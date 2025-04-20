荒誕「微短劇」竄紅　脫離現實洩情緒｜陳仕娜

面書經常推送「微短劇」過來，這些每集只有幾分鐘、製作成本低廉、劇情離奇誇張，甚至乎充滿狗血情節的短劇，成為網民的「新寵」。從「逆襲總裁愛上我」到「被拋棄的千金其實是隱藏千億財閥」，劇情荒謬不堪，卻吸引大量點擊與留言。你一邊恥笑其無腦，痛罵其低俗，卻又忍不住一集接一集刷下去，充斥「又愛又恨」的情緒。



在資訊爆炸與注意力稀缺的當下，人們的娛樂時間被壓縮，傳統影視劇動輒數十分鐘至數小時的篇幅，對於「網絡原住民」來說，門檻過高。相比之下，一部每集僅只兩三分鐘，一口氣煲完三十集也不過嘆一杯咖啡時間的微短劇，極適合碎片化閱讀與即時滿足的心理需求。

微短劇近年在facebook等社交平台日益普及。（資料圖片）

微短劇成心理補償出口

更吊詭的是，這類劇情誇張的短劇極有「懸浮感」，它既不需要邏輯自洽，亦無須精湛的演技，只需劇情夠狗血、反轉夠猛烈，便能秒速牢抓觀眾的神經。這種創作手法與短視頻平台的演算法可謂天作之合，讓微短劇在流量的浪潮中異軍突起。

這類「脫離現實」的劇情大行其道，折射出觀眾對「現實」的疲憊與無力。在經濟壓力大、生活節奏快、人際關係緊張的氛圍下，微短劇變成心理補償的出口。它讓觀眾短暫地進入「一秒逆襲、一集翻盤」的幻想世界，愈是荒謬，愈易令人上癮。

微短劇似早年的言情小說、通俗劇，惟其形式更短小、節奏更快，情緒更濃烈，故更容易令人沉浸與依賴。我的閨蜜藉觀看微短劇紓壓，短暫抽離現實生活的壓力。

微短劇的極速繁殖也衍生不少問題。內容同質化嚴重，「女主被辱、男主復仇、反轉打臉」成為不變的套路；另一方面，部分內容三觀扭曲：性別歧視、美化暴力、金錢崇拜等不良訊息氾濫。這些乏善可陳的劇情可能潛移默化地影響觀眾的價值觀，尤其是心智尚未成熟的青少年。

微短劇受活躍於facebook等社交平台的群眾歡迎。 (REUTERS)

警惕催生大量劣質泡沫

值得警惕的是，部分平台與製作方為追求流量，刻意迎合低俗趣味，催生出大量劣質的泡沫，劇情空洞、演技拙劣，只有誇張與噱頭撐場，長此落去，將拖低審美眼光與文化素養。

微短劇勢必遍地開花。隨著市場成熟，觀眾口味升級，期待真正有創意、有質素的優秀微短劇將脫穎而出；而低質的會因平台監管或觀眾審美疲勞遭到自然淘汰。行業將呈現「兩極化」。

我們吐槽短劇「又狗血又無腦」，不禁反問為何現實讓人如此渴望逃離？這現象折射出我們渴求情緒出口、虛構慰藉和極速的快樂。荒誕短劇的背後，都藏著願意相信奇蹟的凡人心事。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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