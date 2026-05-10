長和系一年沽3資產　套現逾1670億元　解讀李氏父子神部署

香港人有一句金句：「誠哥走得快，一定有古怪。」近期長和系的舉動，確實讓人感到這股「走得快」的節奏。



最新的動作包括宣布出售英國電訊業務 Vodafone Three 的 49% 股權；同時，市場亦盛傳長和有意將屈臣氏集團分拆於英國及香港兩地上市，甚至傳出將旗下的超市業務﹕百佳（PARKnSHOP）出售。

儘管近幾年內地與香港的經濟表現算不上突出，但根據《福布斯》（Forbes）今年 2 月公布的香港富豪榜顯示，李嘉誠家族擁有的身家依然超過3,500億元，實力殊不簡單。

李氏家族之所以能透過控制長和系旗下企業累積如此巨額的財富，與管理層屢屢成功把握時機，執行「低位買、高位沽」的「大刁」息息相關。回看今次李氏家族再度展現「走得快」的節奏，背後究竟是否又預示著什麼樣的市場變化？確實耐人尋味。

長和系在過去一年，連續沽三項位於英國的巨型項目。（Getty）

接連減持項目 儲定子彈等機會出手

誠哥近期最搶眼的「出貨」行動，莫過於涉及逾千億元的海外碼頭資產出售。雖然該交易目前暫未有明顯推進，但對於「周身寶」的長和系而言，手上尚有大量項目可供出售。

從去年7月開始，長和系旗下公司接連沽出三個位於英國的重點項目：

去年7月：由長江基建（1038）牽頭的財團，以110億元出售英國火車租賃業務，交易已於今年1月完成。

今年2月：長建財團再以1,107億元出售英國電網資產業務，相關交易已在上月的股東會通過，預料於今年6月底前完成。

5月初：長和（0001）宣布以455億元出售英國電訊業務 Vodafone Three 的 49% 股權。

單計以上三項交易，合計套現金額高達1,672億元。換言之，長和系從這三筆交易中回籠的資金，已接近等於整間長江基建的總市值。

然而，長和系的資產重整似乎仍未止步。據《彭博》於周四引述消息報道，長和計劃進一步出售其電訊業務資產。背後原因有二：一是電訊業務高額的折舊及攤銷長期拖累長和的盈利表現；二是行業競爭日益劇烈，未來數年仍需投入數以十億美元的資金，才能跟上新一代移動網絡的發展步伐。

此外，市場同時傳出屈臣氏集團正計劃於香港及英國兩地分拆上市，並有意出售旗下的百佳超市業務。種種跡象顯示，長和系重整資產組合的動作依然進行中。

李嘉誠及李澤鉅父子生意作風就是低買高賣，無寶不落。（Getty）

低買高賣取得豐厚回報

長和是否純粹因成本因素而計劃減持電訊資產，外界或許難以下定論，但李嘉誠與李澤鉅父子的生意作風卻是有跡可循：就是堅持在資產低價時入手、在價值提升後沽出。李澤鉅曾指出，若以出售英國電網的作價計算，該項投資為集團賺取了近6倍的回報。

這種「無寶不落」的思維，正是長和系生意規模能不斷擴展的核心原因。去年7月，李澤鉅在評論長建出售英國火車租賃業務時直言：「有買有賣，生意才能做得更大。」他同時強調，公司一向不喜歡負債，因此會不時儲備資金以進行更大規模的交易。這短短幾句話，既反映了長和系會定期對旗下業務進行重組，也透露了他們如何透過買賣與資產輪換，促使業務規模持續擴大。

更何況，在宣布出售英國電網資產及Vodafone Three股權後，長建與長和均在公告中明確表示，所得資金將用於尋求未來的投資或收購機會。這充分反映出，長和系在套現後，正伺機物色下一個具潛力的收購對象。然而，在目前的環球局勢下，究竟哪些類型的項目才能吸引長和系的目光？這已成為市場關注的下一個焦點。

長和系在今年3月舉行業績記者會，講及未來發展策略。（資料圖片）

潛在收購項目要符合哪些條件？ 記者會露玄機

在今年 3 月的業績記者會上，李澤鉅直言「世界日日變」，面對地緣政治日益複雜及科技迅速發展，未來的轉變將會是顛覆性的；但他同時認為，在變動的商業社會中，反而隱藏著許多併購機會。

