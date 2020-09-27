小小超李澤楷夥美科技富豪出擊　殼股IPO有後著｜伽羅華

有「小小超」之稱的電訊盈科（0008）主席李澤楷在九十年代曾經叱咤商界，近年卻鮮有聽聞他商業王國的動作。不過，蟄伏多年的他今年動作頻頻，近日夥拍美國知名科技富豪Peter Thiel合組的空殼公司Bridgetown申請在美上市，指名收購目標專攻東南亞新經濟、金融服務及媒體公司，再次引起市場關注。

上周三（23日），一間名為Bridgetown Holdings的空殼公司，向美國證券交易委員會遞交申請，以 SPAC（Special Purpose Acquisition Company）形式集資5.75億美元（約45億港元）。這是一間由美國傳奇投資人Peter Thiel的Thiel Capital和李澤楷的盈科拓展集團聯手成立的SPAC，這類型的公司只是一個空殼，並沒有實質的營運資產，一般會用IPO所得資金收購另一間公司或是透過合併完成借殼上市

兩巨頭投資2.5萬美元 上市升值5750倍

Thiel在矽谷界無人不識，因1998年他有分創立PayPal及2004年作出Facebook首筆外部投資而廣為人知，亦因上屆美國總統大選力挺特朗普成功入主白宮而風頭盡出。與Thiel比較，李澤楷的創業史成名更早，頭砲是1990年創辦衛視Star TV，翌年向父親借入5億港元，投得本港首個衛星電視牌照，1993年出售64％股權予澳洲傳媒大亨梅鐸，淨賺4億美元，為他帶來開創自己商業王國的第一桶金。

更讓全港人難忘的當然1999年，盈科數碼動力借殼細價股得信佳上市，至千禧年以2,900億元鯨吞香港電訊一役，不少老股民有血有淚。他今次再組空殼公司Bridgetown於Nasdaq上市，難免勾起股民的集體回憶。細看Bridgetown上載美國證券交易委員會的招股書，兩位投資巨子持有的Bridgetown LLC，今年7月只用25,000美元，購入了287.5萬股Bridgetown，成本每股0.004美元，隨後兩次派紅股令持股量增至1,437.5萬股，約佔上市後股份20%，以招股價每股10美元計，股份升值至1,437.5萬美元，足足是入股成本5,750倍。

日前市場傳出，李澤楷旗下的富衛擬明年上市，集資最多30億美元。（資料圖片）

關連公司擬夥富衛認購2億美元新股

當然，認購 Bridgetown的人不是儍子，他們看好的是公司後續買入的資產。按照招股書的描述，Bridgetown非常看好東南亞前景，擬於東南亞發展新經濟技術，包括將收購一些科技、金融服務和媒體公司。再看看近期屢傳上市的富衛（FWD），做香港、澳門和泰國生意起家，近年業務已覆蓋九個亞洲國家，截至2019年底總資產約500億美元，若然成為收購目標，可說一點都不奇怪。

事實上，與Thiel及李澤楷共同持有的Bridgetown LLC關聯的數間公司，已表明有意認購合共價值2億美元的 Bridgetown股份（即約2,000萬股），其中5,000萬美元股份將由富衛認購，剛好相當於一旦要投票決定是否購入一項資產時，計入創始股東投票權後，需要額外取得的1,875萬股（約佔公開發售股份 37.5%）投票權相近，顯然是悉心部署，Bridgetown集資後最可能的收購目標不言而喻。

觀乎今年上半年美國新股集資額有三分之一透過SPAC進行， 109間SPAC合共籌集到400億美元，不少都是透過複雜的反向收購協議，把一些具炙手可熱的科技或金融公司上市，其中包括氫燃電動車項目Nikola及對沖基金管理公司Pershing Square，後者更創下40億美元同類上市籌資紀錄。

電盈早前以19.5億元，出售Now TV予旗下的香港電訊。（資料圖片）

電訊業務動作頻現重組先兆

今年李澤楷在商界打破多年的靜默，旗下公司重組動作頻仍。首先，電訊盈科以19.5億港元出售Now TV予香港電訊，這項交易仍待監管機構審批；另電盈亦正尋求將PCCW OTT（Over-the-top）獨立上市或通過策略夥伴對PCCW OTT作出額外投資。

隨著Bridgetown的成立，電盈系內重組面貌逐步清晰，對PCCW OTT作出額外投資的策略夥伴有可能是Bridgetown，合作形式料與富衛相類。不過，在眾多動作中最令人關注的是，李澤楷及其一致行動人士於8月初提出部分收購要約，以每股5.2元購入約1.54億股電訊盈科，相當於約2％股權，持股比例由28.93％增至30.93％，公司尋求在不會觸發大股東按例提出強制全購下，於適當時機回購股份，有關要約需獲獨立股東一半以上通過才能落實，預計要待今年12月前完成。

李澤楷將電盈持股比例增至三成以上，預計公司回購將緊隨其後進行。不過，若然李氏真的向Bridgetown注入富衛或PCCW OTT資產，Bridgetown與盈拓集團或旗艦企業電盈在某些角色將會重疊，長遠看電盈不是被私有化，主要股東亦會大幅增持其控制權，畢竟旗下香港電訊的網絡資產具有非常高度戰略價值，中方將之窂窂控制也是順理承章的事。