一小時半徑　無邊界奔赴｜陳仕娜

三十年前的深圳，對許多港人而言，是一個純消費目的地。那時周末北上，最熱門的活動圍繞飲茶吃飯、唱K、訂製旗袍、按摩沐足，夠消磨上一天。大家懷揣港幣過關，盡享低廉的價格和寬闊的消費空間。



當時的動機很簡單：因為便宜。

年月彈指過去，今日我們前往深圳，不單純為了「慳錢」。打開社交媒體，衝入眼簾的是高級酒店、特色咖啡店、米芝蓮餐廳、音樂劇、藝術展覽、主題商場、親子樂園、文創空間甚或養生療癒。許多人動輒花數千元，在這𥚃享受輕鬆閒適的周末。

2025年8月26日，深圳經濟特區建立45周年無人機燈光秀表演在深圳市民廣場舉行。（新華社）

以前北上為消費，現在北上是生活。

居於九龍站的朋友告訴我，周末早上乘坐高鐵直達福田，只需二十多分鐘。先到文青咖啡館慢用早餐，再到商場閒逛，看話劇表演、吃晚飯，再到水療中心揼骨過夜，翌日才施施然返港。他笑說：「感覺比出尖咀還自在方便。」

改變角色的不只是深圳。珠海、中山、佛山、江門和東莞等大灣區城市，儼然港人的「另一住家」。

西九龍高鐵站人頭洶湧，大批港人拖著行李箱北上消費。（彭紹殷攝）

高鐵已形成一小時生活圈

隨著高鐵網絡、港車北上、港珠澳大橋及各口岸持續完善，大灣區「一小時生活圈」已成形。過去說「返鄉下」，今天人人異口同聲：「上深圳食飯」、「去番禺度假」、「到佛山住幾日」。生活半徑改變了，人的選擇自然轉變。

港人的跨境需求從消費擴至居住和養老。

近年不少退休人士開始研究在大灣區城市養老。相比香港高昂的居住成本，珠海、中山等城市擁有較寬敞的居住環境、生活開支較低，加上社區配套日益完善。對部分港人而言，到灣區展開人生下半場，不再流於想像，而是現實的選項。

有人斥之為消費力外流，這卻又是區域融合的必然結果。這並非單向流動，而是雙向奔赴。

近期聽地產朋友說，樓市交投活躍，當中來港工作、創業，讓子女接受香港教育的內地專才及新香港人，佔的為數不少。香港國際化環境和制度優勢引人南下；大灣區城市較高的生活性價比和活動空間，則教港人嚮往。每個人都流向自己理想的生活模式。

港面臨生活競爭

香港今天面對的不是消費競爭，而是一場生活競爭。過去城市之間爭逐港口、工廠和資金；今天的陣地卻是人的生活品質和時間分配。哪一個城市能讓人生活得更愉悅和自在方便，哪裡便吸引更多人停駐。

往後，你周末在深圳滑雪、下晝到中山去喝茶，一如去旺中、銅記一般自然，真正改變的，不只是城市的距離，而是生活邊界已重新定義。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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