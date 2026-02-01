澳網決賽︱祖高域今年在頒獎禮沒有再說這句話　為年內退役留懸念

38歲的祖高域（Novak Djokovic）出乎意料地能夠在2026澳洲網球公開賽（澳網／Australian Open）男單走到最後，即使在決賽不敵年輕16歲的艾卡拉斯，獲得亞軍，卻贏得全世界尊敬與掌聲。

向來鬥志十足的祖高域，賽後卻聲稱：「未來半年到一年的事情無人知曉」，似乎在預告可能即將退役，而且今年他在演說中未如往常般說出「例牌」的一句話，難免引來外界猜想。



祖高域與第25個大滿貫擦身而過。(路透社)

對24次贏得大滿貫的祖高域而言，墨爾本絕對是福地，單是澳網一項賽事，他已曾破紀錄10度封王。他被外界一致看淡下，4強打足5盤擊敗意大利球手冼拿（Jannik Sinner），賽後祖高域回應質疑他的人：「很多人都在質疑我，我看到很多專家突然想我退休，或在過去數年已經將我退役過很多次。我想多謝他們，因為他們給予我力量，他們給我動力去證明他們是錯的，而我今晚做到了。」

決賽遇上世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），他以接近完美的開局先贏第一盤。可是之後受制艾卡拉斯的速度、力量和刁鑽擊球落點，祖高域第二盤開始陷入苦戰，每盤都捱得很辛苦，終以1：3敗陣，大滿貫決賽3次遇上這位西班牙球手都是敗陣而回。

祖高域與艾卡拉斯惺惺相惜。(路透社)

賽後頒獎禮一句沒有說的話 為祖高域退役留懸念

當他的同代球手已幾乎全數退下火線，祖高域仍為追逐第25個大滿貫錦標而奮戰。近年受到傷患困擾，未能長期維持高水平表現，今場決賽他已扭盡六壬，第二盤起依然無法擊破艾卡拉斯的發球局，他的身體語言流露出來的沮喪與疲累，已無法遮掩。

頒獎禮上，祖高域一貫幽默作風，他先多謝艾卡拉斯和冼拿兩位新世代球手迫使他繼續前行，並開玩笑說艾卡拉斯「跟他一樣年輕，未來10年還有很多機會在大滿貫交手」，之後才正色說道大家最關心的話題——祖高域未明言退役，卻直言，「未來半年到一年的事情無人知曉」，而且今次演說他未再如往年般預告「明年再見」，均似在為退役留下懸念。

以往無論輸贏，祖高域在澳網頒獎禮都會「例牌」地說出，「墨爾本是我最喜歡的福地，明年我會再次回來」。比起他說出口的那些話，祖高域今年沒有說出的這一句，難免令人覺得有點不妥。

38歲的祖高域寶刀未老。（路透社）

當然任何偉大球手都有退役的一天，費達拿如是，拿度如是，他朝有日便會輪到祖高域。他不一定是大家心目中最偉大的網球手，祖高域敢於在38歲「高齡」在場上繼續奮戰，與新世代球手周旋到底，單是這份勇氣已是可敬，而他確是「有心有力」，4強打足5盤擊敗冼拿，決賽對艾卡拉斯亦是先贏一盤，落後下仍不忘尋找反勝機會，鬥志與魄力實在值得大家學習。

2026澳洲網球公開賽（澳網）男單決賽，由38歲的祖高域（Novak Djokovic）大戰22歲的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），再次上演兩代王者對決。（路透社）

艾卡拉斯勝出澳網後成最年輕「全滿貫」得主。（路透社）

祖高域。（路透社）

祖高域曾多少次贏得大滿貫？

祖高域曾24次贏得男子單打大滿貫，創下男子球手紀錄，並追平一代傳奇女將確特的24次大滿貫單打冠軍紀錄。

為什麼祖高垣那麼想贏得第25次大滿貫？

因為祖高域只要再贏得多一次大滿貫，便能超越與他共同擁有24次單打大滿貫紀錄的確特，以25次大滿貫成為網球界歷來贏得最多大滿貫錦標的單打王者。

艾卡拉斯。（路透社）

艾卡拉斯贏過多少次大滿貫？

艾卡拉斯曾6次贏得大滿貫，包括2次溫布頓（2023、2024），2次美網（2022、2025）和2次法網（2024、2025），連同剛贏得的澳網（2026），合共7次勝出大滿貫。

艾卡拉斯較祖高域年輕幾多歲？

艾卡拉斯在2003年出生，他較1987年出生的祖高域年輕16歲。

艾卡拉斯在哪項大滿貫尚未贏過？

艾卡拉斯由2022年贏得美國網球公開賽開始，分別兩度贏得美網、溫布頓及法網冠軍，唯獨直到今年之前，尚未曾染指澳網冠軍。不過經歷今年澳網，他在決賽擊敗祖高域首次捧起澳網錦標，已贏盡四大滿貫，並成為最年輕「全滿貫」得主。

