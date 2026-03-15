不要把人生　押注斬殺線｜陳仕娜

「什麼是斬殺線？」這是源於遊戲的術語：當角色的血量跌到某個臨界點，對手只需稍微一擊，角色就被「秒殺」。在遊戲中，這是一個冰冷的數值設定；但當應用於現實世界時，是指許多看似穩定的人生活，其實只消一個意外，便迅即崩塌。



當經濟環境愈來愈不確定，不少人開始意識到，所謂的「穩定生活」其實遠比想像中脆弱。

美國就業／失業／失業救濟：A "Now Hiring" sign is displayed in front of a Chipotle restaurant on October 07, 2022 in Washington, DC. The Labor Department announced that in the month of September the U.S. added 263,000 jobs as the unemployment rate fell to 3.5% (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

ALICE族群難應對逆風

美國學術界早有類似的概念：ALICE族群（Asset Limited, Income Constrained, Employed），泛指有全職工作，收入高於官方貧窮線的家庭，在扣除房租、醫療保險、交通和托兒等基本開支後，幾乎沒有任何緩衝空間。United Way的研究指出，這類家庭一旦遇上突發情況，例如疾病、失業，財務狀況很容易瞬間惡化。

幾年前，一對亞利桑那州的夫婦，二人都有全職工作，年收入近百萬，在統計學上屬中產階層。然而房租、醫保、車貸及托兒費耗去大部分收入。突然間丈夫的公司裁員，陷入失業的窘境。短短幾個月內，家庭積蓄耗光，最後不得不向親友借錢度日。所謂的「中產家庭」，原來一直站在一條看不見的斬殺線上。

人民幣・中國經濟：圖為2009年3月31日，位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

在內地年齡也是一道斬殺線

內地也有一條隱形的界線，就是「35歲」。近年不少互聯網公司在招聘時標明「35歲以下」，這在科技行業尤為常見。對不少工程師或產品經理而言，三十五是一道無形門檻，再往上走，升職機會越來越窄；往外跳槽，企業又傾向聘用更年輕、薪酬更低的員工。

一位在帝都工作的程式員，大學畢業即投入互聯網公司，十多年來把全部時間投入工作。三十而立，買房，建立了家庭，本以為穩坐釣魚船，殊不知公司調整業務，決定裁掉整個團隊，瞬間打爛了他的飯碗。再找工作時，發現不少招聘條件中都表明「35歲以下」。數月求職未果，他只好轉行做培訓講師。人浮於事，讓「35歲斬殺線」成為近年焦慮感爆滿的符號。

「斬殺線」引起強烈的共鳴，是因為它揭示了現代社會的結構性問題：很多人的人生模式過於單一，長久走一條看似安全的路：讀好書、找份好工作、買房、升職、養家。在經濟高速增長的年代，這個方程式行得通，惟當產業結構改變，科技與市場瞬息萬變，不堪一擊的脆弱性便開始浮現。

行業衰退、裁員，甚至單純的年齡門檻，整個人生規劃即被迫重新開始。我有不少中港朋友未雨綢繆尋找新出路，內地前互聯網工程師轉向創業、顧問或教育領域；也有夥伴把多年積累的專業知識轉化為線上課程或自媒體內容。不少本地金融或媒體從業者，中年之後，轉為教學、斜桿族、KOL或社會創新項目。

「斬殺線」固然非常殘酷，但提示我們：人生從來不是一條單線向前的道路，而是當那條線出現時，我們仍能重新定位自己，開闢新的起跑線：

建立多元收入來源 在不確定的時代，單一職業收入往往是最大的風險。副業、投資、技能變現，成為重要的安全網。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

擁有技能適應時代轉變

重視技能而非職位職位會消失，但技能很少會。特別在AI時代，創造力、跨界能力與人際協作能力變得更重要。

重新定義成功 很多人之所以恐懼斬殺線，是因為害怕階層下滑。如果人生的價值不再完全由收入與職位決定，焦慮感會隨之減少。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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