



我們從網路上，得知別人的生活風光明媚，反觀自己的，卻黯淡無光。別人呈現出來的是他們希望大家見到的樣子，把自己最光鮮亮麗的一面展示出來，晦暗的部份則留給自己咀嚼。在社交平台上，從別人的身上折射出自己的不足，成為現代人的焦慮之一。有些特行獨立的朋友為此索性刪掉Facebook和Ig帳號。

在社交平台上，從別人的身上折射出自己的不足，成為現代人的焦慮之一。。（圖片：Shutterstock）

素人固然如此，更遑論網紅，在熠熠生輝的外表背後，身體及精神上卻背負著無法言喻的壓力，為此付出巨大的代價。開箱試吃或大胃王挑戰，看得很過癮，網紅的身體卻不堪負荷。大胃王挑戰要求參賽者在極短的時間內鯨吞大量食物，對身體造成潛在的健康風險。長時間盯着螢幕的博主，需不斷處理高頻的視覺信息，例如遊戲畫面、文字和視訊聊天等，導致眼睛疲勞、散光、近視等視力問題。

網絡欺凌問題困擾網紅

高曝光率及知名度的網紅需展現完美的形象和生活，以滿足粉絲的期望；另一邊廂，亦容易成為網絡霸凌的目標，承受排山倒海的負面評論和攻擊，對心理健康造成不可磨滅的影響。

在普通人而言，最具殺傷力的不是「別人過得比我好」，而是「我認識的人」過得比我好。我們不會在意Elon Musk坐擁千億資產，卻極在意身邊的Amber買得起靚車、自己卻揸不起。頻密瀏覽他人的網絡生活與限時動態，然後將自我期待提高，期許自己也要過跟朋友一樣的美好生活，但真實生活和社交網絡中，卻達不到「好好呈現自己」，焦慮因此有增無減。

人生最愚蠢的「比較」一直在發生，「比較」令人疲憊，是一種無謂的能量消耗。慢慢放下比較之心，知道再怎麼令人艷羨的背後也有不為外人道的辛酸，也刻着人家努力過的痕跡。

不時清理自己負面情緒，讓自己可以發揮正能量。（GettyImages/VCG）

要學懂不時清理負面情緒

每個人的人生功課不一樣，只要願意面對，不斷調整，認識自己的不足，持續加強能力。學會將情緒包袱裡負面、不開心、不滿意的東西倒出來，清一清理，再將快樂、正面、開心的能量裝進去。隨時隨地檢視自己的包袱，讓它永遠放著積極及正面的能量，踏着實地，將人生路愈走愈寬闊。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。