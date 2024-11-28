中銀人壽夥母企推旅居養老金融　周國昌：目前為鎖利息收入好時機

美國聯儲局9月以來減息兩次，中銀香港個金產品總經理周國昌表示，息口向下已成趨勢，至於下調速度會視乎經濟、失業及通脹數據等，故此，相信目前為好時機去透過較長年期的派息產品去鎖定利息收入。與此同時，預計明年市況會較波動，投資者對非美元的其他多種貨幣產品會存在需求，例如會需要人民幣去滿足跨境生活所需。



首階段覆蓋內地18大宜居城市

他又指出，自年初三聯通三便利措施推出以來，中銀香港加強了相關配套，以迎合跨境置業及養老的需求及趨勢。最新並與中銀人壽合作啟動全球旅居養老金融佈局，推出「旅·心活」旅居體驗計劃，預計明年將推出多方面的新產品，滿足客戶資產配置需求。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，香港為全球最長壽地區，但出生率則為全球最低，人口結構轉變帶來挑戰及商機，市場對於退休規劃存在較大需求，但並非單一行業能夠解決，故此需要結合其他行業服務，銀行和保險可以合作規劃財務安排。

他並希望，「旅·心活」下一步能夠覆蓋全國，後至整個東南亞及全球。現凡投保月悅出息終身享保險計劃，即可成為中銀人壽特選客戶，登記成為「旅·心活」會員。目前估計有約15萬合資格客戶參與該計劃。

「旅·心活」首階段覆蓋內地18大宜居城市，當中包括大灣區9個城市（除港澳外），客戶以旅居方式，用低物價指數享受高生活品質，去實現退休養老生活。該計劃並以六養合一理念，關注膳食、居住環境、醫療及社交等需求。而專屬旅居管家更提供一對一諮詢，由旅居行程及代訂，到景點美食推介，以至於突發情況處理，均提供線上線下支持。