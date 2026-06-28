你的人生和職場　取決於你的定義｜知薇

自從多年前，知薇在跟隨導師項目(coaching programme) 時，已經學習到一個道理：「你整體人生質量，並不受發生和經歷本身決定，而是取決於兩個關系的質量，一是你與周圍人關系的質量，二是你與自己關系的質量，僅此而已。」其中，你與自己的關系，取決你情緒的質量，無論發生什麽，積極正向的情緒，直接提升當時當日的人生品質。



知薇深覺有道理，一直提醒自己奉行此原則，與身邊人保持良性溝通和關系，盡量減少發生和事件對情緒造成的牽動和波動。

本以為已經做得不錯，直至近期突然想通一件事，才發現自己從知道去到做到還差很遠。

近半年一年，知薇在與Mentee交流時，才發現在自己的意識裏，認為自己至今的職業旅程裏，有好的上司，但屈指可數，盡管承認從每個上司那裏都有學習成長。這個意識似乎看上去還算積極正面，其實隱藏了挺負面的看法和情緒，即：「我經歷過的好上司不多」或「我經歷了一匝壞老板」。從之前學習的原則角度看，這絕對負面影響了知薇和這些「壞老板」的關系，以及知薇的情緒（即與自己的關系）。

細思，知薇從「不那麽好的上司」那裏究竟學習到了什麽，其實真的很豐富：

1. 適當時要願意放下身段有服務精神；



2. 要不斷留意自己的增值和價值點保持警覺和進步；



3. 不僅要認真勤力、更要細心和有高標準；



4. 要把邊邊角角都想清楚；



5. 要保持謙虛和敬意、避免被直接上司覺得你想做反和有二心。其實，很不抵的是，很多年輕人根本沒想做反，卻因態度傲慢給人錯覺，白白被雪藏，最終影響了升職進度；



6. 如果明明很用心、很勤力、業績好又態度正，還被人批評，不要立刻覺得不服和委屈，可以先詢問或思考：我究竟有什麽還能做得更好些？往往都有新的發現和進步機會。如果實在答案缺失不明，真的證明是被人針對，再用腳投票也不遲；



7. 你覺得上司沒本事那刻，就是你最危險的時候，因為你的態度會不由自主滲出的傲慢無禮，你也關上了觀察、學習和進步的門。要知道，能做你上司的人，看上去再無能，必定有勝你之處，只要有勝你之處，必有值得你取經學習的閃光點。而看上去越沒本事的上司，就越有你值得發掘和學習的點，因為你根本參不透他的價值點啊，這就是你的盲點。看不起上司的思想會引起的其他問題，也請參考以上第6點。



所有這些一切的一切，絕不比好上司給你的學習成長少，更給了你學識在逆境中保持堅韌和積極態度的淬煉和經驗，對整個職業生涯和人生旅途，都增值無窮。

想到此，知薇自此以後，會和Mentee分享，自己多麽幸運和感恩，遇到的全部都是「超級好上司」！

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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