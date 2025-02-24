財政預算案｜星展︰逾半中小企冀有資金融資支持　關注成本上升等

撰文：顧慧宇
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星展香港公布最新一項《中小企業脈搏調查》，探討本地中小企業在即將公布的2025/26年度香港財政預算案之取態和未來發展重點。約一半受訪中小企對2025年香港和中國內地的經濟前景持中性預測，兩者分別為51%及49%。

56%冀從財政預算案中獲得資金和融資

調查發現，大部分香港中小企（56%）冀從財政預算案中獲得資金和融資支持，以及希望更容易獲得商業貸款支持。有32%期望政府協助拓展亞洲和中東等新市場，以及進行商業配對和構建網絡。28%則尋求科技和創新方面的支援。

有6成受訪者表示，營運成本是他們最大關注點；其次是地緣政治的不確定性和經濟波動，各佔52%；而獲得資本和融資渠道則佔33%。

儘管面臨以上挑戰，但逾半數受訪者（52%）預期未來12個月內可實現業務增長，28%則預期業務可保持穩定。中小企業的首要任務是確保穩定的現金流量和管理成本（76%），緊接著是拓展新市場（56%）和營銷及品牌推廣（31%）。值得留意的是，今年更多本地中小企（23%）與去年相比（14%）更會優先考慮在業務營運中實踐可持續發展。

32%期望政府協助拓展亞洲和中東等新市場

此外，當被問及對銀行合作夥伴支持其業務的最大期望時，受訪中小企首先提到了簡化和高效的數碼銀行平台、專業的客戶經理提供支援與指導，以及取得具競爭力的融資方案（例如貸款、信貸額度）。

星展香港執行董事兼中小企業銀行業務主管王玥表示，中小企是香港的經濟支柱，然而許多企業在管理營運成本、維持穩定現金流及擴展亞洲市場的過程中仍面臨不少挑戰。星展香港致力為中小企提供度身定制的銀行解決方案、專責的客戶管理團隊、以及具競爭力的融資方案。通過增強中小企業的韌性，促進其增長及區域擴展，持續推動經濟進步，並強化香港的商業生態系統。

希望更容易獲得商業貸款支持

在市場拓展方面，中國內地（66%）仍是香港中小企的首要目標市場，其中大灣區佔45%，而其他亞洲市場（57%）和歐洲（22%）也在其擴張計劃之內。在亞洲市場中，尤以新加坡領先，其次是印尼、馬來西亞和越南。調查更顯示，不少中小企對中東市場感興趣，有16%正考慮將其視為嶄新的市場機遇。

星展香港《中小企業脈搏調查》於2025年1月15日至1月28日期間，共訪問DBS BusinessClass平台下逾400多名本地中小企業代表，探討本地中小企業對前景的取態和未來業務發展的重點，藉此了解企業對2025/26年度香港財政預算案的經濟展望、增長預期和挑戰。

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