投資要學曹操　不是情緒下命令｜陳仕娜

金價過去一年屢創新高，今年初一度衝上每盎司5,500美元以上，吸引全球資金蜂擁而入。由對沖基金、ETF，到零售投資者，市場氣氛由「資產配置」逐漸轉為「追趕行情」。不少人這陣子買金離不開怕錯過、怕落後、怕別人賺自己冇份。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

大行指金價下瀉非基本面突變

然而，近日金價急挫，單日跌幅接近一成，由於美元反彈、獲利回吐，以及市場對聯儲局人事與貨幣政策預期急轉。多家國際媒體與投行均指出，這次回調並非基本面突然逆轉，而是倉位太滿後的獲利回吐潮。

投資市場不乏這些的畫面：當資產價格持續上升，理性分析逐漸被情緒取代；當所有人談論著同一個「必賺趨勢」，牛頭角順嫂也衝去上環入金，風險已悄悄累積。這不只是市場問題，而是赤裸的人性。

行為金融學一早指出，投資者不是完全理性。在快速上升的市場中，幾種心理偏誤就會浮現：

* 錯失恐懼（FOMO）：看到別人賺錢，擔心自己「上車太遲」

* 近期偏誤（Recency Bias）：把「最近的升勢」當成「未來的常態」

* 羊群效應（Herding）：不是因為相信估值，而是因為「人人都買」

在這種情形下，很多投資決定不是策略，而是情緒的延伸。買入不再是基於風險回報，而是來自「不買，好像更不安」的心理壓力。

情緒主導放大波幅

惟歷史一再證明，當市場由理性轉為情緒主導，波動往往會被放大。金價急跌，正好是一個典型例子：當倉位過於集中、預期趨向一致，只要一個觸發點，市場就會由「追入」變成「搶走」。

我常想，若把投資市場比作現代亂世，那麼曹操的反情緒決策，頗有啟發性。曹操長期被貼上「心狠、權謀、笑裡藏刀」的標籤。正史《三國志》與《資治通鑑》，對曹操的評價反而極為克制，只以「非常之人，超世之傑」八字形容。

《資治通鑑》則以一句話總結其處事風格：「臨大事而不亂。」這六個字，若放在今日投資語境，很有參考價值：不是沒有情緒，而是不讓情緒在關鍵時刻下命令。

忍得是曹操的個性

曹操最常被人忽略的一個特質，是他幾乎不在情緒最高點作任何重大決定。面對羞辱、誣衊、權力鬥爭與背叛，這位梟雄選擇觀察、等待、延後反應，而非即時反枱還擊。他「等」，不是消極，而是刻意的節制：讓局勢沉澱，等待更多訊號浮現，再重新判斷利害。

坊間有一句很貼切的說法：「曹操唔係最狠，係最忍得。」

曹操亦常被拿來與德國鐵血宰相俾斯麥相比，兩者的共通點，均在於高度自制與情緒管理能力。有學者指出，曹操真正令人畏懼之處，不在於殘酷，而是他極難被激怒，也極難被輿論牽着走。

《軍師聯盟》中的曹操，是于和偉的經典演出之一。（網上圖片）

這種能力，在任何時代都是領導者最稀缺、也最難修煉的特質。

透過心理學與神經科學，從科學角度印證了曹操式智慧的價值。美國心理學會指出，在憤怒、恐懼與高度焦慮狀態下，大腦中負責理性判斷的區域活動被抑制，而衝動反應相關區域則被放大。換言之，人在最「果斷」時，也是最不理性的時候。

多項研究顯示，在情緒高峰時作出的重大決策，其錯誤率明顯高於冷靜狀態；若刻意延後一至兩天再作決定，成功率則顯著提升。

把這套智慧放在今天的市場，啟示非常直接。當金價屢創新高，新聞、社交平台與時評齊聲唱好，投資者最易在情緒最熱時魯莽進場。

曹操的做法，給投資者一個極具反直覺的提醒：

在你最想作決定的時候，先忍住不作決定。

讓情緒退潮再重新評估風險回報

這不是叫人錯過機會，而是刻意降低噪音，讓情緒退潮，再重新評估風險與回報。真正成熟的投資，不在於每一次都追到最高，而在於避免那些一旦犯下，難以挽回的錯誤。

若說曹操無情，不如說他絕不讓情緒下命令。2026年的投資世界，資訊爆炸，情緒密集澎湃，市場更容易被恐懼與貪婪牽扯着走。所以，在你最想出手的時候，要「忍得住手」。這或許是曹操留給我們最實用的投資智慧。

