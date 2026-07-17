內地嚴打跨境炒股｜外管局嚴厲打擊地下錢莊　查案300宗　罰款4億

內地在今年5月下旬時指出，要嚴厲打擊非法跨境炒股。國家外匯管理局副局長李斌在國新辦新聞發佈會上表示，國家外匯局強化外匯市場監管，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規活動。今年上半年查處相關案件超300件、罰沒款超4億元，有效維護外匯市場運行秩序。



致力防範外匯市場系統性風險

李斌又表示當局始終堅持促便利和防風險相結合，堅決守好開放條件下的安全底線，持續完善「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，在必要時強化逆周期調節和預期引導，維護外匯市場平穩運行，防範系統性風險。

李斌亦指出，經濟結構調整推動內地跨境服務規模穩步擴大。2025年服務貿易進出口規模超過1萬億美元，2026年前5個月按年繼續增長10%。內地是全球第二大服務進口市場，服務進口更好滿足居民多樣化需求，也為全球服務業發展提供了一個大市場。近5年內地服務貿易出口年均增長14%，2025年規模較2020年幾乎翻番，2026年前5個月服務貿易出口按年增長21%。

外債規模維持於2.3萬億美元至2.5萬億美元

另一方面，國家外匯管理局資本司司長肖勝表示，內地外債規模總體保持穩定、結構持續優化、安全性較高。近3年內地外債規模基本穩定在2.3萬億美元至2.5萬億美元之間。2026年一季度末，人民幣外債佔比為55%，較2022年末提升10個百分點；中長期外債佔比穩定在40%以上，外債期限和幣種錯配風險明顯降低。2025年末，內地負債率、債務率、償債率、短期外債與外匯儲備比率分別為11.9%、56.3%、6.2%和39.2%，均明顯低於國際安全警戒線。

中國證監會於5月22日宣布，Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司的非法跨境展業行為，違反中國證券基金期貨法律法規，破壞市場秩序，必須堅決予以打擊。依據相關規定，證監會擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

當日《新華社》報道，中國證監會消息，經國務院同意，中國證監會等8部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，明確經過2年集中整治全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動。

根據方案，設置2年集中整治期清理非法存量業務，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。集中整治期滿後，境外機構要全面關停境內網站、交易軟件及配套服務器，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

前些年，一些境外證券期貨基金經營機構未經批准，利用境內關聯或合作主體在境內招攬客戶，並通過網站、App向境內投資者提供境外股票等開戶、交易服務，嚴重擾亂國內金融市場秩序。