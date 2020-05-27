【新冠肺炎】分析料疫情後更多外企會在華擴張供應鏈

美國媒體CNBC報道，一些分析人士表示，許多企業在新冠疫情過後會調整供應鏈，這意味著它們將在中國擴張產業鏈，而不是搬離中國。

專注於供應鏈管理的諮詢公司Alvarez & Marsal董事總經理林穆（ How Jit Lim）表示，從商業角度來看，如果各個公司在疫情結束後決定建立起有彈性的供應鏈，意味著公司認識到新冠疫情可能發生在任何地方，而不是僅僅發生在中國。

林穆表示，轉移產能不是一蹴而就的事情，尤其是在企業在疫情後經濟低迷時期努力節約成本的情況下。企業需要長期的規劃和承諾才能轉移產能。在這樣的情況下，中國依然是製造業廠商的最優先選擇。

2020年4月6日，周一，在紐約的懷剋夫高地醫療中心，醫護人員穿着個人防護裝備，將屍體推到一輛冷藏拖車上，充當臨時停屍房。（AP）

林穆說：「中國仍然是一個非常有吸引力的整體供應鏈解決方案，世界上很少有國家能提供製造所有東西所需的條件……中國的勞動力的成熟度和人才儲備仍然非常有吸引力。」但林穆表示，影響供應鏈的另一個關鍵因素可能是政治，他同時指出，政治環境的改變不一定會提高企業效率。

CNBC也認為，中美之間貿易摩擦還是會對產業鏈轉移帶來影響。CNBC表示，企業國際業務面臨的政治壓力似乎會增加，中國在全球市場中遭遇的更嚴格審查可能會加速企業的「多元化進程」。

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）等歐美政客不斷叫囂要將產業「搬出中國」，但由於中國是全球最早解除疫情，恢復經濟活動的國家，外資企業們幾個月來反而計劃擴大在華供應鏈和生產活動。

CNBC分析，由於中國是很多產品的全球最大消費市場，企業不太願意將供應鏈從全球最大的消費市場中轉移出去。

全球諮詢公司貝恩公司（Bain）的專家副總裁馬蒂奧斯（Gerry Mattios）認為會有很多工廠搬離中國。他上週在接受電話採訪時說，疫情對幾乎每家公司來說，這都是一記警鐘。每個公司的頭號議程都是供應鏈中建立彈性。

但CNBC認為，中國的出口前景還將面臨各種挑戰。中國可能是第一個開放經濟活動的經濟體，但其他國家因為疫情可能還沒有準備好大舉購買，因此哪怕中國的官員也表示謹慎樂觀。

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