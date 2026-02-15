沒有情人　高位坐穩｜陳仕娜

情人節剛過，辦公室𥚃戀愛氣氛高漲，當然，這不是新鮮事。



我們每日消耗最多時間的地方，不是家，而是工作的地方；長時間並肩作戰、共同承受壓力，情感自然容易滋生。問題從來不該歸咎「愛情」，而在「位置」。當愛火閃現在權力結構之中，尤其涉及高層、決策者，甚至掌握敏感資訊的人員，情事便悄然變質，令私人情感變成組織的風險。

辦公室情事最終只能離職或下台？

不少個案顯示，企業或機構高層的戀情，一旦曝光，最直接了當的止血方法，離不開辭職或下台收場。這不限於道德批判，而是管理風險。當行政總裁與人力資源主管之間存在親密關係，外界會質疑：晉升決策是否公正？紀律處分是否客觀？薪酬制度是否受影響？即使當事人完全專業，公眾觀感仍會動搖制度信任。管理學有「perception is reality」的原則；在管治層面，「被質疑」已經構成問題。

當下的風險不限於制度，毋遠弗屆的科技，讓人如坐針氈。

英國樂隊Coldplay在美國開演唱會期間，現場鏡頭捕捉到一對男女的婚外情。男方是軟件公司Astronomer的行政總裁拜倫（Andy Byron，左），女方則是同公司的人事總監卡博特（Kristin Cabot，右）。拜倫已被公司停職，而他的妻子克里根（Meg Kerrigan）撰文痛批丈夫的行為，更指將會向其提出離婚和尋求贍養費。（網絡圖片）

Coldplay波士頓演唱會Kiss Cam意外拍到Astronomer已婚CEO與HR總監親密舉動，數小時內全球社媒瘋傳，結果雙雙掉了烏紗。這件事之所以震撼，不是因為戀情，而是速度。過去企業還有時間內部調查處理、公關準備回應，現在短視頻與社媒為王的時代，輿論是即時爆炸的。每一個觀眾，都是媒體；每一部手機，變成放大鏡。普通人不再只是旁觀者，化身為資訊傳播者、評論者、輿論塑造者。

同樣地，某位上市公司財務總監，與情人在的士內的火熱行為遭司機拍下並上傳網絡。影片秒速擴散，也丟了飯碗。在法律角度看，他們的行為未必違法，但企業治理與聲譽管理角度，卻造成重大風險。財務主管掌握市場敏感資訊，其個人判斷力與專業形象，儼如公司資產。他的形象崩塌，自然把公司也捲入股價下陷的漩渦。

還有天津辦的前官員，在網路「高調曬」自己住酒店VIP套房、獲升級待遇，以及乘坐高端船房的「日常確幸」。內容看似人畜無害，卻瞬間引發網民質疑其是否濫用資源或享受不當利益，最終在輿論壓力下被解僱。反映炫耀式分享已成為職業風險來源之一。

社交媒體時代，權力與可見度捆綁在一起。

過去因為曝光成本高，管理層享有某種「私人空間」；今天則截然不同。越是高層，越是公眾資產。職位衍生信任紅利，也帶來監督成本。當個人行為與高職形象產生落差，輿論就迅速填補這一落差。

戀情、炫耀、失當行為，本質其實相同，都屬於界線管理失敗（boundary failure）。

高層管理者需要管理的不只是業務，還包括「角色」。你不再只屬於你自己，而是公司、機構或政府形象的一部分。私人選擇仍然存在，但其外部影響已經改變。這是權力的代價。

那高位者應如何自處？

利益衝突意識：任何可能影響公正判斷的關係，都應主動披露並迴避相關決策。透明不是軟弱，而是自保。

情境判斷力：不是所有私人行為都適合放置於公開平台。今天的世界沒有真正的「私密場合」，只有「尚未被公開」。

網路紀律：社交平台不是私人日記簿，是公開媒體。每一次分享，均塑造外界對你的專業評價。炫耀帶來短暫滿足，卻產生顯而易見的風險。

聲譽思維：職銜越高，聲譽資本越重要。聲譽不是宣傳建立的，而是行為累積的。

我同意愛情從來不分對錯，人性亦非問題。

管理者要知分寸及懂輕重

真正的問題，是當權力、信任與可見度相融交織時，你是否仍有自我約束與角色的意識。

在人人是記者和KOL的時代，管理者最需要的能力，不是策略，而是知分寸、懂輕重。高職賦予權力，唯有自律，才能保住寶座。

