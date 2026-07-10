財經視野｜一周內兩大行警醒投資者　凡具AI概念就入手時代已結束

在過去兩年，人工智能（AI）概念成為投資者最關注的議題，只要具有AI概念，相關的股份自然會獲得投資者追捧。不過大行卻指出，這種情況即將改變。摩根大通資產管理全球市場策略師David Lebovitz認為，投資者正在更成熟地區分AI帶來的潛在風險和回報。隨著AI逐漸演變為覆蓋各類資產和行業的交易主題，這將成為華爾街必須掌握的一課。



David Lebovitz提到，投資者已經開始更細緻地區分AI產業鏈中的不同環節，判斷哪些領域可能供給過剩，哪些領域仍有強勁需求。「市場不再只是抱著『我們看好AI，所以凡是跟AI沾邊的東西都買』的想法。」

David Lebovitz指出，相較於半導體和硬體生產，資料中心建設和運營需求更可能具備結構性支撐。他認為，晶片確實可能出現供應過多的問題。「在我看來，供給風險主要集中在晶片和硬體領域。投資者的熱情顯然大量集中在這些領域，而如果歷史經驗有參考意義，那麼在熱情高漲時，市場往往會有些跑得太快。」

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

SK海力士股價從高位跌逾2成

他的判斷也解釋了部分晶片股近期的表現。隨著投資者對AI基礎設施投資的狂熱開始退潮，一些晶片製造商股價近幾日明顯下挫。譬如SK海力士的股價較6月歷史高點下跌一度超過20%，不過今年以來仍累計上漲逾兩倍。

事實上摩通並非第一間提出，不是凡是AI概念也投資的看法。科技股連續3周出現淨沽出

高盛最新數據顯示，科技板塊已連續四周出現淨賣出，旗下交易員明確示警：市場已告別「買入一切AI」的邏輯，分化時代正式來臨。

根據高盛最新每周簡報，截至7月2日當周，對沖基金已連續第三周淨沽出美國股票，主要來自縮減個股好倉。雖有宏觀產品多頭買盤部分避險，仍未能扭轉整體趨勢。

從基金績效來看，高盛股票基本面看淡的策略在6月26日至7月2日期間下滑1.53%，同期MSCI全球總回報指數卻上漲1.67%，兩者差距顯著。

其中阿爾法貢獻為-1.42%，好倉及淡倉兩端均出現虧損。系統性看淡策略表現更為遜色，同期下跌2.09%，主要由淡倉虧損所拖累。

就在前一周，高盛大宗經紀商亦曾報告，對沖基金在羅素指數再平衡前以創紀錄規模拋售科技股，導致「科技七巨頭」的總曝險與淨曝險均跌至年內最低水位。

高盛高貝塔動量組合過去兩周挫近2成

此波賣壓衝擊最劇烈的，是高盛高貝塔動量組合（GSPRHIMO）。該組合主要由晶片與記憶體類股構成，過去兩周累計跌幅達19%，其中包含上週末的歷史性兩日重挫。

對於本輪拋售的性質，高盛交易員Benny Quek在報告中分析，這「更像是季末再平衡、夏季季節性因素、擁擠部位以及交易風格輪動等多重因素疊加的結果，而非市場機制的根本性改變」。分析指出，此一判斷意味著，今次科技股調整性質偏向結構性的部位出清，並非對AI投資主軸的否定。

韓股已將所有淨買入抹去

區域資金流向方面，6月份日本市場承受了有紀錄以來最大規模的淨賣出，南韓市場的賣出規模則抹去了年初至今的全部淨買入。

韓股在年內的淨買入已全數抹去。（Getty Images）

值得注意的是，亞洲6月的淨賣出規模幾乎完全逆轉了5月創紀錄的淨買入潮，資金進出之迅速，凸顯市場對AI相關部位的高度敏感性。

相對亮眼的是，亞洲基本面看淡基金6月實現約7%的月度回報，大幅跑贏同期下跌約1%的大盤，驅動因素包括短期動能、擁擠多頭與科技傾斜布局。

Benny Quek在報告中明確指出，市場已步入新階段，「『買入一切 AI』的行情已經終結，分化將重新回歸。市場將獎勵質量與執行力，而非貝塔曝險。」

對於AI投資主題的後續走向，高盛的核心結論是：目前尚未出現1990 代科技泡沫破裂前的失衡訊號，強勁的獲利順風仍可延續投資熱潮；但若市場持續將近期趨勢過度外推至遠期，估值壓力將逐步累積。

在投資者調查方面，受訪者對風險資產整體略偏樂觀，已開發市場股票為最受青睞的資產類別，信用債則最不受市場歡迎。

高盛料年底標指處8000點

標普500指數年底目標位，受訪者主流預期集中於7500至8000點區間，高盛自身預測為8000點。至於聯邦基金利率預期則落在3.5厘至3.75厘。

分析總結稱，在AI交易最大風險，以及哪個板塊最受惠於AI擴散效應等問題上，客戶看法出現明顯分歧。