職場真相︰識「擦鞋」都係一種硬實力｜知薇

新年前後，是回顧、反思與展望最好的時間。

知薇與友人一起新年旅行期間，聊起彼此近期職場的經歷。友人無奈又略帶鄙夷地說起身邊一些同事如何透過「擦鞋」向上管理，表面上全靠說好話、送東西，沒什麼硬本事也藉此混得風生水起。友人娓娓道來之際，也流露出不解與不服，不明白為何上司竟然如此膚淺昏庸，讓這類令人不屑的下屬上位。在看不慣同事作為的狀態下，友人坦言告訴自己：「我有真本事，不屑做這些討好的動作，是金子總會發光，我不在乎。」

知薇聽罷，追問了友人幾個問題，試圖多了解這些令友人不滿的同事的特點與手法。接著知薇嘗試與友人確認：「這些同事是不是人緣都挺好，在公司內外都吃得開？」、「他們是不是都第一個出來，全力支持老闆的決策？」、「他們是不是經常與老闆有一對一的 quality time（高品質相處時間）？」友人一臉驚訝「你怎麼知道？」，同時不爽地點頭承認。

知薇確認了一系列猜測後，笑著開解友人：

職場裡，若有人爬得很快、職位甚高，卻讓你看不起、不明白他到底有什麼本事，不要再懷疑與不屑了。因為，他們能做到的一定不少且深藏不露，不止於你表面上看到的阿諛奉承、溜鬚拍馬。

職場中，老闆需要多種類型的人才，除了有硬本事、能幹活的忠臣，也需要有軟實力、能傳消息、做平衡、幹髒活、做臥底、當間諜等的小人，往往後者用處更大。而這，常常刺痛忠臣們脆弱的心。

職場上，老闆雖然位高權重，卻也危機四伏、高處不勝寒。他們坐得越高、權力越大、聲譽越響，內心就越發敏感脆弱，更需要周圍的認可與支持，以安撫他們過五關斬六將而傷痕累累的心神，以及竭力維護自己得來不易地位與權力的不安全感。所謂「小人」，更能透過言語行動和其他非業務的價值輸出，給予老闆亟需的認可、支持與安全感，絕非簡單的拍馬屁。

職場從來只相信價值，不在乎好壞忠奸。若你已有過硬的業務能力，卻對自身發展不滿意，不如看看上面還需要什麼、周圍同事輸出什麼價值，嘗試增加自身不同的價值面。一個有硬本事能幹活，又消息靈通，又能給出情緒價值，更能團結行業人脈力量的人，怎麼看都價值豐富且多樣化，更值得老闆和公司信賴與提拔。

友人聽罷，陷入深思。數天後，友人傳來簡訊：「我這麼多年來，第一次給老闆們發了新年賀詞，感覺好極了！」知薇會心一笑，知道這只是一切變得更好的一個開始。

各位親愛的讀者，無論你是學生、職場新人、中層還是高層，你2026年又有何新靈感與目標呢？請留言與知薇分享吧。新年快樂！萬事勝意！

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。