混沌少年時　年輕人變壞了嗎？｜陳仕娜

我們常常聽到這樣的慨嘆：「現在的年輕人，真搞不懂他們在想什麼！」作為父母的、老師的、上司的，常站在成人的角度，審視這一代年輕人的言行。當Netflix劇集《混沌少年時》掀起熱潮，劇中13歲少年因殺害女同學而接受心理師審訊時，我們都被劇情震驚了，夾雜更多的還有困惑與悲慟——為什麼一個孩子會走到這一步？



Netflix劇集《混沌少年時》掀起熱潮。（《混沌少年時》劇集劇照）

劇情讓人痛苦自省

《混沌少年時》每集以一鏡到底的拍攝方式，觀眾彷彿站於鏡頭後直視主角的內心。校園霸凌、非自願單身、厭女情緒、父權壓力和父愛的缺席，混和在網絡社群與暗語中發酵。最令人不寒而慄的是少年說：「我有刀，可以摸她身上任何地方，但我沒有。相比其他人，我算不算是好人？」他拼命在被扭曲的價值觀中尋找認同。

劇情讓人痛苦自省：社會以結果來定義一個人，卻忽略了那段悲劇衍生的過程。教育制度、家庭、社會，甚至網絡世界，有否好好理解和保全這些孩子？

青少年在充滿矛盾、荷爾蒙與身份掙扎的混沌中摸索，匍匐成長。若缺乏正面引導，很容易跌進極端社群裡，尤其與家人關係薄弱、社會資源不均的情況下，似乎一早整定無法掙脫窘局。

我城很多基層家庭的孩子從小就背負著沉重的現實壓力：父母工時長、缺乏陪伴、學習資源匱乏、對未來毫無想像。在這些孩子眼中，「機會」是奢侈品。他們未必有問題，只是無人拉他一把。

Netflix犯罪英劇《混沌少年時》（Adolescence）劇組。（Getty）

政商合力給予孩子希望和視野

幸好，從社會上看到一些正面的行動。早前筆者參與的「共創明Teen」，還有「Project WeCan」等計劃正是政府與商界努力彌補缺口的方式，目的不只是給錢讀書，而是「給予希望和視野」。

當13歲的張家朗拎著政府資助的啟動金去學整甜品、當義務導師願意陪伴孩子走一段路、當杭州學習團讓孩子第一次走出香港，這些畫面，都是溫柔地對抗絕望、狹隘，甚至命運。

青少年躁動難安，表面上是情緒、行為，深層則是認同、價值與關係的缺失。《混沌少年時》的結局讓人鼻酸：女孩的死是意外還是命運？如果社會早一點介入，如果父母更早看見孩子的掙扎，如果學校更有資源支援心理健康，結局會否改寫？

大人們是時候放下「我們當年也是熬過來了」的心態，轉向主動靠近、聆聽與同行。每一個年輕人，無論他出生階層、性格取向如何，都值得被善待和理解。

童星Owen Cooper首次參演任何影視作品。（《混沌少年時》劇集劇照）

成年人要扮演導航員的角色

面對無遠弗屆的虛擬社群與資訊洪流，成年人不該只是旁觀者，更應是有智慧的導航員，幫助孩子建立判斷力、同理心與責任感。因為他們的世界，不只是「現實世界」，還包括那個虛擬卻影響深遠的網絡宇宙。

讓我們陪他/她走過混沌，他們就可能不再孤單。這不只是為了年輕人的未來，更是為了整個世界，減少撕磨與對立，多一份連結與希望。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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