最近接觸在校大學生和初入職場的人比較多，總被問一些能撩起知薇心裏話的問題，答的時候好似雲淡風輕，只言片語背後卻是自己和周圍人走過的路—大部分是彎路。如此一想，實在值得記錄下來，以供有誌者參考。

1. 我這份工剛一年，做得好悶好辛苦，看到師兄師姐經常轉工有得加薪，自己也心動了。

至少多呆一至兩年，學紮實這行當的知識技能和人，借此了解自己長處何在，學好了、想好了、看準了再轉工。不要經常轉工，否則跳槽頻繁CV花了，會讓未來雇主覺得不值得請你。

2. 我投了好多次簡歷、面試了好多次，都沒能進入投行的前台IBD部門，怎麽辦？

先問問自己為何想進投行、能否搞定長時間高強度工作。若確定自己真的不惜一切要做投行IBD，哪怕投行中後臺的機會也先進去，多認識些IBD的同事，再找內部轉崗機會。記得，面投行前，一定要加強英文、數學和面試溝通能力。

3. 我剛大學一年級，若要未來能拿到好工作，怎麽好好利用大學時間？

搞好學業是基本，在此之外，把需要的專業證書考完，多出來認識行業裏的人，多找實習機會練兵和提升CV，多練習溝通能力。

4. 現在AI這麽發達了，我怕未來留給人的工作機會越來越少，我該怎麽做？

你發現沒有，無論AI多厲害，你都無法完全信任它？（是的）這就是我們人類最大的優勢，我們通過溝通相處可以建立很強的互信與合作。注重你與人溝通、共情和相處的能力，這就是你未來比較AI而言，最大的優勢。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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