「生活留白」讓自己回氣　為心靈找個出口｜陳仕娜

新年伊始，筆者為閨蜜餞行，她又將展開五年一度的「空檔年」（gap year」，這回到慕尼黑進修德語，享受整整365天的身心靈叉電之旅，奢侈得讓人牙癢癢。既然花不起一年的光景，也可以聊勝於無，選擇「平平地」每周過一次「gap day」，在家打機、煲劇、網購，或是索性不吃不喝徹底躺平⋯⋯總之是悉隨尊便、肆意「耍廢」。

無論是gap year 或gap day，猶如生活中的留白，與藝術作品上的留白，同樣有舉足輕重的作用。我們醫院的大醫生，不少都是心靈手巧，能醫能畫、技藝超群。他們告訴我千萬不要小看國畫裡的留白，那並非真空，乃靈氣往來生命流動之處，令人對空間產生浮想聯翩，空蕩蕩的裡面藏有雲煙、霧氣、山巒、溪流，甚至有牧童高歌放牧的美妙情景。

留白 — 是中國美學「意到、筆不到」的精髓，是國畫一種重要的意境營造方式，為作品留下了遐想的空間和萬千意象﹔連圍棋裡也有留白，就是「氣眼」。棋盤中若沒有留白，也是一盤死棋。在生活裡，它則是一種「蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽」的淡出心境。

日本有一些人喜歡「究極一人行」，重視獨處時光。圖為富士山。（Getty Images）

日本有一些人喜歡「究極一人行」，他們重視獨處時光，勝過於與其他人的社交生活。一個人的時間可以正視自己的內心，與自己好好相處，因此，他們很享受為自己適時地留白，感受獨處的美好。

Gap year則將留白發揮得更為淋漓盡致，早在90年代歐美已盛行，一開始是高中畢業生在上大學前，趁空檔期探索世界，擴闊視野；後來在職人士也跟風仿傚，在工作多年後，給自己一整年空檔，去做一些有別於以前的事情，例如到外國遊歷或進修。惟並非人人都像筆者的閨蜜，擁有財務、工作的自由，可以說行就走。荷包乾癟的年輕族，只能選擇以一天為單位，作短暫的躺平，來善待和犒賞一下自己，也算是對現實生活的小小抗議和發洩。

疫後的復甦步伐未似預期，外圍環境又混濁不堪，大家的精神愈來愈緊繃，當心情鬱悶時，不妨以合適的留白方式，讓自己回氣，為心靈找個出口吧！

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。