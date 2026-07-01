Threads民講經｜撈底/觀望/信仰　老散三大門派　你係邊一派？

前情提要：話說我上一篇文——《Threads民講經｜SpaceX股價滑落 忠貞老散祈禱︰救我們脫離貧窮》入面提到，我近排睇中咗SpaceX，於是上Threads睇吓各路散戶朋友有咩高見。結果？



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一睇，仲亂過我個戶口。經過我連日嚟嘅深度觀察（即係碌手機碌到凌晨三點），我發現Threads上面嘅主流意見雖然五花八門，但歸根究底，都係圍繞住三個門派喺度轉：「撈底派」、「觀望派」、「信仰派」。

而你，又係邊一派？

（Baby 我們的股市好像跳樓機～）（網上圖片）

「撈底派」絕學 「別人恐懼我貪婪」

第一，「撈底派」。

特徵：任何價位都係「底」，任何跌幅都係「機會」。

呢派嘅代表人物通常都係Threads上面嗰啲每次跌市都會出Post話「買入機會」嘅人。佢哋嘅Post或者Comment 通常都寫咩「巴菲特語錄」或者「別人恐懼我貪婪」。

（笑左，笑埋右）（網上圖片）

老實講，如果佢真係抵買，點解大戶唔喺呢個位掃貨？因為大戶知道，仲有得跌。你見到嘅「底」，只係佢哋眼中嘅「半山腰」。

仲有，佢哋永遠唔會話你知佢哋之前嘅「入貨位」係幾多。因為佢哋嘅操作模式係：由100蚊開始話「抵買」，一路話到60蚊，然後話「平均成本法」。結果平均成本係80蚊，而家股價係60蚊——跑輸大市，但跑贏咗自己嘅良心。

呢派嘅金句：「跌夠啦，撈啦。」

我信咗三次，三次。而家我戶口嗰個「底」，已經穿到去地殼下面。

「觀望派」等運到 命裏有時終需有

第二，「觀望派」。

特徵：永遠等，永遠唔行動，永遠事後諸葛亮。

呢派嘅代表人物通常都係Threads上面嗰啲每次升市會出Post話「我早就睇好」，每次跌市會出Post話「我都話咗唔好買」嘅人。佢哋嘅技能係——事後分析永遠啱，事前行動永遠冇。

呢句係廢話。等穩定啲先？穩定咗你點知會升？永遠等，永遠錯過。佢哋嘅「等」，同我女朋友話「等我五分鐘」一樣——永遠唔知等幾耐。

最慘嘅係，佢哋等到個市升咗，就會出Post話「我一早就睇好，只係冇買啫。」等到個市跌咗，就會出Post話「好彩我冇買」。

呢派嘅操作模式：永遠唔會輸錢，因為永遠唔會入市。但佢哋嘅時間成本，同埋嗰種「如果我嗰陣入咗就......」嘅遺憾，可能比輸錢更痛苦。

呢派嘅金句：「等多陣先。」

我等咗。等到而家隻股由220蚊跌到150蚊——我仲等緊。等緊咩？等緊佢升返200蚊，然後我就可以同人講：「我一早就睇好，只係冇買啫。」

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「信念派」政教合一 老馬喺永恒掌門

第三，「信念派」。

特徵：唔睇數據，睇信仰。基本因素係多餘嘅，技術分析係呃人嘅，只有「信」先係唯一真理。

呢派嘅代表人物通常都係Threads上面嗰啲，無論升跌都話「長揸啦」、「相信老馬」、「睇淡係你哋悲觀啫」嘅人。佢哋根本就係馬斯克嘅教徒，大陸個啲比錢就讚你嘅誇誇群，用信念幫老馬免費辯護嘅義務律師。

的確，信念可以令你瞓得好啲，但唔會令你個戶口好啲。你可以信老馬會帶你上火星，但前提係你個戶口要撐到嗰日。

最經典嘅係，你話佢知「SpaceX跌咗三成」，佢會答你：「回調啫，特價。」你話佢知「SpaceX發債200億」，佢會答你：「即係有大動作，利好。」你話佢知「你個戶口就嚟清零」，佢會答你：「清完之後，咪由零開始囉，仲有得上。」

呢派嘅信念，同「我一定會中六合彩」一樣——科學上叫「賭徒謬誤」，情感上叫「攬炒」。

呢派嘅金句：「信念大於基本面。」

我都有信念。我信我戶口清零嗰日，應該會比我想像中嚟得快。

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#以上觀點，不代表本人立場。

#Threads民點講 #Threads民經濟學 #我在Threads裏學投資 #扑扑「脆」#股市門派

#「脆」文「巴菲特」