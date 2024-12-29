靠自律減齡　非等閒之事｜陳仕娜

年屆四十四的蔡依林擁有女大學生一般的青春氣質與外表，令人艷羨不已，亦嘖嘖稱奇。剛好在一個晚宴上聽到教授說：「如果你見到一位50幾歲的女性看起來像30幾歲，你一定要尊重她，這樣的女人絕非等閒之輩。」在座的人紛紛詢問他為什麼持這樣的觀點，他娓娓道來自己的看法。



這種外表戰勝歲月的女性都是極有自律感的人，能在知天命之齡不靠「醫美」，依然保持三十而立的身材與外貌，殊不簡單。年歲漸增伴隨著新陳代謝的放緩、體力衰退以及許多身體上的變化，但她通過自律戰勝了這些生理上的挑戰。她的自律不僅體現在飲食、運動上，還包括日常的生活習慣，以至精神上的平衡。

像Jolin一直遵循均衡的飲食原則，注重體能訓練、瑜伽、健身和舞蹈訓練，日日如是，並維持身心靈的平衡。同時，堅持吃「對」的食物，而非忍餓戒吃；每天一定要喝二千八毫升的水；擁有充分的休息和睡眠，一天至少要睡七小時的覺。

蔡依林（IG@jolin_cai）

蔡依林（IG@jolin_cai）

蔡依林（IG@jolin_cai）

蔡依林（IG@jolin_cai）

保持理想體態需極強意志

隨著年齡增長，維持健康的體態和精神活力愈發困難。大多數中年人面對繁重的工作壓力、家庭責任、時間的分配等種種挑戰；要克服懶散、時間不足和身心疲倦這些障礙，穩定地保持一個理想的體態，需要極強的意志力和能力。

當然，要擁有足夠的資源來支持自我保養，包括美容、健身，還有心靈成長的修為，更為重要。美麗的大齡女的財富若不是來自家族傳承或仰賴夫家，更顯可敬，能在職場拼搏的同時，擁有自我完善的時間與資源，足以說明她們在事業上取得了一定的成功。

年過五十的珍妮花·安妮斯頓看上去仍很年輕，活力充沛。她每日早起鍛鍊和嚴格的飲食控制，是維持年輕狀態的關鍵。這是生活和做人的態度，更是一種責任感。不論在職場或生活中，這種強烈的自我要求，讓她一直保持著年青活力。

我們未必可以像Jolin凍齡廿載，但綜觀各家大成，以下幾個方法至少讓你延緩歲月劃下的痕跡：

- 規律作息：維持每天7至9小時的高質睡眠，幫助身體恢復與再生。

- 均衡飲食：多攝取新鮮水果和蔬菜，保持腸道健康，有助於肌膚的光滑。

- 適度運動：每週至少150分鐘的有氧運動，改善心血管健康，增強體質。

- 心靈冥想：學習冥想技巧，幫助減輕壓力，提升內在的和諧與寧靜。

- 培養嗜好：找到讓自己快樂的事情，陶冶情操，豐富內心世界。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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