為「未滿16歲」 按下暫停鍵｜陳仕娜

美國的法院最近判罰Meta、Snap、Tiktok、YouTube 等社媒巨頭，賠償300萬美金予20 歲的Kaley ，為其沉迷社媒導致心理健康受傷害負責。開此先例，希望迫使這些科技巨擘不堪重複的敗訴與賠償金，從而做出實際改變。



被網絡和演算法的餵養長大的新一代，情緒被「like」決定；價值為流量排序；世界觀甚至來自未經驗證的資訊與極端內容。他們幾乎無法生存在一個沒有視頻的世界。

The logo of Chinese-owned video app TikTok is seen on a smartphone in front of an image of the Australian national flag in this illustration picture taken April 4, 2023. （REUTERS）

澳洲去年率先立法

澳洲去年率先立法，全面禁止16歲以下青少年使用主流社交平台，違規企業將面臨高額罰款，是全球首個「動真格」的國家 。

印尼於上周六（3月28日）正式實施新法規，限制16歲以下兒童使用YouTube、TikTok、Instagram等平台，目標直指網絡成癮、色情與詐騙風險 。馬來西亞亦已實施類似禁令 。

法國今年九月法案落地，禁止15歲以下使用社交媒體，西班牙擬將門檻提高至16歲 。丹麥、挪威、希臘等國亦在推進類似立法 。英國則開始測試「宵禁」與使用時間限制，為全面禁令鋪路 。

這不是零星政策，而是制度性的轉向。因為問題已無法被忽視。

The Facebook app is seen on a phone screen August 3, 2017. (REUTERS)

青少年心理健康危機惹關注

首先，心理健康危機。研究與個案顯示，社交媒體的設計本身具成癮性，無限滑動與即時回饋的模式，不斷刺激多巴胺分泌。所以法院裁定其設計「促進長時間使用與成癮」 。

而且，內容風險失控。色情、暴力、假資訊，甚至AI生成的不良內容，正以前所未有的速度滲透未成年人的世界 。

更甚者，童年被重塑。英國官員直言，社交媒體已對兒童成長造成「徹底重塑」 ，包括專注力下降、睡眠質素變差、現實社交能力退化，已成普遍現象。

當然，禁令亦有爭議。

禁令如何執行惹關注

有人認為，禁令難以執行，青少年輕易可「報大數」繞過系統；亦有人擔心，過度管制會限制資訊自由，甚至削弱數碼能力。然而，當風險已經存在，難道因為難以完美執行而選擇視而不見？

正如酒精與煙草的年齡限制，也沒有做到百分百阻止，但社會仍然一致認為，這條界線是必要的。

香港的青少年，幾乎毫無門檻地進入社交媒體世界；平台的內容審查、年齡驗證，多數流於形式。學校與家長疲於應對，但制度層面的保護，相當有限，仍完全依賴家庭的自律。

或許，香港未必一蹴而就。例如建立法定最低年齡與驗證機制，讓平台承擔責任，而非把風險完全轉嫁給家長。其次，限制成癮性設計，例如關閉無限滑動、自動播放等功能，降低使用黏性。還有，13至16歲青少年需家長同意，並限制內容與使用時間。

我想起昨晚餐廳的隔離枱，一家四口人人一機在手，如果有一天，孩子願意把手機放一邊，主動問父母「今天怎麼樣」。這些真實的連結，是值得大家及早去爭取保留的。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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