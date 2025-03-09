我命由我不由人　哪吒破桎梏獲共鳴｜陳仕娜

《哪吒2》氣勢如虹，截至三月八日全球票房進帳逾一百四十七億元人民幣，是內地首部打破百億票房的電影，更榮登全球影史動畫電影票房榜首。



哪吒讓一眾看官熱血滂湃，與傳統的形象迥然不同，一出生被視為妖怪，被世人誤解，名副其實是一個小惡魔，最後卻拯救了陳塘關，對著那些一開始就誤解他的人，哪吒說：「去他的鳥命，我命由我不由天。」真是型爆，獲得觀眾極大的共鳴。

《哪吒1》和《哪吒2》中的哪吒頂著一臉「煙熏妝」，表現了叛逆的性格，髮型依然是經典的雙髻造型。（官方劇照）

這句話出自《抱樸子內篇•黃白》的「我命在我不在天，還丹成金億萬年」，出自東晉道教學者葛洪，他也是醫學家，最大的興趣是煉丹，目的為了成仙。葛洪相信神仙是存在的，人的壽命掌握在自己手中，故有「我命在我不在天，還丹成金億萬年」的說法，即一個人的命運壽限掌握在自己手中，不必向外求，生命的長度可自己左右。

小哪吒堅信「我命有無不由天」

這句話之後慢慢演變成為挑戰天命的口號。什麼是天命？即每個人的命運皆由天定，從一出世已被一錘定音。所謂「萬般皆是命，半點不由人」。

小哪吒對此卻不買帳，堅信「我命有無不由天」，就算其他人心中存再大的成見，只要守住自己的內心，堅持自己，那塊橫亙在別人心中的大山不管在不在，都無所謂。

《哪吒1》和《哪吒2》中的哪吒頂著一臉「煙熏妝」，表現了叛逆的性格，髮型依然是經典的雙髻造型。（官方劇照）

「人心中的成見就像一座大山，任你怎麼努力也休想搬動。」你搬不動他人的山石，卻可以搬走自己的，喚醒長期被天命束縛的自我意識，確認自己才是主宰命運的人。

那場與敖丙激烈的交戰中，當哪吒被告知：「生而為魔，這就是你的命時」，他反擊道：「是魔是仙，我自己說了才算。」在那一刻，他打破所有的桎梏，重新定義自己。

打破桎梏重新定義自己

對世界的不妥協、對命運的不認可、對世俗框框的不盲從、對誤解和偏見說不⋯⋯就是哪吒向觀眾的呼喊，並燃點人人心底那束「渴望真實而熱烈活著」的火苗。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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