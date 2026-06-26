古天樂撐場　跑界勞斯萊斯SAUCONY首店開幕　特步丁氏全家出動

內地體育品牌特步（1368）旗下的美國跑鞋品牌，擁有跑步界勞斯萊斯之稱、擁有​127年歷史的百年品牌索康尼（Saucony)，在香港K11 Art Mall開業，特步主席丁水波更全家動員出席開幕剪採儀式，更邀請影視巨星古天樂撐場擔任剪綵嘉賓。



特步國際總裁田忠於開幕儀式中透露，品牌未來會積極在香港拓展，與各個大型賽事提供贊助，未來亦會在包括上海和深圳等地，今年計劃開設大約20至30間索康尼門店。



特步今日進行開幕剪採儀式，特步主席丁水波亦攜眷出席，包括其太太、首席財務官丁利智，還有索康尼事業部總經理丁佳敏，以及丁家小兒子，全家總動員撐場。

安排舞獅贈慶（張偉賢攝）

在港設店具戰略意義 田忠：大力擴張發展

特步國際總裁田忠及首席財務官丁利智均表示，對香港店的業務充滿信心。田忠指，索康尼在香港設店這個動作極具戰略意義，選址K11是因為此地年輕客群以及旅客較多，亦乎合高端品牌的定位，希望能為品牌帶動營利上升以及為出海到各地鋪路。

特步國際總裁田忠及首席財務官丁利智（張偉賢攝）

香港、上海和深圳年內擬開最多30間分店

他又指，特步品牌由2007年起，與部分國際賽事以及香港大型體育活動提供超過1000場贊助，相信能夠為索康尼帶動其業務增長。他亦表示未來會積極在香港拓展，與各個大型賽事提供贊助，未來亦會在包括上海和深圳等地，開設大約20至30間索康尼門店。

今年將開設大約20至30間索康尼門店（張偉賢攝）

丁利智：在港開設運動俱樂部 提供香港特色專賣產品

首席財務官丁利智表示，在新加坡率先設店的原因，是香港分店的準備期較長，例如租期、產品定位以及市場調研等等，因此現在才在港設店。她亦透露，香港門店的產品將會進行差異化，例如香港特色配色、香港門店專賣產品等等。她表示，未來將會在香港投入更多資源發展品牌，亦打算往澳門設店，以及在香港開設運動俱樂部。