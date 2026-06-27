共奪24次大滿貫　祖高域任資管公司顧問　為投身華爾街試水溫？

曾奪得24次大滿貫冠軍﹑網球名將祖高域最近獲得另一個身份，就是加入資產管理公司General Atlantic擔任全球戰略顧問，協助該公司進一步投資體育項目。



據《彭博》報道，這位公開賽時代最具統治力的球員將以全球戰略顧問的新身份，與該公司的管理層、被投企業和投資者密切合作。

祖高域歷來24次贏得大滿貫。（Getty Images）

稱喜歡打破常規及尋找志同道合者

正參與溫布頓網球公開賽﹑挑戰其個人第25個大滿貫冠軍的祖高域指出﹕「這對我來說是第一種這樣的合作關係」，又表示﹕「我喜歡打破常規，喜歡在場上場下挑戰現狀，我也在尋找志同道合的人。」

據報道General Atlantic的行政總裁Bill Ford與這位塞爾維亞網球明星最初是通過一名企業家牽線認識的，時間是在2023年法國網球公開賽之前，而祖高域後來贏得了該屆賽事冠軍。

美國紐約華爾街。（路透社）

General Atlantic擬利用祖高域人脈尋投資項目

Bill Ford表示：「我們共同合作後，在投資方面將會非常高效。他有項目來源，我們也有項目來源，他還擁有一些獨特的人脈關係。」

據報道管理資產規模達1,260億美元的General Atlantic計劃借助祖高域的人脈，進一步拓展健康和康養領域。祖高域一直將自己長期位居世界第一歸功於無麩質飲食和健身習慣，還曾透露，為保持競技狀態，自己近兩年時間不吃朱古力。