不要把人生 押注斬殺線｜陳仕娜
「什麼是斬殺線？」這是源於遊戲的術語：當角色的血量跌到某個臨界點，對手只需稍微一擊，角色就被「秒殺」。在遊戲中，這是一個冰冷的數值設定；但當應用於現實世界時，是指許多看似穩定的人生活，其實只消一個意外，便迅即崩塌。
當經濟環境愈來愈不確定，不少人開始意識到，所謂的「穩定生活」其實遠比想像中脆弱。
ALICE族群難應對逆風
美國學術界早有類似的概念：ALICE族群（Asset Limited, Income Constrained, Employed），泛指有全職工作，收入高於官方貧窮線的家庭，在扣除房租、醫療保險、交通和托兒等基本開支後，幾乎沒有任何緩衝空間。United Way的研究指出，這類家庭一旦遇上突發情況，例如疾病、失業，財務狀況很容易瞬間惡化。
幾年前，一對亞利桑那州的夫婦，二人都有全職工作，年收入近百萬，在統計學上屬中產階層。然而房租、醫保、車貸及托兒費耗去大部分收入。突然間丈夫的公司裁員，陷入失業的窘境。短短幾個月內，家庭積蓄耗光，最後不得不向親友借錢度日。所謂的「中產家庭」，原來一直站在一條看不見的斬殺線上。
在內地年齡也是一道斬殺線
內地也有一條隱形的界線，就是「35歲」。近年不少互聯網公司在招聘時標明「35歲以下」，這在科技行業尤為常見。對不少工程師或產品經理而言，三十五是一道無形門檻，再往上走，升職機會越來越窄；往外跳槽，企業又傾向聘用更年輕、薪酬更低的員工。
一位在帝都工作的程式員，大學畢業即投入互聯網公司，十多年來把全部時間投入工作。三十而立，買房，建立了家庭，本以為穩坐釣魚船，殊不知公司調整業務，決定裁掉整個團隊，瞬間打爛了他的飯碗。再找工作時，發現不少招聘條件中都表明「35歲以下」。數月求職未果，他只好轉行做培訓講師。人浮於事，讓「35歲斬殺線」成為近年焦慮感爆滿的符號。
「斬殺線」引起強烈的共鳴，是因為它揭示了現代社會的結構性問題：很多人的人生模式過於單一，長久走一條看似安全的路：讀好書、找份好工作、買房、升職、養家。在經濟高速增長的年代，這個方程式行得通，惟當產業結構改變，科技與市場瞬息萬變，不堪一擊的脆弱性便開始浮現。
行業衰退、裁員，甚至單純的年齡門檻，整個人生規劃即被迫重新開始。我有不少中港朋友未雨綢繆尋找新出路，內地前互聯網工程師轉向創業、顧問或教育領域；也有夥伴把多年積累的專業知識轉化為線上課程或自媒體內容。不少本地金融或媒體從業者，中年之後，轉為教學、斜桿族、KOL或社會創新項目。
「斬殺線」固然非常殘酷，但提示我們：人生從來不是一條單線向前的道路，而是當那條線出現時，我們仍能重新定位自己，開闢新的起跑線：
建立多元收入來源 在不確定的時代，單一職業收入往往是最大的風險。副業、投資、技能變現，成為重要的安全網。
擁有技能適應時代轉變
重視技能而非職位職位會消失，但技能很少會。特別在AI時代，創造力、跨界能力與人際協作能力變得更重要。
重新定義成功 很多人之所以恐懼斬殺線，是因為害怕階層下滑。如果人生的價值不再完全由收入與職位決定，焦慮感會隨之減少。
簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。
免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。