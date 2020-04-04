疫情改變消費行為　行健資管蔡雅頌：是中國科網股「夢寐以求」

環球股市暫時止血，科網股在反彈浪中率先彈起，部分投資者看準「宅經濟」的商機。有「冠軍基金經理」之稱的行健資產管理首席投資總監蔡雅頌受訪時表示，部分中國科網股的估值已相對吸引，因中國科網公司業務主要依靠內需，與海外需求沒有太大掛鈎，而疫情對內需的衝擊僅短暫性。

另外，他認為疫情改變消費模式，人人足不出戶，在網上辦生活大小事，正是科網公司所「夢寐以求」，因以往科網公司要圈用戶成本高、耗時長，疫情正正提供了趨化劑。

「ATM」高位跌一至兩成 投資者勿估底

疫情爆發後，截至3月底，統計「ATM（阿里巴巴、騰訊、美團）」由高位至今，阿里（9988）回調了19%、騰訊（0700）跌10%、美團（3690）跌18%，三股已由月中低位回升不少，投資者應該現時入貨，抑或靜待時機撈底？

蔡雅頌指，不建議投資者估底，「底只有在發生過後市場才會知道的，現在是否見底確實難料」。他強調，無論任何行業，包括科網股在內，投資都要堅持選優質企業，因爲這是企業能否穿越風浪和周期的關鍵。

但他也認同，疫情期間部份科網股股價下瀉，部分優質的中國科網公司，現時估值相對吸引。

美團（3690）3月曾低見70.1元，隨後業績造好，全年扭虧為盈，重返90元水平。（資料圖片）

疫情下消費行為轉變 正是科網公司「夢寐以求」

他解釋，估值吸引，其一是中國科網股（比如電商、餐飲送遞平台等）的業務主要依靠内需，與海外需求沒有太大掛鈎。內需在疫情時減少，為部分科網企業帶來壓力，但認為衝擊僅短暫性，現在内需開始復蘇，實體業務的回歸預計有可能帶動相關企業的股價反彈。

其二是疫情對科網行業長遠有利，「所謂科網股，説到底業務就是把本來要出門、碰面做的事搬到網上完成，比如買吃的、買穿的。所以越多人願意改變消費模式，願意信任和習慣網上辦生活大小事，對相關科網公司就越有利。」

他指，企業要改變消費者行爲、圈用戶，是一個成本高而耗時不短的過程，但疫情正正提供趨化劑，「疫情時強制大家做的行爲，正正就是各科網公司夢寐以求的消費者行爲，人人足不出戶，所有事情網上搞定，上課、開會、見面、買吃的、買穿的、連新鮮活魚也在網上買。」

人人足不出戶，網上教學亦大行其道。（資料圖片）

疫情為電商、送餐平台帶來短期影響

不過，科網行業也有不同範疇，如阿里巴巴的核心電商業務，受物流不暢等影響，集團早預期首季收入會大受影響。蔡雅頌指，一些電商、送餐平台，雖然交易在網上完成，但送遞還是要靠真人。多了訂單，但因疫情不能返城，人手有壓力，短期會為相關業務帶來瓶頸位，但他認爲這現象不會持久，現在復工有序，這問題應將慢慢舒緩。

對中國電商來説，不論GMV和收入在第一季的影響都會比較大。就算有訂單，但送遞的時間延長，收款的時間就會延後，那收入就會相應延後或減少。

物流送遞方面，他指中國快遞已幾乎完全回復，估計一些餐飲平台的送遞平均回復了70至80%。供應鏈在不同行業則個別發展，例如製造業的復工率現在是領先餐飲業。製造業的復工率主要影響電商的供應鏈，所以復工有序，對電商業務回復有正面影響。

受疫情影響，2月全球手游收入暴漲，騰訊是最大受惠者。（資料圖片）

中國手遊市場進入飽和階段

新冠肺炎令經濟活動停頓，但變相了激活「宅經濟」，騰訊在業績後就指，疫情帶動了手遊等網上娛樂業務的用戶活躍度。

不過，蔡雅頌預計，中國手遊市場增長將變得緩慢，因市場滲透率已頗高，經營環境進入飽和階段。根據第44次中國互聯網路發展狀況統計報告，截至2019年6月，中國手機網民大概8.47億人，手遊用戶已有約4.68億人，去掉一些有手機但很小機會玩手遊的如老人家，可以增長的用戶空間已不深，預計新的娛樂方式如用戶發佈的短片等未來會是增長引擎。

他又指，政策風險對手遊的影響已大部份過去，控制用戶上綫時間是前年發生的事。政策要管的往往是新的或增長快速、影響範圍大的事，若手遊經營環境已進入飽和階段，料較少機會再面臨高強度的政策監控。反而，高增長的新網上娛樂方式就有機會面對更多政策監管了。