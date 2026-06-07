如果石腦油消失了……｜陳仕娜

日本超市貨架上，原本色彩繽紛的薯片、餅乾、火腿、茄汁和日用品，一夜之間變成黑白包裝，有些甚至索性改用透明包裝。



並非設計師集體崇尚極簡主義，而是中東局勢緊張，導致石腦油（Naphtha）供應大受影響，作為彩色印刷油墨及塑膠製品重要原料的石腦油價格急升，迫使企業削減包裝成本。

由於印刷油墨和其他材料的供應鏈不穩定，卡樂B多款產品將陸續換成「黑白兩色」的包裝。（圖/翻攝自YouTube@tbsnewsdig）

石化產品延伸個人不同日活生活

談到石油，腦海裡通常想到汽車、飛機和發電廠。事實上，石油早已滲透到生活每個角落。塑膠包裝、購物袋、油墨、醫療用品、玩具、家居用品、化妝品，甚至衣服上的聚酯纖維，都離不開石油化工產業。

如果石腦油真的消失，衝擊的不只限於零食包裝。我們慣常的消費模式，或須重新定義。

從經濟角度，原材料價格上升，企業生產成本增加，最終轉嫁到消費者身上。商品價格上漲，通脹加劇，企業利潤受壓，部分行業可能面臨停產風險。

2026年3月27日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，高度依賴中東石油的韓國爆發垃圾袋「搶購潮」，民眾擔心用於製造塑膠製品的關鍵原料石腦油（Naphtha）可能出現短缺，垃圾袋的銷量增長了兩倍，廚餘垃圾袋的銷量也翻了一倍。（網絡圖片）

日本八成石腦海來自中東

對依賴進口能源的國家而言，衝擊尤其明顯。日本約八成石腦油供應依賴中東地區。一旦供應鏈受阻，影響的不只是食品業，還包括建築、零售、物流、印刷及製造業等眾多產業。

危機從來都是一幣兩面。每一次資源短缺，成為啟動創新的按紐。

七十年代石油危機爆發後，日本汽車企業率先研發更慳油的汽車，結果衝擊全球汽車工業格局。近年歐洲能源價格上升，則推動再生能源及節能技術加速發展。

今天的石腦油危機，也許正發出相同的訊號：過去大量消耗資源的生產模式，是否需要揚棄？

許多企業已着手尋找答案。

減少包裝印刷顏色；

改用較薄的塑膠物料；

推出黑白包裝產品；

亦有公司增加可再生材料比例，減少對石油原料的依賴。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

昔日的營商迷思被挑戰

從商業角度看，上述措施是為了降低成本。從另一個角度看，它們也正在挑戰一個長久以來的消費迷思：產品不一定五彩紛陳才值得購買？

超市𥚃的產品包裝在爭妍鬥麗，內容競爭反而成了配菜。鮮紅是熱情，金黃代表高級，翠綠象徵天然，蔚藍傳達科技感。企業每年花費大量資源研究顏色心理學，希望得到消費者的青睞。

近年環保運動提倡「Less is More」，主張減少不必要的包裝和資源消耗。不少品牌採用簡約設計，刻意保留原材料質感，以減少加工程序。過去，這些做法被視為環保人士的小眾理念。今天，因為資源短缺變成了主流。

石腦油危機未必全然是壞事。這次事件提醒我們：地球資源從來不是無限供應。便利生活背後依賴著複雜而脆弱的全球供應鏈。一場遠在千里之外的戰爭，影響薯片包裝袋的顏色；一桶原油的價格波動，改變整個產業的運作模式。

環保，不應只是政府或企業的責任，而是大夥兒的生活選擇。

某天，石腦油真的消失了，能夠促使企業創新、推動綠色轉型，並讓消費者重新思考「真正需要的是什麼」，那麼黑白包裝所失去的，或許只是顏色；而我們得到的，是更可持續的未來，和留給下一代更多的綠色。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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