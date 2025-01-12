為悅己買單　小確幸經濟蓬勃｜陳仕娜

年末百貨公司櫃檯擺滿紅噹噹的福袋，為節日添加濃烈的氣氛。閨蜜每次行過都忍不住放下銀兩，換走幾袋返歸，她還在Facebook直播開袋儀式，成為平淡日常中的小確幸。



家族裡的小學生但凡逛商場，例牌到盲盒店朝聖，隨手挑上幾盒，一出店已急不及待拆罷方休。福袋、扭蛋、盲盒⋯⋯有異典同工之處，都是售賣消費者無法事先得知內𥚃的產品，具有隨機性。只有打開才知道自己買了什麼。福袋源自八十年代的日本，同期有Blind Box風行歐美，盲盒則是近年在內地興起的玩意。

泡泡瑪特。（資料圖片）

泡泡瑪特（9992）打著盲盒的旗號，於2020年12月上市，招股價38.5元，不足三個月股價爆炒至107.6元，火氣十足。四年間股價輾轉跌宕，來到今天還能企穩於85.3元，市值過千億元。

據社科院《2023 年收藏玩具產業發展報告》指出，中國收藏玩具市場規模從2015年的63 億元人民幣將增加至2026年的1,101億元人民幣，前景亮麗。泡泡瑪特在14年間已開遍全球，逾三十個國家共五百多間店，抓住了新一代追求廉價小確幸的心理。

這股風潮被解讀成「口紅效應」，盲盒消費者多為18至35歲一﹑二線城市的年輕白領，當中女性更佔75%。精美可愛的盲盒包裝，加上只需數十元就能買到一份小驚喜，正中當代「悅己型」的消費趨勢。

泡泡瑪特放棄銷售化粧品、服裝，專注發展潮流玩具，結果成功闖出一片天。（資料圖片）

年輕人愛盲盒，背後乃情感消費趨勢推動。中國Z世代約2.8億人，生活工作節奏快，壓力大，情感需求高，越來越願意花錢買看似無用但能給予快樂的物品，如盲盒玩具、奇特飾品、裝飾品，多數沒有實用功能，但是愉快、娛樂或自我表達的來源。

此外，執意收齊成套玩具的心理促使玩家反覆購買，也令二級市場愈趨活躍，形成「盲盒經濟」。稀有的盲盒玩具成為熱門商品，玩家們透過交換、購買和分享盲盒進行社交互動，並從中獲取自己喜愛的款式，不僅與其他玩家建立聯繫，也豐富了盲盒文化的社交性和樂趣，令盲盒儼如新世代獨特的交友形式。

泡泡瑪特。（資料圖片）

小快樂無須花費太多，是年輕世代負擔得起的幸福泉源。近三成中國年輕人願意為產品療癒性或情感價值買單。除了追求性價比，情感釋放成為影響年輕世代消費者決策的重要因素，是新消費熱點。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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