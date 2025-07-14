新世界據報於上周五　未能落實德銀牽頭　最高156億銀團貸款

剛於6月底完成882億元再融資的新世界（0017），據報未能在上周五（11日）落實由德意志銀行牽頭﹑規模最高為20億美元的融資。《彭博》引述消息報道，新世界未能於上周五﹑即公司自行設定的截止日期，完成由德銀牽頭的貸款。



報道引述消息指，因為新世界地產現有的一些融資者表示，進一步增加對該家開發商的投資興趣不大，所以最新交易尚未完成。他們補充說，德行正在尋求吸引新的貸款機構加入。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

上周五為截止日期

報道指出新世界在5月向銀行發出的邀請中，設定了7月11日作為貸款方最終履行承諾的最後期限。然而，在銀團貸款市場，此類期限延長是很常見的，借款人通常可以靈活地按照適合談判進度的時間表完成交易。

另有部份人士表示，由於持續多年的房地產市場低迷持續打擊香港商業房地產行業，幾間尚未向新世界提供貸款的銀行已選擇不進行這筆交易。

根據5月發出的邀請，新世界地產為這筆3年期貸款，給予的利率較香港銀行同業拆借利率（Hibor）高出105個基點，以及 75個基點的預付費用，這意味著年化總定價（annualized all-in pricing）為Hibor加上130個基點。

據報以維港文化匯為抵押品

目前尚不清楚新世界將採用哪個Hibor利率進行定價。根據《彭博》計算，如果使用1個月Hibor（截至上周五為 1.08厘），即包括利差和費用在內的總定價為2.38厘。新世界沒有回應置評請求，而德意志銀行拒絕置評。

這筆貸款由位於尖沙咀的維港文化匯（Victoria Dockside）提供擔保，維多利亞碼頭是該公司最有價值的物業之一。根據該公司5月向銀行提供的估值報告，該綜合大樓包括豪華購物中心K11 Musea、K11 Atelier、K11 Artus，以及香港瑰麗酒店和瑰麗府邸，價值約660.5億元。