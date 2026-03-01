老本吃一時　不能啃一世｜陳仕娜

德國總理 Friedrich Merz 赴杭州「取經」，參觀中國的創科企業。這個以工程技術、精良製造、匠人精神遐邇聞名的傳統工業強國，竟向新興科技之城學習，背後折射出：當太過依賴昔日優勢而不自我突破，就會不知不覺中陷入「食老本」的窘境。



以德國方式打敗德國

從內燃機到工業機械人，德國製造就是「品質保證」。當電動車與Al浪潮席捲而至，德國卻遲不轉身。Volkswagen、BMW長期眷戀燃油車技術優勢；中國車企一早在電動車和電池技術上快馬奔馳，德國同業無疑在供應鏈、成本控制與市場反應上「錯失先機」。《金融時報》直指：中國是「以德國的方式打敗德國」，憑藉更高效的製造、更快速的創新和更低廉的成本。

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月26日繼續訪華行程，到訪故宮（Reuters）

正所謂「成功反被成功誤」，一直沉醉於「世界仍需要我」，變成阻礙改革的無形桎梏與牽絆。

曾風靡全球的手機霸主Nokia，曾幾何時，Nokia等同手機的稱呼。但當iPhone重新定義智能手機時，Nokia還在啃硬件工藝與市佔率的「老本」。

求進心態才是最重要

所以，問題不在技術，而在求進的心態。

八十年代，日本電子與半導體無可匹敵，經歷一場泡沫經濟，整體產業結構未能及時調整，創新動力減弱，長期停滯不前。部分企業因循守舊吃老本，未能抓緊數碼化與平台化的轉型趨勢。

在職場上，也有類似情況：

* 「我以前做過這麼多大項目。」

* 「這套做法我們用了十年都沒問題。」

* 「這是我們部門一向的傳統。」

「過去成功的方程式，是否適用於新環境」？市場、持份者、科技瞬息萬變。若只依循過往經驗，不持續學習與更新方法，終被身手更敏捷的人取代。

「食老本」不在衰退時出現，而在最頂峰時已醖釀發酵。

香港「國際金融中心」曾是響徹全球的金漆招牌。但全球資本、科技金融、區域競爭格局都在劇變。若仍仰仗既有優勢，而不主動開拓創科與產業多元化，必將陷入結構性停滯。

真正成熟的個人、企業和國家，把過去的成功視為資源，而非單一的倚靠。

「老本可以吃一時，斷斷不能吃一世」。要在有能力改變時，主動選擇去改變，才是真正的實力。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。