目標項目需符合公司內部投資回報要求

李澤鉅進一步指出，集團會繼續專注投資於「尊重合約精神」及有完善法律制度保障投資者的國家，並鎖定擁有長期穩定現金流的項目。只要是優質且符合公司內部回報率（IRR）要求的項目，集團均感興趣。

當被問及是否對英國泰晤士水務（Thames Water）感興趣時，管理層回應指，集團對處於穩定法治國家內的「資本密集項目」極具興趣。他們強調，長和系不單擁有強勁的財務資源，更具備廣泛的專業知識，以及在英國營運水務與人口密集都市公用業務的豐富經驗。從這些回應分析，具備穩定現金流的公用事業，顯然仍是長和系的心水首選。不過李澤鉅亦補充，公司的格言是「堅守財務紀律」與「有耐心」，從不抱志在必得的心態，而是重點衡量利潤回報與投入成本。

長和系旗下企業擁有豐厚現金儲備。（Getty）

千億現金儲備：併購還是派息？

隨著長和系接連出售大型項目，套現金額接近1,700億元。除了物色收購對象，這筆巨款會否轉化為「特別股息」回饋股東，成為了市場焦點。對於出售英國電網資產帶來豐厚回報後會否派發特別息，李澤鉅語帶玄機地表示：「以公司的經驗，有錢在手不會沒有用途，有這麼好的現金儲備，一定會有用途。」

券商對此持有不同看法：

里昂（CLSA）認為，隨著資產負債表進一步強化，資本配置的靈活性大增，長和最終確實有可能派發特別股息。

瑞銀（UBS） 則相對審慎，認為長和傾向將資金用於改善財務狀況。預期交易完成後，公司 2025 年的淨負債比率將由去年底的 16.5% 顯著下降至 9.9%。

瑞銀同時參考了 2020 年長和出售電訊鐵塔資產的經驗，當時雖未派發特別息，但仍有增加派息。若以 2025 年派息比率 40% 計算，預計長和每股派息有望增加 0.49 元。

多次神操作及部署成功判斷後市走勢

長和多次強調，出售資產是為了未來的新投資作出準備。然而，翻查長和系內四間藍籌公司 2025 年的業績數據可以發現，長和、長實（1113）、長建及電能（0006）本身已擁有豐厚的現金儲備。截至去年12月底，長和擁有的現金及現金等值物合共超過1,437億元；長實擁有417億元的銀行結存及定期存款；長建與電能則分別持有73.5億元及25.31億元。

從這些數字來看，長和系四間藍籌公司已坐擁超過1,900億元的流動資金。若再加上近期出售三項英國資產所得，長和系的現金水平只會有增無減。在當前環球地緣政治不穩的局勢下，長和系選擇囤積巨額資金，究竟是純粹在等待下一個完美的收購機會，還是預見到市場即將出現「浪急風高」的情況，因而提早作出的避險準備？

以李嘉誠及李澤鉅父子長久以來在商場上的老練經驗，這番行動絕對值得投資者高度關注。事實上，李嘉誠的眼光一向被視為「神準」。早於2021年，他便曾以「山雨欲來風滿樓」預警經濟存在下行風險；隨後中港經濟確實明顯轉弱，2022年內地經濟增長放緩至3%，香港經濟更錄得 3.5% 的收縮。

此外，長實於2017年以402億元高位出售中環中心75%權益的一役，更彰顯了李氏家族部署的前瞻性。這項交易讓公司成功避開了往後數年香港樓市的調整周期，並將長實的淨負債比率維持於低水平。截至2025年底，長實的淨負債比率僅為2.3%，財務狀況極其穩健。

雖然今年首季香港經濟增長達到5.9%，創下近五年來最強的季度表現，但在這個時機點，長和系卻決定大舉減持英國資產，這是否反映出環球經濟的未來並非完全「風調雨順」？是否為了先行積累現金、再待機而行？外界目前只能屏息以待，密切關注這家巨型跨國企業的下一步棋。