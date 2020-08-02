【專訪】港交所力推職場多元共融　企業3層面獲益　掃走羊群心態

現代企業成功的一個關鍵要素是職場多元化（Workplace diversity），人才和文化多元，能讓企業作出更明智的決定，更具創新力，甚至減少犯錯，對企業成長大有裨益。港交所（0388）近年一項重要工作，也是積極推動職場多元化，除了從內部貫徹多元共融理念之外，亦走到校園教育未來的企業棟樑。

港交所去年確立5項價值觀，包括多元包容（Diversity）、恪守誠信（Integrity）、追求卓越（Excellence）、團隊合作（Collaboration）、積極進取（Engagement），向僱員推廣這些共同理念，並詳列在其ESG報告之中。其中，職場多元化是港交所近年內部重點推動的工作之一。

蔡家聰（Paul Choi）於2019年3月加盟港交所，擔任董事總經理兼人才管理主管，曾任職高盛、摩根大通及安盛諮詢等跨國企業。他接受專訪時表示，「多元化」以往主要考慮於董事會組成，講求男女平等，他希望未來更積極拓展至種族、年齡、殘障、性取向等，建立多元共融的團隊，例如近年港交所與慈善機構CareER合作，為本地殘疾或有特殊教育畢業生等提供實習機會。

返工不用「變身」 多元化三層面幫助企業

「好多人覺得多元化是『nice to have』，我們想分享這是對公司有幫助的一件事。」蔡家聰續稱道，職場多元化對企業有3個層面的幫助。於企業層面，多元化能夠改善企業決策能力，更有效掌控風險，包容不同的觀點，「最不想看到有羊群心態（Group-think）」，即成員觀點傾向與團體一致，有創意的想法不會有人提出，對公司創新力毫無幫助。

在客戶層面，他指聯交所會員來自不同界別和背景，很多客戶已經年輕化，若團隊能夠多元化，有助於更了解客戶。第三是員工層面，因員工不止追求公司穩定和有成長，亦重視有共融的工作環境，是否有多元化理念，會認同不同背景和身份的人，「返工唔使扮另一個身份出現」，企業貫徹多元化理念有助於吸引和保留人才。

港交所人才管理主管蔡家聰說，職場多元化對企業有3個層面的幫助。（盧翊銘攝）

多元共融需貫徹始終

多元化概念聽起來「政治正確」，亦逐漸為人認識，但實際操作並非一帆風順。蔡家聰說，多元共融文化非一朝一夕建成，需要長時間對宗旨貫徹始終，因不同人有不同接受程度，例如有部門的確在初時表現不共融，如常發表批判性意見、公開批評一小撮人，又或不適應與年輕同事、不同種族的同事合作。

那如何解決這些問題？他說：「最重要都是溝通。如果涉及歧視或騷擾，當然會處理和懲罰，但一般情況下，會拿出來討論，與部門主管作善意對話，強調多元化的重要性，解釋這是高層和領導支持的價值。」此外，港交所亦會安排定期僱員培訓，當中角色扮演環節，讓僱員知道實際情況下如何處理，將多元共融帶入日常工作，「Live the value﹙實現價值﹚」。

港交所在招聘上也主張多元化，負責交易所的人才招聘、培訓及發展工作的蔡家聰透露，港交所招聘準則與一般專業工作無異，但希望求職者會認同港交所的5項價值觀，「港交所是獨特機構，除了商業一面，亦在香港擔當重要角色，如果心裡不認為這是件重要或感到自豪的事，未必會享受工作，所以希望求職者能了解進入一家甚麼的公司，以及有心去服務香港。」

港交所管理層在科大MBA課程教授有關職場多元化的選修科，今年夏天開始的新一個學期，課堂要在Zoom進行。（港交所相片）

蔡家聰說，港交所管理層近年開始參與科大MBA（工商管理碩士）課程的教學，負責選修科目「Managing diversity for business」的講課，並邀請合作機構CareER分享有關多元化的親身經歷，希望這些未來的企業棟樑，在求學時期便了解相關管理和領導方法，同時可以推廣多元共融這個文化。