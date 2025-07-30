恒隆淨負債479億逼近高峰　料Call Loan潮對非上市地產商影響較大

恒隆地產（0101）及恒隆集團（0010）今日（30日）公布中期業績，集團上半年淨債務增加8億港元至479億港元，淨負債比率達33.5%。集團董事長陳文博表示此比率已接近高峰值，負債比率後續有望回落。



行政總裁盧韋柏指出，負債增加主因上半年產生16億港元資本支出，集團在債務管理上保持嚴謹。他進一步指出，利息支出、物業銷售速度及營運效率提升將是影響負債走勢的關鍵因素，並以「穩中求進」四字形容集團當前策略。



針對近期香港中小型發展商頻現財務壓力引發銀行call loan（提前還款），財務董事趙家駒表示不評論個別地產商，但指出該類問題對非上市私營地產商影響較大。他表示，銀行對恒隆信心充足，集團融資渠道較私人地產商公司多元。並預計call loan潮持續。

零售下半年或迎微升

零售業務方面，盧韋柏表示今年前五個月整體香港零售額下跌5%，集團相關跌幅為2%。他分析差異主因在於零售組合不同，並指出零售方面仍有挑戰，屬結構性問題。「依家遊客打卡即走現象普遍，但起碼依家可以見到人流。」他指出港人「北上消費」趨勢不會改變，反而可考慮在香港引入性價比更高的餐飲以吸引客源。

盧韋柏表示今年前五個月整體香港零售額下跌5%，集團相關跌幅為2%。他分析差異主因在於零售組合不同，並指出零售方面仍有挑戰，屬結構性問題。圖為淘大商場。（網上圖片）

展望下半年，盧韋柏持審慎樂觀態度，預期零售額或現輕微升幅，支撐因素包括股市上揚及樓市趨穩。然而，辦公樓市場前景則欠樂觀，他判斷將經歷較長的「L形」調整期。「除非中國經濟突然變到非常強大，或者國際衝突突然消失。」

杭州「八大」項屬重中之重

談及集團未來發展重點，陳文博指出杭州「八大」項目為集團未來兩年「重中之重」。他指出該項目屬集團首度採用租賃而非購地自建模式開發大型項目。他解釋此輕資產策略順應市場環境，能以更低資本投入提升集團影響力和競爭力，對公司和股東均為利好。