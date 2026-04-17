怡和擬收購長和旗下百佳　近年怡和系屢沽港貴重物業　套現200億

據《金融時報》引述消息報道，怡和正與長和（0001）磋商，計劃收購其超市業務部門百佳，並與怡和旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。



上述市傳矚目收購合併個案，預計涉資相當龐大，而近年怡和亦多次大手沽售旗下多項香港貴重物業套現，套現接近200億元。當中以系內文華東方以72億元將銅鑼灣商廈港島壹號中心13層賣予阿里巴巴（09988)與螞蟻集團等，成交金額最大。



銅鑼灣甲廈多層物業72億沽予阿里巴巴

翻查資料，怡和及相關同系公司近年不時沽售貴重物業，其中怡和系內文華東方國際集團，在2025年10月份落實以72億元沽出銅鑼灣甲廈港島壹號中心﹙前身為香港怡東酒店﹚最高的13層，涉及樓面面積約30萬平方呎。而接手新買家為阿里巴巴（09988)與螞蟻集團。

中環交易廣場9層樓面獲港交所63億買入

至於在2025年4月份，怡和系內的置地公司以63億元沽出中環交易廣場一期9層樓面，接手新買家為港交所（0388）。而再追溯至2021年，怡和則以58,2億元沽出柴灣及紅磡的綜合用途停車場大樓及倉庫予領展（0823）。

至於今年怡和也有沽售行動，如在3月份，市傳怡和以1.3億元沽出銅鑼灣禮頓道36號嘉柏大廈停車場，涉及172個車位。

而在本月，怡和委託代理放兩項物業，包括銅鑼灣嘉柏大廈的逾萬平方呎地舖，以及葵涌和宜商場1樓的2.8萬平方呎的汽車維修工場，各自市值9,000萬元，合共1.8億元。

怡和大廈。 （巴馬丹拿集團提供圖片）

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